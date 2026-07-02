불꽃 무늬부터 배 모양까지, 해상 강국 가야를 찾아서

지난 28일에는 김해 대성동고분박물관에서 열리고 있는 '신의 섬 가야를 만나다' 특별전을 관람했다.
아라가야를 만났던 함안에서 아침 일찍 일어나서 공용 버스로 마산시외버스터미널로 가서, 그곳에서 다시 140번 공용 버스를 타고 김해로 들어갔다(관련 기사 : 무덤에 새겨진 별자리, '별헤는 방'에서 만나다
).
김해국립박물관에 먼저 들러 함안의 말이산 고분군에서 출토된 문화유산인 불꽃무늬토기, 수레바퀴모양 토기, 미늘쇠, 환두대도 등을 살펴보았다.
점심 식사를 하고 대성동고분박물관을 들렀다. 이번 특별전은 김해시 자매도시인 일본 무나카타시 박물관과의 학술 교류 10주년을 기념해 마련됐다고 한다. 유네스코 세계 유산으로 등재된 한국의 대성동 고분군과 일본의 무나카타 관련 유산군에서 출토된 유물을 한 자리에서 비교할 수 있는 기회이다.
무나카타 관련 유산군은 고대 일본 성장의 밑거름이 된 가야의 철과 토기 등 문물을 수입하기 위해 한반도와 아시아 대륙으로 향하던 해상 교통의 안전을 기원했던 제사 유적과 이를 주관한 세력의 유산이 포함된 문화유산이다.
전시장에서는 U자 모양 삽날, 장신구류, 철기류, 토기류를 함께 비교 전시하고 있는데, 양쪽 지역의 문화유산을 구분하기가 어려웠다. 더군다나 과거 김해와 무나카타는 바닷물이 도심 깊숙이 드나들던 해안 도시였던 점도 비슷했다. 지리적인 위치나 공간적인 구조도 상당히 유사하다.
전시물 중 가장 독특했던 것은 인물형 하니와였다. 사람의 모습을 토기로 만든 것을 여러 차례 보았지만, 귀를 막고 있는 모습은 처음이었다. 그 표정과 자세가 낯설면서도 묘하게 인상에 남았다.
무나카타에 있는 오키노시마 섬은 '신이 머무는 섬'으로 불리며, 전시 해설에 따르면 교통의 신이라 불리는 여신들에게 제사를 지내면서 안전과 풍요를 빌었다고 한다. 지금도 매년 제사와 축제가 열린다고 한다.
우리나라의 경우에는 주로 용왕신에게 제사를 지내는데, 여신에게 제사를 지내는 문화를 보며 중국의 마조 신앙이 떠올랐다. 바닷길이 발전된 동남아시아에서도 화교를 중심으로 마조 신앙이 확산되어 있다. 수많은 섬으로 이루어진 일본은 고대부터 자신들만의 고유한 해양 문화를 만들어온 것 같다.
몇 년 전 국립진주박물관에서 열린 늑도 관련 기획 전시에서 고대 한일 간 문화 교류를 잠시 엿볼 수 있었는데, 이번 기회에 그 교류를 더욱 살펴볼 수 있었다. 가야에서 출토된 문화유산 중에는 배 모양 토기가 많다. 고대에 활발했던 해상 교류의 증거라 할 수 있다.
앞으로 가야가 고대 중국·일본뿐만 아니라 동남아시아, 남아시아와 맺었던 문화 교류의 흔적을 밝히는 연구가 더욱 이루어질 것으로 보인다. 바다를 통한 해상 강국이었던 가야의 참 모습이 밝혀지고 있는 과정이다.