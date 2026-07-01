전문학 대전 서구청장 "간판 하나에도 원칙 지키겠다"

큰사진보기 ▲전문학 대전서구청장이 1일 취임했다. ⓒ 대전서구 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전문학 대전서구청장이 1일 취임했다. ⓒ 대전서구 관련사진보기

전문학 제10대 대전 서구청장이 1일 취임식을 갖고 민선9기 서구 구정의 공식 출발을 알렸다. 전 청장은 취임사를 통해 "여러분의 선택은 서구를 바꾸라는 명령이었다"며 "그 명령을 결코 잊지 않겠다"고 밝혔다.전 청장은 이날 취임사에서 '바뀌지 않은 구청 간판' 이야기로 민선9기 구정 철학을 설명했다. 그는 "새 청장이 왔으니 간판을 바꾸는 게 당연하다고 할 수도 있지만, 권한은 제 것이 아니라 구민께 잠시 빌린 것"이라며 "간판 하나에도 한 번 더 돌아보는 마음으로 4년 내내 권한 앞에서 겸손하겠다"고 말했다.이어 "구청을 오가시다 아직 바뀌지 않은 간판을 보시거든, '전문학이 원칙을 지키고 있구나'라고 기억해 달라"며 공정, 시스템, 청렴을 구정 운영의 원칙으로 삼겠다는 뜻을 밝혔다.전 청장은 민선9기 구정의 첫 번째 원칙으로 '구민주권'을 제시했다. 그는 "행정의 주인은 서구민"이라며 "행정이 정하고 주민이 따라오던 시대는 저물었다. 이제는 주민이 말하고, 행정이 듣고, 함께 정하고 끝까지 책임지겠다"고 강조했다.또 주민참여예산을 확대하고 주민자치회의 권한을 넓히겠다고 밝혔다. 그는 "구민이 결정하고, 행정이 지원하고, 결과로 신뢰받는 서구를 만들겠다"고 말했다.전 청장은 이어 기본사회, 스마트행정, 균형발전, 민생경제를 구정의 주요 방향으로 제시했다. 그는 "아이 키우는 일이 두렵지 않고, 청년이 미래를 포기하지 않으며, 어르신이 혼자여도 안심하는 도시가 기본사회"라며 "누구도 고립되지 않고 누구도 포기하지 않는 서구를 만들겠다"고 밝혔다.스마트행정과 관련해서는 24시간 AI 민원 서비스, 생활정보 통합 플랫폼 'MY서구' 앱, 데이터 기반 안전체계 구축을 약속했다. 균형발전 분야에서는 둔산권 노후계획도시 정비, 도마·변동 원도심 재생, 도안·관저 신도심 생활 인프라 확충, 기성·가수원권 녹색경제 가치 확대 등을 제시했다.전 청장은 "청년이 서구에서 배우고 일하고 도전하는 사회를 만들고, 소상공인과 자영업자가 피부로 느끼는 지원을 늘리겠다"며 "청년이 도전하고 어르신이 안심하고 소상공인이 다시 웃는 도시를 47만 서구민과 함께 만들겠다"고 말했다.한편 전 청장은 취임 첫 공식 일정으로 이날 새벽 둔산동 갤러리아 타임월드 일원에서 환경관리원들과 함께 거리 청소에 나섰다. 그는 "매일 마주하는 생활 현장부터 바뀌어야 행정의 변화도 체감할 수 있다"며 "행정의 답은 현장에 있고, 구정의 중심은 언제나 구민"이라고 밝혔다.이날 오후 서구청 구봉산홀에서 열린 취임식에는 지역 주요 기관·단체장과 주민, 직원 등 400여 명이 참석했다. 취임식 이후 전 청장은 청사 광장에서 동백나무를 기념식수하고, 전 부서를 방문해 직원들과 인사를 나누며 민선9기 첫날 일정을 이어갔다.