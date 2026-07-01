한덕수에 "유죄 받은 자"... 윤석열 변호인의 독설

불과 1년 7개월 전 국정운영의 동반자였다가 볼썽사나운 결별을 맞이했던 윤석열씨와 한덕수 전 국무총리가 이번 달 말 법정에서 마주한다. 한덕수 전 총리 진술로 재판에 넘겨진 윤석열씨 쪽은 한 전 총리 증인신문을 단단히 벼르는 모양새다. 한 전 총리 증언을 신랄하게 탄핵하는 장면이 연출될 것으로 보인다.
서울고등법원 내란전담재판부 형사1부(재판장 윤성식 부장판사)는 1일 오후 윤석열 위증 사건 항소심 1차 공판을 진행했다. 앞서 서울중앙지방법원 1심 재판부는 5월 무죄를 선고했고, 내란특검(특별검사 조은석)은 항소했다.
공소사실은 윤씨가 지난해 11월 19일 한 전 총리 내란중요임무종사 사건 10차 공판에 증인으로 나와 '내란의 밤' 당시 한덕수의 국무회의 소집 건의 전부터 국무회의 심의를 거친 후 비상계엄을 선포할 계획이었다고 증언했는데, 이는 국무회의를 개최하거나 국무위원들을 추가 소집할 계획이 없었던 윤씨 스스로의 기억에 반하는 거짓말이라는 것이다.
양측은 항소이유와 답변을 주고받았다. 특검이 내세우는 핵심 증거는 자신의 건의에 따라 국무회의가 이뤄졌다는 내용의 한 전 총리 진술이다. 윤씨 측은 1심 때 한 전 총리의 거짓말을 부각했고, 이날도 마찬가지였다. 김계리 변호사는 한 전 총리를 두고 "2025년 2월 헌법재판소 대통령 탄핵심판 증인으로 나와 국무회의 안건 심의자료를 수령하였음에도 관련 문건을 보고받은 사실이 없다는 취지로 증언했다. 이후 위증이 탄로 나고 유죄 선고를 피할 수 없었던 자"라고 신랄하게 비판했다.
김 변호사는 "한덕수의 이런 주장 저변에는 자신은 비상계엄에 반대했고 국무총리로서 비상계엄 선포를 저지하기 위해 노력했다고 하기 위한 것"이라면서 "자신의 관여 정도를 낮춰 주목과 수사선상에서 벗어나기 위한 허위 주장에 불과하다. 내란중요임무종사 유죄 판결을 받았다"라고 일갈했다. 한 전 총리의 말을 믿을 수 없고, 비상계엄 선포 직전 자신의 건의에 따라 윤석열씨가 국무회의를 소집했다는 진술도 거짓이라는 것이다.
재판부는 특검 신청에 따라 다음 공판인 28일 한 전 총리를 증인으로 부르기로 했다. 윤성식 재판장은 특검 주신문과 피고인 측 반대신문 시간을 각각 30분씩으로 정하려고 했는데, 김 변호사는 "(한 전 총리 증언) 탄핵하는데 1.5배 시간이 걸린다"라고 주장했다. 결국 반대신문 시간은 45분으로 늘었다.
다만, 한 전 총리가 증언을 거부할 가능성이 적지 않다. 그는 지난해 12월 윤석열 체포방해 사건 1심 증인으로 법정에 나왔는데, 자신의 형사재판에 영향을 줄 우려가 있다면서 증언을 거부했다. 한 전 총리는 지난 5월 내란중요임무종사 사건 항소심에서 징역 15년을 선고받았고 대법원이 상고심 심리를 하고 있다.
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