'숨은 보석'에서 한국인 걷기 성지로 바뀐 이탈리아 돌로미티

큰사진보기 ▲돌로미티에서 날아오르다돌로미티 여행에 나선 친구들이 알페 디 시우시에서 점프 컷을 시도하고 있다. ⓒ 이희용 관련사진보기

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큰사진보기 ▲비행기 창 밖으로 보이는 돌로미티비행기가 밀라노공항에 가까워지면서 고도를 낮추자 오른쪽 창 밖으로 돌로미티 산맥이 모습을 드러내고 있다. ⓒ 이희용 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘천상의 화원’ 알페 디 시우시유럽 최대의 고산 초원인 알페 디 시우시. 초록빛 융단 위에 수를 놓은 듯 초원에 야생화가 흐드러지게 피어 있다. ⓒ 이희용 관련사진보기

큰사진보기 ▲어깨 잡고 앞으로 나란히알페 디 시우시를 걷다가 친구들과 재미나는 포즈를 취하며 기념 촬영을 했다. ⓒ 이희용 관련사진보기

큰사진보기 ▲카나제이 숙소의 야외 수영장호텔 2층에 자리 잡은 수영장. 규모는 자그마하지만 마을 전경이 내려다보이고 깎아지른 봉우리들이 병풍처럼 두르고 있어 경치가 빼어나다. ⓒ 이희용 관련사진보기

큰사진보기 ▲눈앞에 나타난 사소룽고의 위용정면에서 바라본 사소룽고. 멀리서 볼 때와 달리 압도적인 위압감을 준다. ⓒ 이희용 관련사진보기

큰사진보기 ▲사소룽고 트레일비탈을 따라 길이 나 있다. 주변 풍경은 평화롭지만 걸으려면 긴장감이 넘친다. ⓒ 이희용 관련사진보기

큰사진보기 ▲숨가쁜 비탈길사소룽고 트레일은 대체로 평탄하지만 때로는 가파른 길이 나온다. 고지대여서 산소가 부족해 오르막길을 걸으려면 숨이 가쁘다. ⓒ 이희용 관련사진보기

큰사진보기 ▲카데차 호수시간대와 날씨에 따라 물빛이 달라진다는 호수. 물에 비친 암봉들이 몽환적인 풍경을 만들어낸다. ⓒ 이희용 관련사진보기

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최근 한국인 트레킹족들에게 가장 각광받는 여행지를 꼽으라면 단연 '이탈리아의 숨은 보석'으로 불리는 돌로미티다. 10여 년 전부터 등산과 트레킹 애호가 사이에서 알음알음으로 소문나다가 KBS TV '걸어서 세계 속으로', EBS TV '세계테마기행', tvN '텐트 밖은 유럽-이탈리아 편'에 잇따라 소개돼 널리 알려졌다.주변에 돌로미티를 다녀왔거나 다녀올 계획이라는 사람들을 어림짐작해보면 우리나라 걷기 열풍의 도화선이 됐던 스페인 산티아고의 길 인기를 넘어선 듯하다. 주요 여행사들의 이탈리아 일주 패키지 상품에도 로마·피렌체·베네치아·밀라노 등 주요 도시 방문 일정에 돌로미티 관광 프로그램을 끼워넣기 시작했다. 이제는 '이탈리아의 숨은 보석'이란 별칭에서 '숨은' 두 글자는 떼야 할 것 같다.'유럽의 지붕' 알프스 산맥은 프랑스, 스위스, 오스트리아, 슬로베니아, 이탈리아에 걸쳐 있다. 돌로미티는 이탈리아 북부에 속한 알프스 남부의 산군(山群)을 일컫는다. 넓이가 약 1만 5942㎢로 강원도에 육박한다. 해발 3000m 이상 봉우리 18개와 40여 개의 빙하를 거느리고 있다.프랑스 지질학자 데오다 드 그라테 돌로미외가 1791년 이곳을 탐사한 뒤 칼슘과 마그네슘이 혼합된 탄산염 광물의 백운암(白雲巖)을 설명한 데서 돌로미티(돌로마이트) 암석 이름과 지명이 유래했다. 백운암은 석회암과 유사하면서도 마그네슘 성분이 포함돼 화학적 구성이 다르다. 석회암보다 굳고 화강암보다는 물러 뾰족한 돌탑, 깎아지른 절벽, 깊은 협곡 등 빼어난 경치를 만들어낸다.돌로미티는 약 2억 5000만 년 전 중생대 트라이아스기부터 형성됐다. 얕은 바다에서 해조류 등 유기물이 퇴적돼 석회암이 만들어졌고, 석회암에서 일부 칼슘이 마그네슘으로 치환돼 백운암으로 변성됐으며, 지각 운동에 따라 융기한 뒤 빙하와 비바람에 깎여 지금의 모습을 띠는 것이다. 독특한 지질학적 특성과 장엄한 경관을 인정받아 2009년 유네스코 세계자연유산 목록에 올랐다. 등재 면적은 1419㎢로 제주도의 80%에 가깝다.대학 동기 친구들과 돌로미티 여행을 구상하기 시작한 것은 2023년 가을이었다. 이듬해 4월부터 2년간 적금을 부어 종잣돈을 마련했다. 지난 20년 전 매달 정기산행을 해왔고 2017년 스위스, 2018년 일본 도호쿠 지방에 이어 2025년 6월 키르기스스탄 트레킹을 함께 다녀온 경험도 있다.모두 10명이 의기투합해 2025년 8월 트레킹 전문 여행사 J와 계약했다. 이번 여행에서 처음 만나는 부부 세 쌍과 여성 친구 두 명 등 8명이 가세해 모두 18명이 동행했다. 한 부부는 이탈리아 동남부를 여행한 뒤 밀라노에서 합류한다고 한다.여행 기간은 돌로미티 트레킹 시즌이 개막하는 6월 17일부터 25일까지 7박 9일로 잡았다. 여름방학 전이어서 비교적 사람이 적기 때문이었다. 그러나 예능 프로그램 '텐트 밖은 유럽'의 인기에 올 2월 코르티나담페초 동계올림픽 개최의 후광 효과가 겹쳐 숙박업소, 식당, 케이블카 요금 등이 모두 치솟았고 이란 전쟁으로 환율까지 올라 비용 부담이 예상보다 늘어났다.출발 날짜가 코앞으로 다가오자 곧 눈앞에 펼쳐질 돌로미티 절경이 머릿속에 떠올라 하늘을 날 듯 마음이 들뜨면서도 한편에서는 우려가 납덩이처럼 짓눌렀다. 걷는 길 대부분이 해발 2500m 안팎의 고산지대인 데다가 6일 내리 걸어야 하기 때문이었다. 그래도 걷는 속도와 거리를 조절하면 모두 해낼 수 있을 거라는 믿음으로 애써 걱정을 떨치려고 애썼다.6월 17일 오후 대한항공 KE 927편으로 인천국제공항을 출발했다. 해를 따라 서쪽으로 날다 보니 가도가도 해가 지지 않는다. 이탈리아 밀라노공항에 도착할 즈음 비행기가 고도를 낮추니 오른쪽 창밖으로 삐쭉삐쭉 솟은 암릉이 보인다. 꿈에도 그리던 돌로미티다.입국 수속을 마친 뒤 현지 가이드 백태오 팀장과 함께 버스를 타고 돌로미티 외곽의 소도시 브레시아로 이동했다. 비행기로 13시간 25분을 날고, 버스로 2시간을 달려 더블 트리 바이 힐튼 브레시아 호텔에 짐을 풀었다. 라면을 곁들여 위스키 잔을 비우며 돌로미티 완주 결의를 다지고 잠자리에 들었지만 시차 때문에 새벽에 절로 눈이 떠졌다. 잠을 설쳤어도 설레는 마음으로 머리는 맑고 몸은 가볍다.18일 아침 숙소를 나서 '알프스의 고산 초원'이란 뜻의 알페 디 시우시로 향했다. 거리는 숙소에서 200㎞ 남짓 떨어져 있는데 꼬불꼬불한 구간이 워낙 많아 버스로 3시간 30분이나 걸렸다. 오르티세이 곤돌라 승강장 앞에서 현지인 가이드 안나를 만났다. 이틀간 우리를 안내할 러시아계 중년 여성이다. 늘씬한 키에 건강미가 넘친다. 6일간 곤돌라, 케이블카, 리프트 등을 자유롭게 이용할 슈퍼 서머 카드도 받았다. 172유로이니 우리 돈으로 30만 원이 넘는다.파란색 참외 모양의 곤돌라를 타고 상부 승강장에 내리니 그야말로 '짠'하고 그림 같은 정경이 펼쳐진다. '천상의 화원'이란 별칭답게 초록빛 융단을 깔아놓은 듯한 드넓은 초원에 미나리아재비와 들국화 등 노랑 야생화가 수를 놓았고, 파란 하늘과 흰 구름 아래 송곳과 칼날과 망치 등을 닮은 암봉들이 솟아 있다. 정면에 우뚝한 바위가 사소룽고, 오른쪽 옆에 사선으로 길게 누운 바위가 사소피아토다. 오른쪽 옆으로는 코뿔소를 닮은 로젠가르텐 산군이 펼쳐져 있다.알페 디 시우시는 축구장 8000개 크기, 여의도 20배 넓이의 유럽 최대 고원 지대다. 시선 닿는 곳마다 달력이자 엽서 사진이고, 컴퓨터나 휴대전화 배경 화면이어서 아무리 봐도 질리지 않는다. 9년 전 친구들과 걸었던 스위스 알프스의 슈니케플라테 풍경과 닮은 듯한데, 만년설 덮인 풍경은 그곳에 뒤지는 대신 암릉의 기세는 훨씬 윗길이다.20여 분 걸은 뒤 다시 곤돌라를 타고 올라간다. 이곳에서 내려다 보는 고원 경치는 더욱 멋지다. 앞다퉈 사진을 찍기에 여념이 없다. 우리 친구들의 트레이드 마크인 점프 컷도 시도했다. 나이 탓인지 도약 높이가 예전보다 낮아져 성공하기까지 여러 번 걸렸다.이제부터 본격 트레킹이다. 안나가 앞장서고 맨 뒤에서 백 팀장이 받쳐준다. 1시간 정도 걸어 산장에서 늦은 점심식사를 했다. 알프스 소녀 하이디를 닮은 옷차림의 여성 점원이 싱그러운 미소로 맞아준다. 허기 때문인지 칠면조 고기 요리가 부드럽게 목구멍으로 넘어가고 맥주가 감로수처럼 달고 시원하다.여기서 팀을 두 개 조로 나눴다. 정상 쪽으로 돌아가는 팀은 A조, 곤돌라 내린 장소로 되돌아가는 팀은 B조다. 한 명 빼고 모두 A조를 택했다. 우리 친구 일행은 모두 A조다. 백 팀장은 한 명과 함께 되돌아가고 나머지는 안나를 따라 걸었다. 사진 찍기 좋아하는 정형이가 후미를 맡았다. 오르막길이 나오자 숨이 가빠진다. 고산 증세 탓이다. 다행히 오르막길이 길지 않아 그리 힘겹지는 않다.안나는 키가 크고 몸이 가벼워 성큼성큼 사뿐사뿐 잘 걷는다. 한참 앞서가다가 간격이 벌어지면 멈춰서 기다린다. 다 모였는지 확인하며 "에브리원 히어(Everyone here)?"라고 외친다. 내가 "에브리원이란 사람이 여기 있는지 묻는 모양이네"라고 하자 친구들이 웃는다. 후미를 담당한 정형이가 안나에게 "마이 네임 이즈 에브리원(My name is everyone)"이라고 하니 웃음보가 터진다. 그때부터 끝나는 날까지 정형이의 별명은 에브리원이 됐다. 그가 보이면 다 있는 것이다.알페 디 시우시 트레일은 정말 매력적이다. 걸을수록 새로운 풍경이 나타나 한동안 멈춰 있고 싶다가도 금세 걸음을 재촉하게 된다. 동행한 친구들에게 고마운 마음이 들면서도 마음 한편으로 함께하고 싶은 사람들이 떠오른다. 특히 36년째 같은 방을 쓰고 있는 아내 얼굴이 자주 아른거린다.점심 먹고 1시간 정도 더 걸었다. 오늘은 가장 쉬운 코스다. 곤돌라를 두 번 타고 하산해 서부 돌로미티의 거점 도시인 카나제이로 향했다. 지나는 길에 보이는 마을마다 동화 속 그림 같다. 호텔 카사 티롤에 여장을 풀었다. 이곳에서 3박 4일 머물 예정이다.카사 티롤은 스위스 전통 목조가옥 샬레풍으로 꾸며놓은 호텔이다. 객실은 많지 않은데도 방이 널찍하고 야외 수영장과 일본풍 사우나도 갖추고 있다. 식당도 고급스럽다. 저녁식사 때는 뷔페식 전채에다가 코스 요리를 그날그날 주문하는 방식이다. 전채만 해도 양이 많아 요리를 남기거나 아예 일부 코스 주문을 취소하기도 했다. 주방 요리사와 웨이터들에게 미안할 지경이다.19일 새벽 3시, 한국 축구 대표팀의 월드컵 조별리그 2차전 경기가 벌어지는 시간이다. 전날 함께 모여 응원하며 보자고 제안하니 대부분 시큰둥한 표정이다. 피곤하다고 손사래를 치는가 하면, 이튿날 걸을 걱정을 하며 고개를 젓기도 하고, "여기까지 와서 무슨 월드컵이냐"라고 핀잔을 주는 친구도 있다. 하긴 이탈리아가 3회 연속 월드컵 본선 진출에 실패했으니 떠들썩하게 응원하면 이곳 사람들이 눈살을 찌푸릴 수도 있겠다 싶었다.나와 함께 방을 쓰는 정형이도 볼 생각이 없다고 해서 혼자 볼 요량으로 축구 중계방송을 하는 채널을 찾아놓고 잠이 들었다. 시간 맞춰 일어나 TV를 켜니 다른 방송이 흘러나온다. 이리저리 채널을 돌리며 찾는 동안 근덕이가 올린 카톡 메시지가 뜬다. "어쩌다 잠이 깨서 TV로 축구 보고 있네요. 볼 사람은 310호로!"근덕과 갑표가 묵는 방에서 셋이 멕시코전을 시청했다. TV 볼륨은 죽여놓은 대신 네이버 중계방송 소리를 키웠다. 전송 속도 차이 때문에 1~2초 정도 화면보다 음성이 늦다. 처음엔 어색하다가 보다 보니 적응이 됐다. 시종 팽팽한 흐름이었으나 후반 5분 골키퍼의 어이없는 실수로 골을 내줘 0-1로 패하고 말았다. "잠이나 잘걸"이란 생각이 스치긴 했으나 그래도 3차전 선전을 기대하며 아쉬운 마음을 달랬다.아침을 먹고 카나제이 숙소에서 셀바 디 발가르데나로 이동했다. 케이블카를 타려는데 사달이 났다. 경철이가 슈퍼 서머 카드를 호텔에 두고 온 것이다. 다행히 숙소가 가까워 전세버스를 타고 가지러 돌아갔는데, 나도 휴대전화를 버스에 두고 온 것이 생각났다. 급히 전화를 걸어 갖다 달라고 부탁했다.알고 보니 그것만이 아니었다. 처음 묵은 속소에 근덕이는 허리띠를, 갑표는 인천공항에서 산 발렌타인 17년산 양주를 놓고 왔다고 한다. 이제 여행 초반인데 앞으로 얼마나 더 실수가 이어질지 걱정이 태산이다. 나이 탓인지 다들 깜빡깜빡하는 일이 잦다(근덕이는 이탈리아 관광을 마치고 6월 30일 귀국한 뒤 허리띠를 찾았다고 한다. 다행이다. 때로는 물건을 잃어버렸을 때보다 어디에 뒀는지 기억을 잊어버리는 게 더 걱정스럽다).경철을 제외한 나머지 일행은 백 팀장만 남겨놓고 안나와 함께 케이블카를 탔다. 상부 승강장에 내리니 눈앞에 보이는 사소룽고(3181m)가 압도적인 존재감을 과시한다. 전날 알페 디 시우시에서 멀찌감치 바라보던 그 봉우리인데, 바로 앞에서 보니 느낌이 또 다르다. 천둥을 동반한 비 예보가 있지만 아직은 쾌청하다. 사진을 몇 장 찍고 비탈 아래로 내려간다. 40도가 넘는 경사여서 다시 올라올 일이 걱정스럽다.여기서 A조는 왼편으로 길을 잡아 토니 산장으로 향했다. 뒤늦게 슈퍼 서머 카드를 가져온 경철도 백 팀장과 함께 뒤따라와 합류했다. 내 휴대전화도 건네받았다. 우리 친구 3명을 포함한 B조 4명은 산드로페르티니 산장까지만 다녀오며 휴식과 명상을 즐겼다.알페 디 시우시 길이 임도에 가까웠다면 이곳은 두 명이 겨우 비켜갈 수 있는 소로다. 한쪽은 낭떠러지여서 굴러떨어지면 목숨을 부지하기 어렵겠다. 전자가 넓은 초원을 바라보며 걷는 평화로운 길인 데 반해 후자는 우뚝 솟은 암봉을 끼고 비탈길을 도는 긴장감 넘치는 길이다.토니 산장에 도착해 비프스테이크로 속을 채웠다. 바로 옆 풀밭에는 소떼가 한가롭게 노닐고 있다. 마치 횟집에서 수족관 물고기를 구경하며 생선회를 먹는 기분이다. 그런 생각에 잠겨 있는 도중 백 팀장이 "어때요? 소고기 맛있죠? 여러분이 드시는 소고기가 바로 여기 보이는 소를 잡은 겁니다"라고 말한다. 기분이 묘하지만 그래도 소고기는 맛있다. 식사가 끝나니 식후주로 포도 찌꺼기(포머스)를 증류한 이탈리아 브랜디 그라파를 한 잔씩 준다. 쌉싸래하고 톡 쏘는 맛이 인상적이다.이제 왔던 길을 되짚어 돌아간다. 같은 길인데도 보는 방향이 다르니 풍경도 달리 보인다. 멀리 먹구름이 보이자 안나가 길을 재촉한다. 아니나 다를까, 천둥 소리와 함께 빗방울이 떨어진다. 기상 예보와 달리 오후가 돼도 여전히 맑은 하늘을 보고 괜히 우비를 배낭에 넣어 왔다고 후회했는데, 안 챙겼으면 큰일 날 뻔했다. 배낭에 커버를 씌우고 우비를 챙겨 입었다.빗줄기가 굵어지고 바람도 세진다. 길바닥이 진창으로 변해 미끄러워질까 봐 백 팀장이 빨리 걷자고 독려한다. 비바람이 치는데도 눈앞이 '곰탕'은 아니어서 풍경은 여전히 아름답다. 막판 비탈길은 우려한 대로 힘겨웠다. 모두 거친 숨을 몰아쉬며 간신히 올랐다.케이블카를 타고 내려오니 햇빛이 쨍쨍하다. 한바탕 꿈을 꾼 듯하다. 버스로 이동해 카레차 호수에 들렀다. 둘레를 도는 데 걸어서 20분이면 충분할 정도로 크기는 자그마한데, 물이 맑고 빛깔이 아름답다. 친구들과 2018년 들른 일본 아오모리의 주니코(十二湖)를 연상케 한다.평소에는 에메랄드빛을 띠고 있으나 시간대와 날씨에 따라 물빛이 변한다고 한다. 마법사가 요정의 사랑을 얻기 위해 무지개를 꺾어 호수에 집어넣었다는 전설이 그럴듯하게 여겨진다. 호수에 비친 뾰족한 바위 봉우리가 물결에 따라 일렁인다. 꼿꼿이 솟은 둘레길의 전나무 숲도 볼 만하다.