김대중 교육감, 광주일고 찾아 야구부 학생 위로

큰사진보기 ▲김대중 전남광주통합특별시 교육감이 취임 첫날인 1일 광주제일고를 찾아 야구부 학생들을 격려하고 있다. 2026. 7. 1 ⓒ 전남광주통합특별시교육청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲배재고 "스타벅스 가야지" 떼창29일 서울 목동 야구장에서 열린 '제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 배재고와 광주제일고 경기 도중 배재고 선수들이 더그아웃에서 "스타벅스 가야지" "탱크데이"라는 구호를 외치고 있다. ⓒ 강릉야구tv 관련사진보기

큰사진보기 ▲"지역 혐호 떼창, 보고만 있나"서울 배재고 선수들의 노골적인 지역 혐오 조롱을 참다못한 광주제일고 코치진이 29일 경기장에서 폭발했다. 광주일고의 한 코치는 더그아웃을 향해 "적당히 해라", "스타벅스를 왜 가"라며 항의했고, 심판을 향해서도 문제를 제기했다. 2026. 6. 29 ⓒ SPOTV 중계 갈무리 관련사진보기

김대중 전남광주통합특별시 교육감은 취임 첫날인 1일 광주제일고등학교를 방문해 최근 고교 야구대회에서 상대팀 배재고 선수단의 5·18 및 지역 비하 떼창으로 상처를 입은 야구부를 위로했다.김 교육감은 광주일고 이규연 교장을 비롯한 학교 관계자를 만나 "가장 신성해야 할 학생 스포츠 현장까지 부적절한 언행이 침투한 사실에 깜짝 놀랐다"며 "이번 일을 교육적으로 지혜롭게 풀어내고, 학생들의 회복과 성장에 집중해달라"고 당부했다.이어 "특히 이 사안을 전화위복의 계기로 삼아, 배재고 학생선수들은 물론 전국 모든 학생선수들에 대한 민주시민교육과 올바른 역사교육을 더욱 강화하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.김 교육감은 학생선수들에게도 이날 정근식 서울특별시교육감과 통화한 사실을 공개하며 "정 교육감도 학생 여러분에게 사과의 뜻을 전했고, 이 일을 교훈 삼아 민주시민교육을 더욱 강화하겠다는 뜻을 밝혀왔다"고 전했다.그러면서 김 교육감은 "이번 일로 많이 놀랐겠지만 동요하지 말고, 서로를 존중하고 배려하는 공동체 정신을 바탕으로, 더 훌륭한 체육 인재로 성장해 달라"고 당부했다.앞서 지난달 29일 서울 목동야구장에서 열린 청룡기 고교야구대회 광주일고-배재고 경기 도중 배재고 선수들은 점수 차를 벌리며 앞서 가던 중 "가야지 가야지~ 스타벅스 가야지~" "탱크데이"라는 구호를 반복적으로 외쳤다.전남광주 각계에서는 배재고 야구부 해체 검토를 촉구하는 한편, 예외 없는 엄벌만이 재발방지 대책이 될 수 있다며 가해 학생들을 학교폭력 처리 원칙에 맞게 처분해야 한다는 입장을 내고 있다.지역 혐오 떼창이나 구호가 이번 경기뿐 아니라 다른 고교 야구대회에서도 있었다는 증언이 나오면서 전수조사와 책임자 처벌, 대회 운영진과 감독 등에 대한 전반적인 조사가 필요하다는 지적도 나오고 있다.