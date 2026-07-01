청년모아-대전세무서, 청년 취·창업 세무지원 업무협약

큰사진보기 ▲대전 중구 청년센터 '청년모아'와 대전세무서 납세자보호담당관은 지난 6월 30일 청년 취·창업 세무지원을 위한 업무협약을 체결했다. ⓒ 청년모아 관련사진보기

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대전 중구 청년센터 '청년모아'가 대전세무서 납세자보호담당관과 청년 취·창업 세무지원을 위한 업무협약을 체결했다.청년모아는 지난 6월 30일 청년모아에서 대전세무서 납세자보호담당관과 '청년이 안심하고 취·창업 활동에 전념할 수 있는 세금교육 및 세무상담 지원'을 위한 업무협약을 맺었다고 1일 밝혔다.이번 협약에 따라 양 기관은 대전 중구 거주 청년을 대상으로 세금교육과 세무상담 지원을 위한 협력체계를 구축하기로 했다. 이를 통해 청년들의 취업과 창업 과정에서 발생할 수 있는 세금 관련 어려움을 줄이고, 지역 청년 일자리 창출과 경제 성장동력 확보에 힘을 모은다는 계획이다.또한 청년모아 이용자를 대상으로 맞춤형 조세지원 제도를 홍보하고, 세금교육 및 세무상담 지원 활동에도 협력하기로 했다. 구체적인 협약 이행 방안은 향후 양 기관의 추가 협의를 통해 마련할 예정이다.특히 대전세무서 납세자보호담당관은 청년모아 청년도전지원사업 세무교육에도 함께 참여해 청년들을 지원하고 있다.김상기 청년모아 센터장은 "이번 협약이 조세지원 제도를 통한 지역 청년의 다양한 취·창업으로 이어지는 계기가 되길 기대한다"며 "청년의 시각과 지역 성장동력의 관점에서 맞춤형 세무상담 지원이 더 신속하고 정확하게 제공될 수 있도록 협력을 강화해 나가겠다"고 말했다.대전세무서 납세자보호담당관은 "이번 협약이 청년들이 취·창업 시 직면할 세금 문제 해소에 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "세정 공감대 확산에 기여할 수 있는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.