400년 전 폭군들의 이야기로 '지금'을 말하다

나는 내 형의 딸과 꼭 결혼해야 해,

안 그럼 내 왕국은 지푸라기 위에 선다.

그녀의 동생들을 살해하고 그녀와 결혼을

득 되기엔 불안한 길이다. 하지만 난

죄가 죄를 부를 만큼 핏속 깊이 들어왔다.

눈물을 떨구는 동정은 이 눈 안에 못 살아. (리처드 3세 4막 2장)

큰사진보기 ▲스티븐 그린블랫 <폭군>책표지 사진 ⓒ 까치 관련사진보기

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"셰익스피어의 암시에 주목하자면, 그 성취는 그를 둘러싼 인물들의 다양하지만 하나같이 자기 파괴적이기만 한 반응들이 얽히고설켜서 만들어낸 치명적인 결과이다. 그러한 반응들이 하나로 합쳐진 끝에 국가 전체가 파국을 맞는다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 인스타그램에도 실립니다.

셰익스피어의 무대에는 여러 폭군이 오른다. 맥베스, 리처드 3세, 코리올라누스, 그리고 광기에 사로잡힌 리어왕. 책 <폭군>(2025년 12월 출간)의 저자 스티븐 그린블랫은 셰익스피어가 이 인물들을 통해 하나의 질문을 하고 있다고 본다. 어떻게 나라 전체가 한 폭군의 손에 고스란히 넘어갈 수 있는가.셰익스피어 시대의 잉글랜드에서 살아있는 군주를 정면으로 다루는 일은 위험했다. 그래서 그는 공간과 시간의 우회를 통해 폭정을 그렸다. 그렇게 시대와 나라를 비껴감으로써, 그는 오히려 자기 시대의 불안을 말할 수 있었다. 그가 글을 쓸 때 잉글랜드는 30년 넘게 엘리자베스 1세의 통치 아래 있었다. 그녀는 간혹 성을 내고 까다롭기는 했지만 신중하고 분별력 있게 행동하고자 했다.셰익스피어가 그녀를 폭군으로 여기지는 않았을 것이 분명하다고 그린블랫은 말한다. 그러나 그녀에게는 후사가 없었다. 늙어가는 여왕이 후계자를 남기지 않고 세상을 뜨면, 잉글랜드가 다시 왕좌를 둘러싼 다툼과 혼란으로 빠져들지 모른다는 불안이 그 시대에 짙게 깔려 있었다. 한 세기 전 장미전쟁의 기억이 아직 멀지 않았다. 폭군은 과거의 이야기이면서, 동시에 닥쳐올지 모를 미래의 얼굴이기도 했다.에드워드 4세의 막냇동생 글로스터 공작, 훗날의 리처드 3세다. 그는 또 다른 형 클래런스와 두 조카를 죽이고, 뻔뻔하게도 형수에게 그녀의 하나 뿐인 딸과 결혼 시켜달라고 청한다. 목적을 위해 수단을 가리지 않는 악역이자 폭군인 리처드 3세는 시대를 초월해 수많은 배우, 관객, 독자를 매혹해 왔다.어떻게 리처드 같은 인물이 관객과 독자의 마음을 사로잡을까. 우리는 그가 살인자이고 거짓말쟁이인 줄 알면서도 다음 장면을 기다린다. 혐오하면서도 매료되는 그 심리가 무엇일까. 그런데 이 매혹은 낯설지 않다. 극 안에서 리처드를 막지 못한 사람들도, 어쩌면 같은 자리에 서 있었던 것은 아닐까. 폭군은 어떻게 용인 되는가. 이 질문은 무대 위 백성만이 아니라 객석의 우리를 향하기도 한다. 그리고 세 개의 시대가 중첩해서 놓인다. 15세기의 리처드, 16세기의 셰익스피어, 그리고 이 책을 읽는 지금.리처드는 독백과 방백으로 관객에게 속내를 털어놓는다. 그 장치에서 이미 관객은 공모자의 자리에 놓인다. 그는 우리가 지키려 애쓰는 금기를 과감히 깨뜨린다. 거짓말을 하고, 눈 하나 깜짝하지 않고 살인을 교사하고, 원하는 걸 잔인하게 손에 넣는다. 그러면서도 그는 무대에서 가장 에너지 넘치고 똑똑한 인물이다. 무대가 아닌 현실에서, 그것도 어마어마한 권력을 쥔 자가 진짜로 그렇다면, 망가지는 것은 한 사람의 마음이 아니라 나라 전체다.<폭군>은 그린블랫이 2016년 미국 대선 국면에서, 그 결과가 위험한 데로 향할 수 있음을 예감하며 쓰기 시작한 글이다. 트럼프가 당선된 뒤 2018년에 나왔다. 셰익스피어가 그러했듯, 그도 비스듬한 시선을 택했다. 당대의 권력자를 정면으로 지목하는 대신, 400년 전 폭군들의 이야기를 통해 지금을 말한다. 규탄 대신 우회를, 고발 대신 셰익스피어를 경유하는 길을.셰익스피어의 폭군들은 권력욕에 눈이 멀고, 아첨에 약하며, 진실에 무관심하고, 자기애에 사로잡힌 자들이다. 리처드가 악하다는 건 누구나 안다. 온갖 핑계와 서사를 들이민다고 해도 그것은 변하지 않는 사실이다. 그렇다면 질문은 하나로 좁혀진다. 그토록 명백한 악인이 어떻게 왕좌에 올랐을까.책의 5장에는 조력자의 유형이 나온다. 두려움에 입을 막는 자, 악을 제대로 보지 못하는 자, 그리고 그의 악을 이용하려는 자. 이들은 모두 같은 일을 수행한다. 폭군이 한 계단씩 오르도록 돕는 것이다. 그리고 이것은 400년 전 이야기로 끝나지 않는다. 지금도 전쟁을 일으켜 유가를 치솟게 하고, 수시로 SNS에 거짓과 허풍을 올리고, 한 나라의 역사를 뒤로 돌려버리겠다고 위협하는 자가 있다. 그렇다면 진짜 질문은 '어떻게 알아볼 것인가'가 아니라, '알아보고도 왜 원하는가'이다. 내 이익과 공동체가 부딪힐 때, 나는 어느 쪽에 설까. "아직은…"이라고 답한다. 내게도 내 이익이 먼저인 날이 올까?