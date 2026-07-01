허태정 대전시장 취임에 민주·국힘 "민생 시정 기대"

큰사진보기 ▲허태정 제14대 대전광역시장이 1일 취임식을 갖고 민선9기 대전시정의 출범을 알렸다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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허태정 대전시장이 1일 취임한 것과 관련, 더불어민주당 대전시당과 국민의힘 대전시당이 각각 논평을 내고 민선9기 대전시정의 출범에 대한 기대와 당부를 밝혔다.더불어민주당 대전시당은 이날 논평에서 "민선9기 허태정 대전시정의 출범을 대전시민과 함께 환영한다"며 "시민의 선택으로 문을 연 새 시정은 대전의 변화를 향한 기대이자 무거운 책임의 출발점"이라고 밝혔다.민주당은 현재 대전이 재정 위기와 도시철도 2호선 트램 개통 지연, 전임 시정의 무리한 사업 추진에 따른 부담, 지역경제 침체 등 엄중한 과제를 안고 있다고 진단했다.이어 허 시장이 취임사에서 밝힌 "시민의 목소리를 가장 먼저 듣고 시민의 삶을 가장 먼저 살피며 그 뜻을 시정의 나침반으로 삼겠다"는 약속을 언급하며 "이 약속은 민선9기 대전시정의 출발점"이라고 평가했다.민주당은 "과거 보여주기식 행정과 치적 쌓기식 사업은 과감히 정비하고, 시민의 삶에 실질적인 도움이 되는 민생 예산은 흔들림 없이 지켜내야 한다"고 강조했다.또한 온통대전 2.0의 성공적인 안착, AI·과학산업 육성을 통한 미래 성장동력 확보, 청년이 머무는 도시 조성, 국비 확보 등을 주요 과제로 제시하며 "허태정 시정의 성공은 곧 대전시민의 삶의 질 향상으로 이어져야 한다"고 밝혔다.국민의힘 대전시당도 논평을 통해 허태정 시정의 출범을 축하하며 "대전의 도약과 시민의 행복을 이끌 새로운 여정을 진심으로 축하하고 성공적인 시정 운영을 기원한다"고 밝혔다.국민의힘은 민선8기 중 인구 증가세 전환, 대전 상장기업 시가총액 증가, 경제성장률 전국 2위 등을 언급하며 "민선9기 허태정 시장에게는 이제 막 피어오르기 시작한 대전의 발전 동력을 가일층 기동시켜야 할 책임이 있다"고 밝혔다.그러면서 "대전시민을 위한 민생경제 회복과 미래 성장동력 확보를 위한 행정에는 초당적으로 협력하겠다"면서도 "건전한 견제와 균형의 정신 또한 결코 잃지 않겠다"고 덧붙였다.