허태정 대전시장, 1호 결재는 '취임 100일 프로젝트'

큰사진보기 ▲1일 취임한 허태정 대전시장이 취임 후 첫 결재로 '취임 100일 프로젝트'에 서명하고 있다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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허태정 대전시장이 취임 후 첫 결재로 '취임 100일 프로젝트'에 서명하고 민선9기 시정 운영의 본격적인 출발을 알렸다.대전시는 취임 후 100일을 민선9기 시정 운영의 핵심 이정표로 삼아 시민과의 약속을 구체적인 정책으로 실현하고, 시정의 조기 연착륙을 이끌겠다고 1일 밝혔다.이번 프로젝트의 핵심은 '시민 체감'과 '전략적 실행'을 위한 투트랙 전략이다. 대전시는 시장 공약사항을 추진 기간과 우선순위에 따라 재구조화해 시정 운영의 효율성을 높이고, 체계적인 관리 체계를 구축한다는 계획이다.우선 단기적으로는 시민들이 빠르게 변화를 체감할 수 있는 과제를 선정해 초기 성과 창출에 집중한다. 대전시는 온통대전 2.0 설계, 화재위험지역 전수조사, 응급의료체계 개편, 청년일자리플랫폼 확대 등 민생·청년·시민 안전과 직결된 과제를 '100일 체감과제'로 추진하기로 했다.이와 함께 장기적으로는 민선9기 4년 동안의 시정 방향을 담은 실행 로드맵을 마련한다. 대전시는 미래 먹거리인 인공지능 산업 로드맵과 청년특별시, 시민주권 도시 등 핵심 비전을 담은 '4년 실행 로드맵'을 수립해 과제별·연차별 추진계획과 재원 조달 방안, 성과지표를 구체화할 방침이다.이를 통해 공약의 완성도를 높이고, 민선9기 시정의 지속 가능한 발전 기반을 마련하겠다는 구상이다.대전시는 또 핵심 분야 중 일부는 주제에 따라 외부 전문가가 참여하는 별도 태스크포스를 구성해 정책 모델을 고도화하고 실행력을 높여 나가기로 했다.향후 일정도 제시했다. 대전시는 7월 중 공약 과제화를 시작으로, 8월에는 핵심사업의 기본방향 설정과 재정·조직 진단을 진행한다. 이어 9월까지 실행계획을 확정하고, 10월 초에는 취임 100일 성과 발표회를 열어 민선9기 시정의 청사진을 시민들에게 공개할 예정이다.허태정 대전시장은 "취임 후 100일은 대전의 향후 4년의 성패를 좌우할 가장 중요한 시기"라며 "시민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들고, 대전의 미래를 책임질 정교한 시정 로드맵을 제시하겠다"고 말했다.이어 "시민과의 약속인 공약사업을 책임 있게 완수하고, 새로운 비전이 현장에서 흔들림 없이 구현될 수 있도록 시정의 모든 역량을 집중하겠다"고 덧붙였다.