휴대폰 번호 공개한 박수현 충남지사... 도지사실 CCTV설치 등 소통행정 강조

큰사진보기 ▲박수현 충남지사 취임식 ⓒ 충남도 유튜브 갈무리 관련사진보기

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박수현 충남지사가 자신의 휴대전화 번호를 재차 공개하며 소통행정을 강조했다. '도지사실 문도 활짝 열겠다'고 공언했다. 박 지사는 취임 전 도민들과의 타운홀 미팅에서도 자신의 휴대폰 전화를 공개한 바 있다.박수현 충남지사는 1일 오후 3시 충남도 문예회관에서 취임식을 가졌다. 이날 취임식에는 양승조 전 충남지사, 박정현 전 부여군수, 나소열 전 충남부지사, 전은수 국회의원 등이 참석했다.박 지사는 취임사를 통해 "제 40대 충남도지사로 이 자리에 섰다. 도민들에게 깊은 감사의 말씀을 올린다. 여러분들의 열망을 잊지 않고 무거운 책임감으로 도정에 임하겠다"라고 운을 뗐다.그러면서 "도정의 비전은 도민들의 신뢰 없이는 이루어질 수 없다. 도정의 시작과 끝은 언제나 현장에 있고 해답은 도민의 목소리에 있다. 현장의 목소리가 도정에 반영되도록 시스템을 전면 개편할 것"이라고 강조했다.이어 "갈등이 있는 곳에는 직접 찾아가 대화하고, 소외된 목소리에도 귀를 기울이는 따뜻한 소통행정을 보여 드리겠다. 진솔하고 담대하게 소통할 것이다"라고 강조했다. 그러면서 자신의 휴대전화 번호를 공개했다.박 지사는 또 "집무실에 24시간 CCTV를 설치해 달라고 요청했다. 모든 도지사의 발언을 빠짐없이 기록하도록 기록원도 배치했다. 오늘부터 그렇게 했다. 도지사실을 열린 마루로 만들 것이다. 도민여러분에게 다가가 도민여러분의 삶과 도를 바꾸도록 할 것이다.박 지사는 앞선 '선배 도지사'들의 업적을 계승하겠다고 강조했다. 박 지사는 "1970년대와 80년대 충남은 산업화 흐름에서 소외됐다. 1995년부터 시작된 민선 도정은 우리 충남을 발전 시키기 위한 피땀 어린 몸부림이었다"라고 말했다.그러면서 "양승조 38대 지사의 복지 충남, 기업 투자를 이끌어낸 39대 김태흠 지사의 힘쎈충남으로 이어졌다"라며 "선배 지사들의 노력이 오늘 날 충남이 대한민국 산업의 핵심 기지로 탈바꿈시켰다. 모두 존중받아야 마땅하다. 지난 도정을 계승할 것"이라고 강조했다.그러면서 "지금 세계는 인공지능을 중심으로한 거대한 문명사적 전환시기이다. 어떻게 대응하느냐에 따라 충남의 미래 1000년이 결정 될 것"이라고 말했다.박 지사는 인공지능 시대를 강조하며 "인공지능은 우리의 삶을 풍요롭게하는 도구이다. 도민 한분도 도태되거나 소외 되지 않도록 산업과 사람 사이의 균형을 바로 잡겠다"라고 포부를 밝혔다.그러면서 "충남은 AI(인공시대)의 리더가 될 것이다. 인공지능은 특정 산업이나 일부 계층의 전유물이 되어선 안된다. 인공지능을 활용한 공정 혁신의 혜택이 대기업 뿐 아니라 중소기업으로도 고르게 돌아갈 수 도울 것이다. 농업축산 등 전통산업 전반에도 인공지능이 깊이 자리매김하도록 균형을 잡을 것"이라고 밝혔다.앞서 이날 오전 박 지사는 민선 9기 첫 결재로 '충효예 충청정신 실천과 도지사실 개방'을 선택하고 서명했다.