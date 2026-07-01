시민단체 "허태정 대전시정, 약속을 행동으로 증명해야"

큰사진보기 ▲허태정 제14대 대전광역시장이 1일 취임식을 갖고 민선9기 대전시정의 출범을 알렸다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲허태정 제14대 대전광역시장이 1일 취임식을 갖고 민선9기 대전시정의 출범을 알렸다. ⓒ 대전시 관련사진보기

허태정 대전시장이 1일 취임한 것과 관련, 대전지역 시민단체들이 논평을 내고 민선9기 대전시정에 시민 체감형 행정과 기후·생태 중심의 정책 전환을 주문했다.대전경실련은 이날 논평을 통해 "민선9기 지방정부와 지방의회가 새로운 임기를 시작했다"며 "시민의 선택은 끝났고, 이제는 선거를 통해 시민과 약속했던 공약을 행동으로 증명해야 할 시간"이라고 밝혔다.대전경실련은 대전시장과 세종시장, 대전 5개 자치구청장, 광역·기초의회가 시민의 삶을 최우선에 두고 책임 있는 지방자치를 실현해야 한다고 촉구했다.이들은 "대전과 세종은 민생경제 회복, 청년 정착과 양질의 일자리 창출, 행정수도 완성과 국가균형발전, 도시철도와 광역교통체계 구축, 에너지 전환과 기후위기 대응, 지속가능한 도시 조성 등 수많은 과제를 안고 있다"고 지적했다.이어 "시민은 더 이상 보여주기식 성과 경쟁을 넘어 실질적인 광역행정 협력과 재정 건전성, 시민 참여와 숙의를 바탕으로 시민이 체감하는 정책 성과를 기대하고 있다"고 밝혔다.특히 대전경실련은 선거 공약을 "정치적 선언이 아니라 시민과의 계약"이라고 규정했다. 그러면서 지방정부와 지방의회가 공약별 구체적인 이행계획과 추진 성과를 시민에게 투명하게 공개하고, 책임 있는 행정과 의정활동으로 시민 신뢰에 답해야 한다고 강조했다.또한 민선9기 지방정부가 관료 중심의 일방적 밀어붙이기 행정에서 벗어나야 한다고 주문했다. 이들은 "충분한 정보의 사전 공개와 시민 참여, 숙의를 통한 사회적 합의를 정책 추진의 기본 원칙으로 삼아야 한다"며 "시민사회와 전문가 등 다양한 주체의 의견을 적극 수렴하는 민주적 의사결정 구조를 정착시켜야 한다"고 밝혔다.지방의회를 향해서도 집행부에 대한 견제와 감시, 합리적인 정책 대안 제시라는 본연의 역할에 충실해야 한다고 촉구했다. 대전경실련은 "정쟁과 대립이 아닌 정책과 예산, 행정에 대한 책임 있는 견제와 감시를 통해 시민으로부터 신뢰받는 의회가 되어야 한다"고 밝혔다.끝으로 대전경실련은 "시민의 삶을 개선하는 정책에는 적극 협력하겠지만, 절차적 정당성을 무시한 밀실행정이나 재정 낭비, 시민 참여를 배제한 일방적인 정책 추진에 대해서는 원칙에 따라 감시하고 비판하겠다"고 덧붙였다.대전환경운동연합은 허태정 시장 취임을 축하하면서도 "이제는 생명도시 대전으로 시정을 전환할 때"라고 밝혔다.대전환경운동연합은 논평에서 "시민들은 이번 선거를 통해 새로운 대전의 미래를 선택했고, 이제 그 선택은 공약이 아닌 시정 운영으로 증명되어야 한다"고 밝혔다.이들은 기후위기와 생물다양성 위기가 더 이상 미래의 문제가 아니라고 지적했다. 특히 대전은 갑천 국가습지보호지역을 품은 도시로, 도심 속에서도 자연과 사람이 공존할 수 있는 가능성을 가진 도시라고 평가했다.그러나 최근 하천 준설과 친수개발, 보문산 개발, 산업단지 확대 등 개발 중심 정책이 이어지면서 도시의 생태적 기반이 흔들리고 있다고 우려했다. 폭염과 집중호우, 도시열섬, 재생에너지 부족, 생활폐기물 증가 역시 시민의 삶을 위협하는 현실이 되고 있다고 지적했다.대전환경운동연합은 허 시장이 후보 시절 기후위기와 탄소중립을 별도 분야로 다루고, 분산에너지 특구 지정, 시민참여형 태양광, 제로에너지 건축 확대, 기후취약계층 보호 등을 공약으로 제시한 점은 긍정적으로 평가했다.다만 "온실가스 감축 목표와 구체적인 실행계획은 제시되지 않았고, 하천 생태 보전, 보문산 관리, 산업단지 확대에 따른 환경영향 대응, 생활폐기물 감량과 자원순환 정책 등 대전의 핵심 환경 현안에 대해서는 여전히 구체성이 부족했다"고 지적했다.이들은 "취임은 공약을 끝내는 순간이 아니라 부족했던 공약을 채워가는 출발점"이라며 "시민과 전문가, 환경단체가 함께 참여하는 거버넌스를 통해 정책을 발전시키고 시민과 함께 만드는 시정을 구현해야 한다"고 강조했다.대전환경운동연합은 허태정 시정이 선언적 탄소중립을 넘어 도시 구조 자체를 바꾸는 전환을 만들어야 한다고 요구했다. 대전이 전기를 소비만 하는 도시에서 재생에너지를 생산하는 도시로, 개발을 통해 성장하는 도시에서 생태자산을 경쟁력으로 삼는 도시로 나아가야 한다는 것이다.특히 하천 정책의 전환을 주문했다. 이들은 "하천을 준설과 친수개발의 대상으로 바라보는 정책에서 벗어나 자연성 회복을 중심으로 한 재자연화 정책으로 전환해야 한다"며 "기후위기 시대의 하천 정책은 물을 더 빨리 흘려보내는 토목사업이 아니라 습지와 범람원을 회복하고, 하천의 자연성을 되살리는 데 있어야 한다"고 밝혔다.보문산에 대해서도 "관광시설을 늘리는 개발 대상이 아니라 도시 생태축과 시민의 쉼터로서 가치를 우선하는 관리체계가 마련되어야 한다"고 강조했다.대전환경운동연합은 "허태정 시장에게 주어진 4년은 대전을 더 많이 개발하는 시간이 아니라 더 오래 지속가능한 도시로 전환하는 시간이 되어야 한다"며 "오늘의 취임식이 개발도시 대전을 넘어 생명도시 대전으로 나아가는 새로운 출발점이 되기를 기대한다"고 덧붙였다.