울산 시민의 민원, 상담부터 결과 안내까지 한번에 해결한다

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장이 1일 시청 집무실에서 사무인계인수서 서명 및 1호 결재를 하고 있다. '120 울산민원센터 고도화 추진계획'이다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

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1일 취임한 김상욱 울산시장이 시청 본관 7층 집무실에서 첫 결재 안건으로 '120 울산민원센터 고도화 추진계획'에 서명했다.'120 울산민원센터 고도화 추진계획'은 기존 120민원콜센터를 통합 민원창구(120 울산민원센터)로 확대 개편하는 것으로, 단순한 전화상담 기능을 넘어 민원 상담부터 접수, 담당부서 연계, 처리결과 안내까지 통합(원스톱) 민원서비스를 제공하는 내용을 담고 있다.한마디로 시민이 120 민원전화를 통해 보다 쉽고 편리하게 행정서비스를 이용하도록 하는 것이다.울산시 관계자는 "이번 김상욱 울산시장의 1호 결재는 시민과 가장 가까운 곳에서부터 행정을 시작하겠다는 의지의 표현"이라며 "민선 9기 시정철학인 '시민과의 소통'과 '시민주권'을 행정 현장에서 실현하기 위한 첫 정책 사업으로 추진된다"고 설명했다.시민들은 현재 민원을 제기하기 위해 전화, 방문, 누리집, 국민신문고 등 다양한 경로를 이용하고고 있으나, 접수 창구가 분산돼 있어 어느 기관에 문의하거나 신고해야 하는지 혼란을 겪는 경우가 많다.이 점을 개선하기 위해 울산시는 오는 12월부터 120 울산민원센터를 시와 구군을 아우르는 대표 민원창구로 육성해 기존 생활불편 상담뿐만 아니라 정책제안, 건의, 진정, 각종 불편신고 등 비법정 민원까지 상담·접수 범위를 확대한다.또한 접수된 민원을 국민신문고와 연계해 담당부서로 즉시 이관하고 처리 결과까지 안내하는 등 통합 민원체계를 구축할 계획으로, 상담인력을 확대하고 시민소통관을 새롭게 채용하는 등 전문 상담체계도 강화한다.특히 오는 12월부터 운영되는 '찾아가는 시민소통반'은 이번 사업의 가장 큰 특징이다. 기존에는 시민이 직접 행정기관을 방문하거나 전화를 통해 민원을 제기해야 했다면, 앞으로는 민원이 많이 발생하는 현장이나 시민이 상담을 요청한 장소를 시민소통관이 직접 찾아가 상담부터 접수, 담당부서 연계까지 지원하게 된다.울산시 관계자는 "대규모 공사현장, 산업단지 등 민원 발생이 예상되는 지역은 물론 현장 확인이 필요한 민원도 직접 방문해 시민의 의견을 듣고 민원을 접수하며, 접수된 민원은 담당부서와 신속히 연계할 계획"이라며 "이를 통해 '시민이 행정을 찾아오는 방식'에서 '행정이 시민을 찾아가는 방식'으로 민원서비스를 전환해 시민소통을 강화해 나갈 방침이다.한편 울산시는 7월부터 120민원콜센터를 '120 울산민원센터'로 명칭을 변경하고 누리집, 버스정보안내기, 유튜브 등 다양한 홍보매체를 활용해 시민 인지도를 높일 계획이다.또한 통합 민원 접수체계가 구축되는 오는 12월부터 시와 구군 누리집의 민원 안내를 울산민원센터(052-120) 중심으로 일원화해 시민 누구나 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 개선할 예정이다.