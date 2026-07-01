이재명 대통령, 최현덕 남양주시장에 축하 메시지... "국민주권 행정 기대"

큰사진보기 ▲최현덕 시장은 1일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이 대통령으로부터 받은 취임 축하 메시지를 공개했다. ⓒ 남양주 관련사진보기

"남양주시가 주민의 삶을 바꾸는 따뜻한 변화와 새로운 희망을 만들어 가는 지역으로 힘차게 도약하기를 기대합니다."

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큰사진보기 ▲최현덕 시장은 1일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이 대통령으로부터 받은 취임 축하 메시지를 공개했다. ⓒ 최현덕 시장 sns 갈무리 관련사진보기

이재명 대통령이 민선 9기 최현덕 남양주시장 취임을 축하하며 국민주권 원칙에 기반한 지방행정을 당부했다.최현덕 시장은 1일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이 대통령으로부터 받은 취임 축하 메시지를 공개했다.이 대통령은 축하 메시지에서 헌법 제1조를 언급하며 "대한민국 헌법은 '모든 권력은 국민으로부터 나온다'는 국민주권의 원칙을 천명하고 있다"며 "국민께서는 저에게 국정 운영의 책임을, 최현덕 남양주시장님께는 남양주시 주민의 삶을 책임질 막중한 책무를 맡기셨다"고 밝혔다.이어 "정부는 지방이 주도하는 대한민국을 만들기 위해 최선을 다하겠다"며 "국민의 삶과 가장 가까운 현장에서 변화를 만들어 가는 기초지방정부의 역할이 그 어느 때보다 중요하다"고 강조했다.또 "더 살기 좋은 남양주시, 더 성장하는 대한민국, 더 희망찬 내일을 함께 만들어가자"며 "국민께서 부여한 소임을 다해주시길 바란다"고 당부했다.이에 최현덕 시장은 SNS를 통해 "이재명 대통령 말씀처럼 오직 시민만 바라보고 앞으로 나아가겠다"고 화답했다.최 시장은 "선거기간 내내 '이재명이 탐낸 행정가'를 자임했고, 취임과 함께 '시민주권시대 남양주 대전환'을 시정 슬로건으로 내걸었다"며 "모든 시정을 시민에게 투명하게 공개하고, 시민과 소통하며 주요 정책을 결정하겠다"고 밝혔다.이어 "시민에게 단 1원이라도 이익이 된다면 허리를 숙이고 바짓가랑이를 잡아서라도 읍소하겠다"며 "민선 9기 남양주의 출발을 지켜봐 달라"고 말했다.최 시장은 "시민이 시정의 주인이 되는 남양주를 만들기 위해 시민과 함께 새로운 변화를 만들어 가겠다"고 덧붙였다.