글씨 쓰기 책을 사서 연습을 시작한 이유

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'손 글씨를 배우면 좀 나아질까?'

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큰사진보기 ▲기본손글씨 연습교본책 접착 부분을 절단해 몇 장씩 가지고 다닌다 ⓒ 이선주 관련사진보기

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나는 필기 하는 것을 싫어했고 서예는 더 싫어했다. 학생 시절에는 노트 필기는 잘 안 하고 책에만 좀 끄적거렸다. 서예는 붓, 화선지 등 재료 가지고 다니는 것도 귀찮았고 반듯하게 써 내리는 글씨체가 단조로워 보여 싫었다. 가만히 앉아서 정진하는 자세로 서예를 하는 것이 무척 갑갑해 보이기도 했다. 그러던 내가 요즘 기본 글씨를 연습하고 있다. 서예를 배워 볼 계획도 하고 있다. 어쩌다가 싫어 했던 글씨 쓰기와 서예를 배울 생각을 하게 된 것일까?중장년기로 접어 들면서 여러 일들로 심적으로 힘들 때 끄적끄적 낙서를 하고 있는 나를 발견했다. '낙서를 하는 김에 필사를 해 볼까?' 하고 작년부터 책들의 짧은 문장들을 써 봤다. 필사는 생각 외로 좋은 효과들이 많았다. 필사 하면서 마음이 편안해지고 생각들도 정리되었다. 그런데 글씨가 자간과 줄 간격이 잘 맞지 않았다. 글씨체가 아주 못나지는 않아서 짧게 쓰는 글은 괜찮은데, 긴 글을 써 놓으니 자간, 줄간, 글씨 크기가 제멋대로였다.그래서 펜으로 쓰는 손 글씨를 배우러 다녔다. 기본 펜글씨는 아니고 멋 글씨에 가까운 수업이라 반듯한 글씨가 되진 않았다. 그래도 많이 나아진 글씨체가 예뻐 보여서 만족했다. 펜을 쓰다 보니 붓을 한번 사용해 보고 싶어서 붓펜으로 인터넷 영상을 보면서 붓펜 캘리그라피를 따라해 보았다. 처음에는 붓펜이 엄청 어색했는데 익숙해지니 펜 쓸 때보다 힘이 덜 들고 붓을 놀리는 것에 따라 굵기가 바뀌면서 더 예뻐 보였다.내가 배웠던 꾸밈 펜글씨나 붓펜 캘리그라피는 글씨 크기가 일정하지 않아도, 좀 잘 못 쓴 부분이 있더라도 전체 문장의 모양이 예쁘면 잘 쓴 것처럼 보였다. 거기에 그림을 조금만 넣으면 아주 예뻐 보였다. 나는 잘 쓴 글씨가 아니라 예뻐 보이는 글씨를 쓰고 있었다.최근 '교보 손글씨 대회'에도 참가했다. '그동안 간간이 필사를 하였고 손글씨도 좀 배웠으니 나도 응모를 해볼까?' 하고 응모했다. 그런데 응모할 글을 쓰면서 '나의 글씨가 참 비루하구나' 하고 느꼈다. 처음에는 단순히 "50자? 뭐 금방 쓰지"라고 생각 했는데 막상 쓰려니 너무 힘들었다. 50자만 쓰자니 쓰고자 하는 문장의 의미가 전달이 잘 안 되는 듯하여 한 단락을 다 썼다.긴 문장을 같은 크기로 글씨를 써보니 예전보다는 나아졌지만 여전히 글씨 크기, 자간, 줄간이 맞지 않았다. 줄이 없는 빈 종이에 또박또박 일정한 크기로 일정한 자간과 줄간을 유지하면서 끝까지 같은 컨디션의 글자를 쓰는 것은 인내심을 요구했다. 쓰다가 틀리면 다시 쓰기를 반복하고, 아래쪽에 줄공책을 받쳐서 쓰기도 하고, 연필로 줄을 긋고 써 보기도 했지만 힘들기는 매한가지였다. 힘든 가장 큰 이유는 기본 글씨 쓰기가 잘 정립되지 않아서였다.응모 용지를 많이 복사하여 연습 또 연습하여 어찌어찌 예선 응모를 했다. 이후 기본 글씨 쓰기 책을 사 연습을 시작했다. 전에 배웠던 손글씨와는 다르게 기본을 익히는 글씨라 좀 지루하기도 하지만 한 자 한 자 쓰면서 원리를 알아가는 나름의 재미가 있다. 붓펜을 혼자 연습해 본 후 붓캘리그라피를 배워보고 싶었는데 서예를 먼저 배우는 걸로 계획을 바꿨다.필기를 싫어하고 서예를 싫어했던 내가 글씨 쓰기를 배워 필사를 하고 서예를 배울 계획을 한다는것이 참 아이러니 하긴 하다. 어쩌면 기본을 하지 않고 멋부리기를 했던 나를 반성할 수 있는 기회가 된 것 같다. 꾸밈 펜글씨도 붓펜 캘리그리피도 기본 글씨체가 잘 정립이 된 상태여야 더 예쁘게 쓸 수 있고, 긴 글을 쓸 때도 잘 쓸 수 있는 것이다.