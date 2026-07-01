시민과 함께 연 민선 9기... 이충우 여주시장, 첫 결재는 원도심·어르신 지원

큰사진보기 ▲경기 여주시가 시민과 함께 민선 9기의 출발을 알렸다. 이충우 시장은 취임 첫날 원도심 활성화와 어르신 지원 사업을 첫 결재하고, 노인복지관에서 급식 봉사에 참여하는 등 민생 행보에 나섰다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 시민과 함께 민선 9기의 출발을 알렸다. 이충우 시장은 취임 첫날 원도심 활성화와 어르신 지원 사업을 첫 결재하고, 노인복지관에서 급식 봉사에 참여하는 등 민생 행보에 나섰다.여주시는 1일 여주실내체육관에서 시민과 기관·단체 관계자 등 1800여 명이 참석한 가운데 '민선 9기 여주시정 출범식'을 개최했다고 밝혔다.출범식은 의전 중심 행사를 줄이고 시민 참여를 확대하는 방식으로 진행됐다. 시민 영상 메시지와 시민대표 공동선언을 통해 어르신, 농업인, 소상공인, 장애인, 청년, 청소년 대표들이 민선 9기에 바라는 여주의 미래를 직접 제안했고, 이충우 시장은 이에 화답하며 시민 중심 시정 운영을 약속했다.이 시장은 취임사를 통해 "민선 9기는 시민의 기대를 여주의 성장으로, 여주의 성장을 시민의 행복으로 이어가는 시간이 될 것"이라며 "기업과 일자리가 늘어나는 경제도시를 만들고, 현장이 곧 답이고 시민이 곧 기준인 행정을 펼쳐 더 큰 변화와 확실한 성과를 만들어가겠다"고 밝혔다.취임식 이후에는 여주시노인복지관을 찾아 어르신 급식 봉사에 참여하며 현장 소통에 나섰다.이어 민선 9기 첫 결재로 '여주시 도시재생(원도심 활성화) 추진계획'과 '경로당 밑반찬 지원 시범사업 추진계획'에 서명하며 원도심 활성화와 어르신 복지 강화를 민선 9기 첫 정책 과제로 제시했다.여주시는 앞으로도 시민 의견을 시정에 적극 반영하고 시민이 체감할 수 있는 정책을 통해 '행복도시 희망여주'를 만들어 나간다는 계획이다.