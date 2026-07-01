충남도의회, 첫날부터 파행 속 의장·부의장 선출

큰사진보기 ▲충남도의회가 예산결산특별위원장을 둘러싼 갈등으로 첫 출발부터 삐걱거리고 있다. 1일 국힘 의원들이 전원 불참한 가운데 더불어민주당 조철기 의원(사진 왼쪽)과 장승재 의원이 의장과 제1 부의장에 각각 선출됐다. ⓒ 충남도의회 관련사진보기

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충남도의회가 첫 출발부터 삐걱거리고 있다.1일 제13대 전반기 의장에 조철기 의원(아산4·더불어민주당), 제1 부의장에 장승재 의원(서산2·더불어민주당)이 선출됐다. 하지만 과정은 매끄럽지 않았다.국민의힘 소속 의원 17명이 제369회 임시회 제1차 본회의에 전원 불참한 것이다. 이유는 예산결산특별위원장 등 주요 자리를 두고 일어난 민주당과 갈등이다.13대 충남도의회는 민주당 33명, 국힘 17명으로 주도권을 민주당이 쥐고 있다. 이와 관련 국민의힘 충청남도의회 교섭단체는 이날 오후 기자회견을 열고 더불어민주당이 제시한 후반기 원구성안이 소수 교섭단체를 존중하지 않는 일방적인 통보라고 반발했다.민주당이 부의장 1석과 상임위원장 2석만을 제안한 것도 모자라 충청남도 살림을 심사하는 핵심 기구인 '예산결산특별위원회' 위원장직을 향후 4년 동안 독점하겠다는 입장을 고수하고 있다는 것이다.과거 제12대 의회 당시 48명 중 12명에 불과했던 민주당이 예결위원장을 두 차례 맡았던 사례를 강조한 국민의힘은 참여와 균형 있는 운영을 요구하며 "민주당이 예결위원장 독점을 고집할 경우 더 이상 협상안을 받아들일 수 없다"고 밝혔다.한편 조철기 의장은 "의장이라는 중책을 맡겨주신 선배･동료 의원들께 진심으로 감사드린다"며 "서로를 향한 신뢰와 협치를 바탕으로 성공적인 제13대 충남도의회를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.