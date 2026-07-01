전진선 양평군수, 민선 9기 출범... 현장 중심 행정 선언

큰사진보기 ▲전진선 양평군수는 1일 민선9기 출범을 맞아 군정 비전과 정책 방향을 군민과 공유하고, 현장 중심의 소통 행정을 실천하기 위한 현장 행보를 이어가며 민선9기 군정의 본격적인 시작을 알렸다. ⓒ 양평 관련사진보기

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전진선 양평군수는 1일 민선9기 출범을 맞아 군정 비전과 정책 방향을 군민과 공유하고, 현장 중심의 소통 행정을 실천하기 위한 현장 행보를 이어가며 민선9기 군정의 본격적인 시작을 알렸다.이번 출범일 일정은 민선9기 군정 방향인 ▲지역 경제 활성화와 군민 행복 ▲청년과 어르신이 함께 웃는 양평 ▲농업과 관광이 살아나는 양평 ▲미래세대가 희망을 품는 새로운 양평 실현에 중점을 두고 구성됐다. 특히 기존의 취임행사 형식에서 벗어나 군민과 직접 소통하며 민선9기 군정 비전을 공유하는 데 의미를 뒀다.이날 전 군수는 충혼탑 참배를 시작으로 양평병원을 방문해 의료 현장을 점검했으며, 민선9기 정책보고회를 통해 향후 군정 운영 방향과 핵심 정책을 공유했다. 이어 물맑은양평종합운동장 물놀이장 개장 현장을 찾아 아이들이 안전하게 시설을 이용할 수 있도록 운영 상황을 점검하고, 노인복지관을 방문해 어르신 복지 현장을 살폈다. 또한 양평군의회 개원식에 참석해 협력과 소통을 바탕으로 한 의정 운영의 중요성을 강조했다.청년 분야에서는 청년정책 서포터즈 위촉식을 통해 청년의 군정 참여 기반을 확대하고, 청년 농업인 농가와 청년 창업 지원사업 현장을 차례로 방문해 지역 경제의 미래를 이끌 청년들과 소통하는 시간을 가졌다.이번 출범일 일정은 보건·복지·청년·경제 등 군민 생활과 밀접한 분야의 현장을 직접 찾아 의견을 듣고 정책 방향을 공유하는 데 초점을 맞췄다. 이를 통해 민선9기 군정이 현장에서 답을 찾고 군민과 함께하는 실천 행정을 펼쳐 나가겠다는 의지를 밝혔다.전진선 양평군수는 "민선9기 출범을 군민 여러분과 함께하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "지역 경제에 활력을 불어넣고, 청년과 어르신이 함께 행복한 양평, 농업과 관광이 조화를 이루는 양평, 미래세대가 희망을 품는 양평을 만들기 위해 현장에서 답을 찾고 군민과 끊임없이 소통하며 최선을 다하겠다"고 말했다.