하남시의회 제10대 의원들, 현충탑 참배로 4년 임기 시작

큰사진보기 ▲제10대 하남시의회가 7월 1일 현충탑 참배를 시작으로 4년간의 본격적인 의정활동에 돌입했다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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제10대 하남시의회가 7월 1일 현충탑 참배를 시작으로 4년간의 본격적인 의정활동에 돌입했다.하남시의회는 이날 오전 하남시 창우동 검단산 내에 위치한 현충탑에서 제10대 의원 당선인들과 사무국 간부 공무원들이 참석한 가운데 참배 행사를 엄숙히 거행했다.이날 첫 공식 일정에 나선 10명의 의원들은 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생정신을 기리며 헌화와 분향, 묵념을 진행했다.제10대 하남시의회 의원들은 "현충탑 참배는 단순한 행사가 아니라, 시민이 부여해주신 막중한 책임감을 가슴 깊이 새기는 자리"라며 "초심을 잃지 않고 하남시민의 더 나은 내일을 위해 발로 뛰는 의회를 만들겠다"라고 한목소리로 다짐했다.현충탑 참배로 임기의 첫발을 내디딘 제10대 하남시의회는 오는 7월 6일 제349회 임시회를 개회하여 본격적인 체제 정비에 나선다.이날 임시회에서는 제10대 전반기 하남시의회를 이끌어갈 의장과 부의장을 선출하고, 자치행정위원회와 도시건설위원회 등 상임위원회 위원 및 위원장을 선임하는 등 전반기 원구성을 마무리할 예정이다.이어 같은 날 오후 2시에는 본회의장에서 100여 명의 내외빈을 초청한 가운데 '제10대 하남시의회 개원식'을 개최한다.개원식에서 의원들은 법령을 준수하고 시민의 권익 신장을 위해 양심에 따라 성실히 직무를 수행할 것을 엄숙히 선서하며 제10대 의회의 힘찬 출발을 대내외에 알리게 된다.한편, 새롭게 출범하는 제10대 하남시의회는 가 선거구(조창민, 최승태), 나 선거구(오지연, 정혜영), 다 선거구(신선호, 이정연, 정병용), 라 선거구(오승철, 정경섭) 지역구 의원 9명과 비례대표(김어진) 1명 등 총 10명으로 구성되어 시민의 뜻을 대변하게 된다.