K-스타월드 속도 낸다... 이현재 시장, 첫 결재로 TF 출범

큰사진보기 ▲경기 하남시가 민선 9기 출범 첫 행정 조치인 1호 결재로 K-컬처 문화도시 TF 구성을 발표하며 글로벌 문화 중심도시로의 대전환을 선포했다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시가 민선 9기 출범 첫 행정 조치인 1호 결재로 K-컬처 문화도시 TF 구성을 발표하며 글로벌 문화 중심도시로의 대전환을 선포했다.이번 결재는 하남시의 미래 지형도를 바꿀 K-컬처 복합 콤플렉스와 국가정원 조성사업을 최우선 과제로 삼아, 대한민국을 넘어 글로벌 명품 도시를 완성하겠다는 강력한 정책이 반영된 것이다.이번에 출범하는 TF 추진단은 정부 고위 관료 출신의 행정 전문가, 대한민국 문화예술계를 움직이는 주요 인사, 글로벌 미디어 및 엔터테인먼트 기업 대표, 그리고 지역의 목소리를 대변하는 주민 대표까지 총망라한 총 20명 규모의 매머드급으로 꾸려져 전례 없는 강력한 실행력도 확보했다.추진단의 사령탑인 공동단장에는 장학봉 하남시 어린이문화재단 대표이사와 김정배 전 문화체육관광부 차관이 위촉되어 TF의 총괄 운영과 민관협력, 대외 소통을 진두지휘한다.여기에 세계적인 K-팝 신화를 일군 전홍준 어트랙트 대표와 미디어 트렌드를 선도하는 김호상 KT ENA 대표이사, 문학계의 거장인 김별아 강원문화재단 이사장 등이 자문위원으로 포진해 하남시의 문화적 역량을 세계적 수준으로 끌어올릴 핵심 브레인 역할을 수행한다.아울러 학계에선 김영신 이화여대 교수와 안민호 숙명여대 교수가 가세하여 정책의 학문적 완성도를 높였고, 미사강변 총연합회, 미사입주자대표회의 연합회, 하남시민회, 학부모연합회 등 하남의 성장을 이끌어온 지역사회 핵심 대표들이 대거 참여함으로써 정책의 실효성과 함께 강력한 시민적 공감대를 동시에 견인한다는 구상이다.효율적이고 전문적인 실행을 위해 추진단은 ▲ 문화·콘텐츠 분과 ▲ 정책·투자 분과 ▲ 지역·거버넌스 분과 등 3개 분과 총 19명의 자문위원 체제로 세분화되어 전격 가동된다.각 분과는 K-컬처 복합 콤플렉스 사업의 성공적 안착을 위한 핵심 규제 완화, 대외 협력 활성화 전략 수립, 주민 소통 등 다각적인 현안에 대해 집중적인 논의를 펼칠 계획이며, 현안 발생 시 수시로 회의를 개최해 내실 있는 정책 대안을 도출할 방침이다.하남시는 7월 중 추진단 위촉식과 출범 회의를 시작으로 세부 분과 구성을 최종 확정하고, 하반기부터 본격적인 정책 자문과 의견 수렴 절차에 돌입하여 사업 추진에 속도를 낼 예정이다.이현재 시장은 "K-컬처 복합 콤플렉스와 국가정원 조성사업은 하남시의 미래 100년 경쟁력을 결정지을 중대한 이정표"라며, "민선 9기 1호 결재라는 상징성에 걸맞게 국내 최고 수준의 민관 협력 네트워크를 총동원하여 전 세계가 부러워하는 글로벌 문화도시 하남을 현실로 만들어내겠다"고 강조했다.