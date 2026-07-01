장동혁, 연일 '올공' 찾고 '징계' 예고... "수명 연장용" 비판

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 지난달 30일 서울 여의도 국회에서 열린 부정·무능 선관위 해체 수준의 쇄신 및 재선거 촉구를 위한 청년·대학생 시국 대토론회에 입장하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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장동혁 국민의힘 대표가 6.3 지방선거 이후 이어지는 사퇴 요구를 거부하고 연일 올림픽공원을 방문하거나 당내 의원들을 상대로 징계를 예고하자, 당내에선 "본인 수명 연장용 행보"라는 비판이 나왔다.6.3 지방선거 이후 현재까지 국민의힘 최고위원회의에선 네 번에 걸쳐 장 대표를 향한 공개 사퇴 요구가 나왔다. 지난달 17일 열린 의원총회에서도 선수와 계파를 불문, 당내 의원들의 장 대표 사퇴 촉구가 이어졌다.하지만 장 대표는 지난달 29일 페이스북에 비공개 최고위에서 있었던 본인의 발언을 옮기며 "의총에서 어떤 결정을 하든, 최고위에서 누가 어떤 발언을 하든, 나는 사퇴하지 않는다"라는 입장을 밝혔다.장 대표는 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태 이후 꾸준히 서울 송파구 올림픽공원 개표소 봉쇄 시위 현장을 방문하거나 시위 참석 청년들을 만나고 있다. 또 김용태·김재섭·우재준 의원과 당내 모임 '대안과미래'를 언급하며 징계를 시사하기도 했다.한 재선 의원은 1일 <오마이뉴스>와 통화에서 최근 장 대표의 올림픽공원 방문 및 징계 정치 행보를 언급하며 "본인의 수명 연장 수단으로 보인다"고 평가했다. 그러면서 "그걸로 (의원들의 사퇴 요구를 막는) 입틀막 정당을 만드는 것"이라고 했다.또 다른 재선 의원도 이날 통화에서 "대표직을 유지하려는 생각이 기저에 깔려 있을 것"이라며 "의원 다수가 맞다고 생각하는 분위기나 정서와 다르게, 장 대표는 물 위에 뜬 기름처럼 행보하고 있다"며 "너무 안타깝다게 생각한다"고 했다.더해 "의원들 사이에선 '장 대표 사퇴'와 관련해 방법이나 시기에 대한 의견 차이가 있을 뿐, 그의 리더십에 문제가 있다는 점엔 이견이 없다"라고 말했다. 특히 "동료 의원들을 상대로 징계 정치를 하는 것에 적극 찬성하는 의원도 없을 것"이라고 했다.공개적으로 비판적인 입장을 밝힌 의원들도 있다. 조경태 의원은 이날 MBC '뉴스투데이'에서 "각종 여론조사를 보면 '장 대표 사퇴'가 훨씬 더 (응답이) 높게 나온다. 물론 지지자들만 놓고 봤을 땐 '사퇴하지 말라'가 높다지만, 정당은 국민을 보고 정치를 해야 한다. 소수 당원을 보고 정치를 하면 안 된다"라고 했다.조 의원은 이어 "(지난해 전당대회 당시 경선에 참여한) 4명의 당대표 후보는 지방선거에서 패배하면 사퇴하기로 결의했다"며 "우리는 (지선에서) 12 대 4로 명백히 패배했잖나. 패배의 책임을 지고 대표로서 물러나 주는 것이 당 화합과 수권 정당으로 갈 수 있는 지름길"이라고 했다.그러면서 장 대표의 징계 정치에 대해선 "김용태·김재섭 의원은 우리 당의 소중한 젊은 정치인이다. 그런 좋은 인재들은 키워야 한다"며 "그런데 뜬금없이 이들을 징계한다면 그건 국민의힘을 해체하자는 것과 다름없다"고 강하게 비판했다.장 대표로부터 실명 언급을 당한 김재섭 의원은 지난달 26일 페이스북에 "모두가 패배를 말하던 전장에서 저는 선봉에 서서 싸웠다"며 "선거대책위원장으로서 서울시장 선거를 승리로 이끈 그 싸움이 장동혁 지도부를 흔드는 일이었다면, 기꺼이 징계받겠다. 지금 당장 저에 대한 징계 절차에 착수하라"고 반발했다.김 의원은 이날 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해서도 "(장동혁 지도부가) 누군가를 제명하거나 누군가를 배제할 때 자꾸 윤리위원회를 가동하지 않느냐"라며 "당대표의 사냥개 노릇을 하는 방식의 윤리위는 의미가 없다"라고 말했다.당내 '투톱'인 정점식 원내대표는 의원들의 의견을 종합적으로 청취하고 있다. 최근엔 의원들을 선수별로 만나고 있는데, 하루 전인 지난달 30일엔 '대안과미래' 간사인 이성권 의원을 비롯, 강대식·구자근·박성민·박수영·배준영·유상범·이인선 의원 등 재선 의원과 오찬을 하며 장 대표 거취 등에 대한 의견을 들었다.정 원내대표는 이튿날인 이날 오전엔 서울 여의도 국회에서 취재진과 만나 "아직 (징계) 예고만 됐을 뿐, 징계 절차가 어떻게 진행될지에 대해선 결정된 바가 없어 지금 답변을 드리기가 어렵다"라면서도 "우리 의원들에 대한 징계는 신중하게 진행돼야 한다"고 밝혔다.