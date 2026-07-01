'청주 송절동 백로서식지' 내셔널트러스트 시민공모 네티즌평가 1위

큰사진보기 ▲청주시 송절동 백로서식지 전경 (사진제공 : 청주충북환경운동연합) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

한국내셔널트러스가 진행하는 제24회 '이곳만은 지키자' 시민공모전에서 '청주 송절동 백로서식지'가 네티즌평가 1위를 기록했다.한국내셔널트러스트는 지난 16일부터 30일까지 '이곳만은 지키자' 시민공모작에 참여한 16개 의제를 대상으로 1차 네티즌평가를 진행했다.'1차 네티즌 평가'는 최종 심사 점수의 20%를 차지하는 매우 중요한 단계다. 네티즌들의 '추천 수'와 '응원 댓글 수'를 기준으로 평가한다.네티즌 평가 마감결과 1위는 '전국 최대 규모의 '송절동 백로 서식지'를 지켜주세요'가 차지했다.'송절동 백로서식지'는 125명의 추천과 94개 댓글을 기록했다.청주 송절동 백로 서식지는 청주 도심 내 거의 유일한 백로 집단 서식지다.무심천 하류와 미호강이 만나는 합수부가 인접해 먹이가 풍부하고, 소나무 등이 울창하여 해마다 많은 백로류의 철새들이 찾아오는 곳이기도 하다.최근 송절동 테크노폴리스 개발로 인해 백로 서식지는 축소되고, 남아있는 서식지마저 위협받고 있다.지금도 도로 주변의 나무가 벌목돼 백로 밀집도가 높은 상황이다.송절동 개발이 완료되면 아파트, 단독주택, 학교 등이 입주해 번식기에 발생하는 악취, 소음, 배설물 등의 민원이 더해져 서식지는 파괴될 수밖에 없다.2위는 70명의 추천과 84개 댓글을 받은 '조지서터 인근 너럭바위'가 차지했다.이어 82명의 추천과 64개의 댓글이 달린 '금파상회와 앞마당의 야광나무'가 뒤를 이었다.'이곳만은 지키자'는 개발 압력에 놓인 자연유산을 사회적 이슈로 공론화하고 보전 정책으로 연결하는 전국적인 운동이다.