4선 최대호 안양시장 "더 강한, 행복한 안양 만들겠다"

큰사진보기 ▲4선 최대호 안양시장 취임식 ⓒ 안양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲4선 최대호 안양시장 취임식 축하 공연 ⓒ 안양시 관련사진보기

최대호 안양시장이 1일 오전 안양 시청 강당에서 취임식을 열고 '인공지능(AI) 융합 혁신클러스터 조성' 등의 비전을 제시했다. 취임식엔 1000여 명이 참석해 대강당을 가득 채웠다. 취임식을 마친 뒤에는 환경공무관, 청사관리원, 청원경찰 등의 시청 직원과 점심을 먹으며 담소를 나눴다. 직원들에게 "신뢰받는 행정을 위해 힘을 모아 달라"고 당부했다고 한다.취임식에서 미래지향적 비전을 담은 이색 축하 공연도 펼쳐졌다. 안양에 있는 로봇 전문 기업 화인로보틱스의 로봇 '루미'가 무대에 올라 '피지컬 인공지능(AI) 선도도시 안양'의 비전을 선보인 것. 이어 연성대학교 케이팝(K-POP)과 학생들의 역동적인 무대와 안양시립합창단의 축가가 펼쳐졌다.최 시장은 취임사에서 "그동안 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선 인덕원역 확정, 광역 철도망 구축, 박달스마트시티 조성 사업시행자 지정, 인덕원 인텐스퀘어 착공 등 미래를 위한 씨앗을 뿌려왔다"며 "이제는 이를 온전한 결실로 맺어 시민의 삶을 풍요롭게 만들겠다"고 밝혔다.이어 초연결 콤팩트도시 ▲피지컬 인공지능(AI) 선도도시 ▲균형발전 모범도시 ▲녹색정원도시 ▲기업하기 좋은 도시 ▲민생경제 중심도시 ▲모두가 행복한 포용도시 ▲명품문화도시 등 8대 주요 정책을 발표했다.특히 최 시장은 "8개 철도노선과 18개 역세권 개발을 통해 주거·일자리·문화·상업이 유기적으로 연결되는 초연결 콤팩트도시 안양을 실현하고, 서울대와 연계한 인공지능(AI) 융합 혁신클러스터 조성 등을 통해 피지컬 인공지능(AI) 산업을 안양의 미래 핵심 성장 동력으로 육성하겠다"고 강조했다.또 안양 1번가 용적률 규제 완화를 통한 복합 개발 지원, 전통 시장과 골목 상권에 문화예술·야간경제를 접목한 마케팅 지원을 통해 지역 상권에 활력을 불어넣고 시민이 체감하는 경제 회복을 이끌겠다는 의지도 밝혔다.최 시장은 "오늘의 약속이 내일의 변화가 되고, 그 변화가 안양의 눈부신 미래가 될 수 있도록 혼신의 힘을 다해 '더 큰 안양, 더 강한 안양, 더 행복한 안양'을 만들겠다"며 "안양의 미래 100년 완성을 위해 시민과 끝까지 함께하겠다"고 포부를 밝히며 취임사를 마쳤다.최 시장은 이번 선거에서 4선에 성공한 기록을 세웠다. 3선을 했지만, 연임이 아니기에 이번에 한 번 더 안양 시장에 출마할 수 있었다. 따라서 이번 임기가 3선 연임이기에 마지막 임기가 된다.최 후보는 지난 2010년 민주당 후보로 안양시장 선거에 출마해 현직 시장이던 한나라당 이필운 후보를 누르고 당선했다. 2014년 지방선거에서는 이필운 후보에게 밀려 낙선했다. 2018년 지방선거에서는 이필운 후보를 누르고 재선에 성공했고, 2022년 지방선거에서 국민의힘 김필여 후보를 제치고 3선 고지에 오른 바 있다. 이번에 김대영 국민의힘 후보를 누르고 4선에 성공했다.