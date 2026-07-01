조용익 부천시장 민선9기 출범... 시민 손으로 임명장 받다

큰사진보기 ▲조용익 부천시장이 1일 열린 '제24대 부천시장 시민임명식'에서 시민대표 10인과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 부천시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲시민임명식이 끝난 후, 조용익 부천시장이 참석 시민들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

조용익 부천시장이 민선9기 첫날인 1일 시민으로부터 직접 임명장을 받으며 임기를 시작했다.조 시장은 이날 오전 시청 어울마당에서 열린 '시민임명식'에서 "시민이 다시 맡긴 책임을 더 큰 부천의 확실한 변화와 성과로 보답하겠다"고 말했다.'시민의 이름으로 부천시장을 세우다'를 주제로 열린 이날 행사에는 경제·공간·교통·교육·문화·복지·안전·체육·행정·환경 분야 시민 대표 10인이 참여해 조 시장에게 시민임명장을 전달했다. 임명장에는 각 분야를 대표하는 시민의 기대와 함께 '위 사람을 부천시장으로 임명합니다'는 문구가 담겼다.이날 행사는 좌석 500석 규모로 마련됐으나 서서 참관한 시민도 많아 총 600여 명이 참석한 것으로 파악됐다. 서영석, 이건태 국회의원 등 주요 내빈이 참석해 축사를 전했다.조 시장은 임명장을 받은 뒤 낭독한 '시민께 드리는 말씀'에서 "저는 시민들께 임명받은 시민의 일꾼이다"며 "모두의 부천, 모두의 부천시장이 되도록 모든 시민을 섬기고 모시겠다"고 운을 뗐다.이어 민선9기 시정 슬로건으로 '다시 함께, 더 큰 부천'을 제시하고 "도시의 잠재력을 깨우고 가능성을 키워 제 가치를 되찾겠다"며 "더 넓게 도시를 쓰겠다"는 포부를 밝혔다.또한 '비아이지(B.I.G) 부천'을 3대 비전으로 삼고 "기업과 산업 생태계를 키우는 비즈니스(Business), 교통과 공간 혁신을 통한 인프라(Infra), 도시 경쟁력과 시민 행복이 함께 성장하는 그로우스(Growth)를 통해 지속가능한 성장도시를 실현하겠다"고 설명했다.구체적으로는 "미래산업과 첨단과학 교육도시의 기반을 확실히 뿌리내리겠다"며 "수도권광역급행철도(GTX)-B·D, 대장-홍대선, 제2경인선, KTX-이음열차 소사역 정차를 성공적으로 추진하겠다"고 밝혔다. 아울러 "더 나은 주거환경과 공간복지를 제공하기 위해 원도심과 신도시 도시 재정비에 속도를 내겠다"고 강조했다.조 시장은 "민선9기 출범과 동시에 시민의 실생활에 꼭 필요한 서비스를 속도감 있게 제공하겠다"며 "가족돌봄수당을 도입해 양육 공백을 메우고, 공공심야약국을 확대 운영해 늦은 밤에도 시민 건강에 빈틈이 없도록 하겠다"고 말했다.이어 "주요 공원에 러닝스테이션을 조성하고, '천원 실내파크골프장'과 '부천 천원 클래식' 같은 시민 체감형 정책도 확대해 일상 속 편의와 여가의 질을 높이겠다"고 덧붙였다.시민임명식이 끝난 뒤 조 시장은 참석한 시민들과 기념 사진을 촬영했다.기자가 다음 일정을 묻자 조 시장은 "이제 시민 대표들과 함께 오찬하는 시간을 가질 예정"이라며 시민과 함께하는 행보를 이어가겠다는 의지를 밝혔다.이날 행사에 참석한 약대동 주민 A씨는 앞으로 4년간 조 시장에게 가장 기대하는 것으로 "재정 건전성"을 꼽았다. 조 시장은 앞서 선거 과정에서 진행한 한 언론 인터뷰에서 민선 9기에도 예산과 지출을 전략적·효율적으로 관리해 재정 건전성을 높여나가겠다고 밝힌 바 있다.중동 주민 신경학씨는 "행사가 어땠냐"는 질문에 "좋았고, 의미 있었다"고 말했다. 조 시장에게 바라는 점을 묻자 그는 "시민을 위해 열심히 일하겠다고 하셨으니, 그 말씀대로 잘 되셨으면 좋겠다"며 기대를 나타냈다.