'인천 토박이' 첫 시장 박찬대 "시민 여러분께 온전히 보답"

큰사진보기 ▲박찬대 인천광역시장이 7월 1일 시청 애뜰광장에서 열린 '민선9기 인천광역시장 취임식'에서 취임선서를 하고 있다. ⓒ 인천시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박찬대 인천광역시장이 7월 1일 시청 애뜰광장에서 열린 '민선9기 인천광역시장 취임식'에서 취임사를 하고 있다. ⓒ 인천시 관련사진보기

큰사진보기 ▲박찬대 인천광역시장이 7월 1일 시청 애뜰광장에서 열린 '민선9기 인천광역시장 취임식'에서 취임사를 하고 있다. ⓒ 인천시 관련사진보기

위대한 시민의 부름에 응답합니다

존경하고 사랑하는 300만 인천시민 여러분, 위대한 인천시민의 부름을 받아 이 자리에 섰습니다. 시민 여러분과 함께 인천의 새로운 4년을 만들어갈 민선9기 인천광역시장 박찬대입니다.

오늘 취임식의 슬로건 '시민의 바람, 인천의 새바람'에는 시민의 요구에 부응하며, 시민과 함께 나아가겠다는 민선9기 인천시정의 약속이 담겨 있습니다.

저는 오늘 이 단상에 오르며, 시민 여러분의 기대를 가슴 깊이 새겼습니다. '시민의 바람'을 하나로 묶어, 인천의 내일을 바꿀 '새바람'을 일으키는데, 온 힘을 쏟겠습니다.

먼저, 인천시민께서 쌓아올린 역사에 경의를 표합니다. 인천은 140년 전 제국주의 시대, 강제 개항의 아픔을 세계로 나아가는 도약의 기회로 바꿔냈습니다. 민주화와 산업화를 이끌며 대한민국 3대 도시로 우뚝 섰습니다.

이 자랑스러운 인천의 역사는 시민 여러분이 각자 삶의 현장에서 매 순간 최선을 다해 만든 결과입니다. 자랑스러운 인천을 만들어주신 300만 시민 여러분께 한없는 존경과 감사의 인사를 올립니다. 시민의 뜻을 받들어 헌신해 오신 공직자 여러분과 역대 시장님들의 공로에도 감사드립니다.

여러분께서 오랜 세월 정성껏 다져오신 튼튼하고 빛나는 토대 위에서, 우리 인천이 한 차원 더 높이 날아오르는 새로운 인천시대를 반드시 열어가겠습니다.

민선9기 시정 원칙

사랑하는 시민 여러분, 지금 우리 앞에는 시민의 일상에 따뜻한 온기를 불어넣고 인천을 더 크게 도약시켜야 할 벅차고도 희망찬 과제가 놓여있습니다. 이 과제들을 성공적으로 풀어내기 위해 오늘 민선 9기 시정을 관통할 세 가지 흔들림 없는 원칙부터 시민 여러분께 굳게 약속드리고자 합니다.

첫째, 흔들림 없는 내일을 약속하는 '지속 가능한 시정'입니다. 지속 가능한 시정은 무너진 뼈대를 바로잡는 것에서 출발합니다. 지금 우리 앞에는 민선 8기의 재정 실패와 정책 실패, 그리고 투명하지 못했던 은폐 시정을 정상화해야 하는 엄중한 과제가 놓여있습니다. 당장 올해 예산부터 턱없이 부족합니다. 앞으로 눈덩이처럼 불어날 부채 역시 우리가 직면한 뼈아픈 현실입니다.

시민의 발이 되어야 할 핵심 교통망마저 위기입니다. 7호선 연장 지연 우려에 더해, 인천1호선 연장마저 무산될 위기에 처해 있습니다. 덮어두고 피하지 않겠습니다. 장부부터 철저하게 다시 살피겠습니다. 숨겨진 부채는 더 없는지, 낭비되는 혈세는 없는지, 정확히 짚어내겠습니다.

모든 위기 상황을 있는 그대로 시민께 보고드리고, 꼬인 매듭을 하나하나 확실하게 풀어나가겠습니다. 무너진 기반을 단단하게 고쳐 세우는 한편, 일회성에 그치지 않는 확실한 민생 회복 프로젝트를 가동하겠습니다.

민생을 살리는 일은 속도가 중요하지만, 그만큼 끝까지 책임지는 끈기가 중요합니다. 아이들 분윳값과 학원비, 시민의 지갑과 식탁, 청년의 일자리와 주거비, 어르신 약값, 병원비까지 단단한 민생 회복 프로젝트로 챙기겠습니다.

지속 가능한 정책과 사업들을 끊임없이 발굴하여, 시민 여러분의 지갑을 든든하게 채우고 골목상권 곳곳에 마르지 않는 활력을 확실하게 불어넣겠습니다.

둘째, 시민 여러분께 모든 것을 활짝 '여는 시정'입니다. 선출된 일꾼으로서, 오직 시민을 위해 복무하겠습니다. 시장실의 문을 활짝 열어두고 소통하겠습니다. 시정의 모든 과정을 투명하게 공개하겠습니다.

시장실에 앉아서 고민하는 시간만큼 시민 여러분의 삶 한가운데로 뛰어들어 생생한 목소리를 듣겠습니다. 시민이 묻기 전에 먼저 알리고, 시민이 부르기 전에 먼저 찾아가겠습니다. 진정으로 시민이 주인이 되는 '시민주권 시정'의 새로운 시대를 열어가겠습니다.

셋째, 시민 여러분의 삶을 든든하게 '키우는 시정'입니다. 우리 인천의 산업과 경제 생태계를 미래지향적으로 탄탄하게 재편하겠습니다. 도시가 성장하는 만큼 시민의 행복도 함께 커져야 합니다. 인천이 이룩해 낼 눈부신 성장의 결실이 시민 한 분 한 분의 평범한 일상에 스며들도록, 시민의 삶과 인천의 내일을 함께 키워내겠습니다. 시민께서 체감할 수 있는 진짜 성장을 만들겠습니다.

인천 청사진

큰사진보기 ▲박찬대 인천광역시장이 7월 1일 시청 애뜰광장에서 열린 '민선9기 인천광역시장 취임식'에서 시민들과 인사하며 입장하고 있다. ⓒ 인천시 관련사진보기

이 세 가지 원칙 위에 인천이 나아갈 청사진을 그려 확실하게 추진하겠습니다. 인천의 미래를 책임질 '새로운 성장 동력'을 창출하겠습니다. 인공지능과 바이오, 문화와 에너지. 인천의 산업 지도를 새로 그릴 'ABC + E 전략'을 강력하게 가동하겠습니다.

세계적인 인천공항과 인천항을 인공지능으로 깨우고, 인천을 명실상부 '세계 1위 바이오 도시'로 굳건히 세우겠습니다. 제물포와 문학, 부평 원도심을 문화의 숨결로 다시 일으키겠습니다. 인천 앞바다의 바람과 햇빛도 시민의 일자리와 든든한 소득으로 연결해 내겠습니다.

치열한 고민과 검토를 거쳐 혁신의 지도를 그리겠습니다. 이 혁신의 지도를 따라가다 보면 우리가 맞이할 2030년의 인천은 확연히 달라져 있을 것입니다. 평균 연봉 5500만 원 시대를 열어내, 대한민국 다섯 손가락 안에 드는 압도적인 경제 도시로 도약할 것입니다.

국민주권정부의 국가 비전과 발맞추어, 인천의 도약이 곧 대한민국의 도약이 되게 하겠습니다. 인천의 청년들이 좋은 일자리가 부족해서 고향을 떠나는 일이 없도록 하겠습니다. 대한민국, 나아가 전 세계의 인재들이 제 발로 찾아오는 인천을 기필코 만들어 내겠습니다.

인천의 저력

존경하는 300만 인천시민 여러분, 우리의 원대한 꿈을 두고, '과연 해낼 수 있을까' 묻는 분들도 계실 것입니다. 하지만 우리 인천은 넉넉히 해낼 수 있습니다. 우리에게는 남다른 역사와 역동성, 그리고 무한한 가능성이 있기 때문입니다.

우리 인천의 역사는 언제나 '새로운 길을 개척해 온 역사'입니다. 세계를 향해 가장 먼저 항구를 열었습니다. 인천상륙작전으로 전쟁의 잿더미 속에서 나라를 구했습니다. 인천의 산업단지가 대한민국을 먹여 살렸습니다.

군부독재 시절 5.3 민주항쟁으로 민주주의의 불씨를 지켜냈습니다. 인천은 그렇게, 언제나 시대의 맨 앞에서 대한민국의 길을 먼저 열었습니다. 뿐만 아닙니다. 우리에게는 거대한 에너지를 만들어내는 '해불양수(海不讓水)'의 역동성이 있습니다.

바다는 어떤 물줄기도 마다하지 않고 품어내기에 위대해질 수 있습니다. 인천이 바로 그렇습니다. 일자리를 찾아, 내일의 희망을 찾아 인천을 삶의 터전이자, 제2의 고향으로 삼아주신 분들의 에너지가 인천이라는 용광로 안에서 펄펄 끓어오르고 있습니다. 이 다양성이 거침없이 융합하며 만들어낸 인천만의 멈추지 않는 역동성은 다른 도시들이 쉽게 흉내 낼 수 없는 역량입니다.

세계와 당당히 겨룰 무한한 '가능성'도 우리 손에 있습니다. 우리는 이미 세계 최고 수준의 공항과 항만을 가졌고, 세계 최대 규모의 바이오 생산 단지를 품고 있습니다. 켜켜이 쌓인 원도심의 깊은 이야기, 인천 앞바다가 품은 무궁무진한 에너지 역시 우리 인천의 가능성입니다.

이 무한한 가능성이 뚜렷한 미래 비전, 혁신적인 전략과 만난다면 인천만의 압도적인 경쟁력으로 폭발할 것입니다.

포용으로 빚어낸 자생력, 당당한 도약

사랑하는 시민 여러분, 그리고 인천 공직자 가족 여러분, 저 혼자만의 힘으로 결코 이룰 수 없는 꿈입니다. 우리가 화합하고 똘똘 뭉쳐야 가능한 일입니다. 인천은 언제나 대한민국이 세계로 나가는 출발점이었습니다. 세계가 대한민국으로 들어오는 관문이기도 했습니다. 그럼에도 오랜 시간 변방 취급을 견뎌야 했습니다.

하지만 앞서 말씀드린 '해불양수 정신', 포용과 융합의 에너지는 마침내 인천만의 강력한 '자생력'으로 진화했습니다. 거친 풍파를 헤쳐 온 저력 위에서, 이제 인천은 스스로 인재를 길러내는 비옥한 토양이 되었습니다.

저 박찬대가 민선9기 인천광역시장으로 부름 받은 뜻도 바로 여기에 있다고 생각합니다. 인천직할시 승격 이후 지금까지, 초중고등학교와 대학을 모두 인천에서 마치고 평생을 인천에서 살아온 '인천 토박이'가 시장이 된 것은 관선 시대를 거쳐 민선 9기 만에 처음입니다. 무려 45년 만의 일입니다.

우리 인천이 스스로 일궈낸 값진 결실입니다. 인천이 변방의 설움을 완전히 떨쳐내고, 스스로 인재를 길러내어 도시를 이끌어갈 만큼 탄탄한 '자생적 능력'을 갖게 됐다는 것을 대내외에 당당하게 선포한 것입니다.

인천의 품이 키워낸 저 박찬대가, 이제 시민 여러분께 온전히 보답할 차례입니다. 인천의 '압도적 성장, 행복한 변화'를 위해 제 모든 것을 남김없이 바치겠습니다. 제가 인천시민의 품에서 자라 이 자리에 섰듯, 인천에서 나고 자란 우리 아이들이 내일의 인천을 세계적인 도시로 이끄는 주역으로 성장하도록, 자랑스러운 인천을 반드시 완성하겠습니다.

인천이 마침내 피워낸 자생력의 바탕에는 시민 여러분의 땀방울과 함께, 바로 우리 인천시 공직자 여러분의 묵묵한 헌신이 있었습니다. 저는 우리 공직자들의 뛰어난 역량을 굳게 믿습니다. 여러분은 제가 가장 든든하게 의지할 최고의 파트너입니다. 이제 우리가 똘똘 뭉쳐 이 힘을 거침없이 폭발시켜야 합니다.

흔들림 없는 원팀이 되어 주십시오. 불필요한 관행의 벽을 과감히 허물고 시민의 삶 속으로 성큼성큼 뛰어 들어갑시다. 현장에서 정답을 찾고, 시민의 가려운 곳을 한발 먼저 긁어드리는 유능한 행정을 펼쳐 나갑시다. 인천의 압도적인 성장과 시민의 행복만을 가슴에 품고 민선9기 인천시정을 함께 만들어갑시다.

인천을 하나로 묶는 '원팀'의 길에, 시민을 대표하는 시의회 역시 든든한 동반자입니다. 시의회와도 늘 진정성 있게 대화하고 타협하겠습니다. 바로 저부터 서로 존중하고 협력하는 통합의 정치를 실천해 나가겠습니다.

시민의 참여로 완성되는 인천시정

큰사진보기 ▲박찬대 인천광역시장이 7월 1일 시청 애뜰광장에서 열린 '민선9기 인천광역시장 취임식'에서 제1호 시정과제 '긴급 민생회복 100일 프로젝트'에 서명하고 있다. ⓒ 인천시 관련사진보기

존경하는 300만 인천시민 여러분, 저 박찬대, 오늘 이 자리에서 분명히 선언합니다. 우리는 인천시민의 위대한 역량으로 대한민국의 중심을 향해 당당하게 나아갈 것입니다.

시정은 시민 여러분의 일상에서 완성될 것입니다. 땀 흘려 일하는 시장, 기계 소리 힘차게 울려 퍼지는 공장, 아이들이 꿈을 키우는 학교, 새벽을 여는 활기찬 어시장까지 시민 여러분의 삶 곳곳이 바로 시정의 현장입니다. 한 분이라도 더, 한 번이라도 더, 참여해 주십시오. 우리의 인천을 우리 손으로 직접 만들어갑시다.

앞서 약속드린 대로, 시장실 문부터 활짝 열겠습니다. 인천시의 업무방식과 정보를 투명하게 공개하고, 중요한 결정 과정에 직접 참여하실 수 있는 실질적인 경로를 탄탄하게 다지겠습니다. 참여와 혁신의 발걸음을 모아, 우리 아이들이 "인천 출신이라 참 자랑스럽다"고 말하는 가장 빛나는 유산을 우리 손으로 함께 완성합시다.

사랑하는 300만 인천시민 여러분, 시민 여러분께서 일으켜 주신 이 거대한 바람을 인천의 내일을 바꾸는 새바람으로 확실히 이어가겠습니다. 저 박찬대는 언제나 여러분의 든든한 이웃이자, 맨 앞에서 거침없이 뛰는 일꾼이 되겠습니다. 끝까지 함께해 주십시오.

대단히 감사합니다!

2026년 7월 1일

민선 9기 인천광역시장 박찬대

'인천 토박이'로는 처음 당선된 박찬대 인천광역시장이 7월 1일 오전 시청 앞 애뜰광장에서 취임식을 갖고, 공식 임기를 시작했다.인천직할시 승격 이후 초·중·고교와 대학을 인천에서 마친 '인천 토박이'가 시장직을 맡은 것이 이번이 처음이라는 점을 언급하며 박 시장은 "인천의 품이 키워낸 제가 이제 시민 여러분께 온전히 보답할 차례"라고 말했다. 이어 그는 "시장실의 문을 활짝 열어두고 소통하겠다. 시정의 모든 과정을 투명하게 공개하겠다"고 밝혔다.박 시장은 이날 오전 8시 30분 수봉공원 현충탑 참배로 취임 첫 공식 일정을 시작했다. 호국 영령 앞에 경의를 표하며 무거운 책임감과 함께 새로운 인천 시정(市政)을 시작한다는 뜻을 가다듬었다. 이후 오전 10시 취임식을 가진 뒤 11시 업무인수인계서에 서명하며 공식 업무에 돌입했다.박 시장은 취임사에서 민선9기 시정을 관통할 세 가지 원칙으로 '지속 가능한 시정', '여는 시정', '삶을 키우는 시정'을 제시했다.박 시장은 이날 취임사를 통해 "지금 우리 앞에는 민선8기의 재정 실패와 정책 실패, 투명하지 못했던 은폐 시정을 정상화해야 하는 엄중한 과제가 놓여있다"면서 "덮어두고 피하지 않겠다. 장부부터 철저하게 다시 살피겠다"고 밝혔다. 이어 그는 "숨겨진 부채는 더 없는지, 낭비되는 혈세는 없는지 정확히 짚어내고, 모든 위기 상황을 있는 그대로 시민께 보고드리겠다"고 말했다.또한, 박 시장은 인천의 미래 성장 전략으로 인공지능(AI)·바이오·문화·에너지를 결합한 'ABC+E 전략'을 강력하게 추진하겠다고 선언했다. 세계 1위 바이오 도시 위상 확립, 원도심 문화 재생, 해상풍력 등 재생에너지의 시민 소득 연계 등을 핵심 과제로 제시하며 "2030년 평균연봉 5,500만 원 시대를 열어 대한민국 다섯 손가락 안에 드는 경제 도시로 도약하겠다"고 강조했다.박 시장은 취임식 이후 보훈단체 대표들과 오찬을 함께하며 국가와 국민, 지역을 위해 헌신했던 국가유공자와 그 가족들이 명예와 자긍심을 가지실 수 있도록 최선을 다해 예우하겠다는 의지를 전했다. 오후에는 민선9기와 함께 새 임기를 시작하는 10대 인천시의회 개원식에 참석해 의원들과 첫 만남을 가졌다.박 시장은 축사를 통해 시의원 한 사람 한 사람의 이름을 부르며 "시의회와 시정부는 300만 인천시민의 더 나은 삶을 위해 함께 뛰는 든든한 동반자"임을 강조했다.박 시장은 "제10대 인천시의회 의원님들의 노력이 '원팀 인천'으로 뭉친다면 시민들께서 꿈꾸는 인천의 미래는 우리의 상상보다 더 크게 도약할 수 있을 것"이라면서 여야를 초월한 협치를 약속하고 협조를 요청했다. 이어 박 시장은 영종도에서 개최된 민주평화통일자문회의 출범식에 참여한 후, 새롭게 출범하는 제물포구, 영종구, 서해구, 검단구를 축하하는 행정체제개편 출범 기념식에 참석할 예정이다.다음은 박찬대 인천시장의 취임사 전문이다.