"탱크데이" 폭력에 최교진 "지역 혐오 응원, 선수 자격 미달"

큰사진보기 ▲【서울=뉴시스】김선웅 기자 = 서울시교육청이 자율형사립고(자사고) 재지정 평가에서 배재고·중앙고·한대부고 등 8개교가 탈락했다고 9일 밝혔다. 이날 오후 서울 강동구에 위치한 배재고등학교의 모습. 2019.07.09. ⓒ 뉴시스 관련사진보기

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"스타벅스 가자", "탱크데이" 등 서울 배재고 야구부 선수들의 '혐오 응원' 폭력에 대해 최교진 교육부장관이 "지역을 혐오하는 응원을 하는 선수들은 엘리트 선수로서 자격 미달"이라고 질책했다. 국회 교육위 강경숙 의원(조국혁신당)도 "일베 문화를 척결해야 한다"라고 밝히는 등 비판 목소리가 더 커지는 모양새다.1일, 최교진 교육부장관은 페이스북에 올린 글에서 "학생 선수들이 먼저 배워야 할 것은 기량이 아니라 품격"이라면서 "경기 도중 상대 야구팀을 조롱하고 지역을 혐오하는 응원을 해 논란이 일고 있다. 단순한 조롱이 아니라 5·18 민주화운동을 폄하하고 지역을 비하하는 응원이 고교 스포츠 현장에서 분출됐다는 점에서 참으로 안타깝다"라고 짚었다.이어 최 장관은 "왜곡된 역사 인식과 지역 비하성 응원이 부적절한 행동임에는 분명하다"라면서 "실력에만 치우친 나머지 인성과 인권 감수성이 떨어지거나 왜곡된 역사 인식으로 사회적 갈등을 조장하는 행위를 하는 선수들은 엘리트 선수로서 자격 미달"이라고 질책했다. 그러면서 "스포츠에서 지역 비하, 인종 차별, 혐오 발언을 금지하고 이러한 사안에 대해 엄중하게 대처하는 것은, 스포츠가 가진 공정한 경쟁을 해치기 때문"이라고도 강조했다.또한 최 장관은 "사랑과 연대, 존중과 배려를 배워야 할 학생들이 혐오와 조롱과 차별의 언어를 아무렇지 않게 쓰는 것은 지도자를 비롯해 어른들의 잘못도 크다고 생각한다"라면서 "가르치는 일은 인간으로서 가져야 할 예의와 태도를 깨닫게 하는 과정의 연속"이라고 지적했다.강경숙 의원도 이날 페이스북에 올린 글에서 "학교와 학생까지 뿌리내린 역사 왜곡과 혐오, 상대의 아픔을 먹고 자라나는 '일베 문화'를 이제는 척결해야 한다"라면서 "'5.18 탱크데이'로 국민들의 큰 상처가 아물지 않은 상태인데, 있을 수 없는 일이 발생했다. 서울의 배재고는 광주제일고를 상대로 5·18 민주화운동을 조롱하는 일베식 혐오를 쏟아냈다"라고 지적했다.이어 강 의원은 "학교와 학생, 교육과 스포츠에까지 독과 같은 혐오 문화가 퍼지게 할 수는 없다"라면서 "사회 전반의 왜곡된 역사관이 학교와 학생들까지 오염시킨 이 사태를 절대 방치해서는 안 된다"라고 강조했다.전국교직원노동조합 서울지부도 이날 낸 성명에서 "배재고 야구부의 혐오·조롱 응원 사태는 교실에서 민주시민교육이 왜 중요한지 분명히 보여주는 상징적 사례"라면서 "혐오와 차별이 교실에서 자라지 않도록 민주시민교육 확대를 위한 제반 여건을 마련하라. 교사가 민주주의와 역사, 인권 교육을 당당하게 펼칠 수 있도록 교사의 정치기본권을 보장하는 법 개정에 앞장서라"라고 요구했다.서울교사노조도 지난 6월 30일에 낸 성명에서 "교사들은 혐오 표현을 둘러싼 갈등을 지도하고 조정하는 과정에서, 수업과 생활지도를 둘러싼 민원 부담으로 적극적인 교육적 개입이 쉽지 않은 상황에 놓여 있다"라면서 "교육 당국이 혐오 표현 예방·지도에 대한 학교 지원 체계를 마련하고, 교사의 정당한 수업과 생활지도가 민원으로 위축되지 않도록 보호 장치를 강화할 것"을 촉구했다.