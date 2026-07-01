손 맞잡은 이 대통령-문 전 대통령 "국민통합, 민주당 단합이 출발점"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 1일 오찬 회동을 위해 청와대를 방문한 문재인 전 대통령과 인사를 나누고 있다. 2026.7.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

문재인 전 대통령 : "민주당의 단합, 또 민주개혁진영과의 더 큰 단합. 그리고 국민통합까지 나아가는 이런 일을 해낼 수 있는 사람이 지금 대한민국에서는 우리 이재명 대통령뿐이라고 생각합니다."

이재명 대통령 : "누구도 걱정하지 않도록 우리 모두 함께, 뜻을 같이 하는 사람들 함께 힘을 모으고, 또 그 기반 위에서 우리가 구조적 다수를 향해서 좀 확장할 수 있도록 노력하겠습니다."

큰사진보기 ▲문재인 전 대통령이 1일 청와대 상춘재에서 이재명 대통령과 오찬에 앞서 인사말을 하고 있다. 2026.7.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 1일 청와대 상춘재에서 오찬에 앞서 문재인 전 대통령의 인사말을 듣고 있다. 2026.7.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 1일 청와대 상춘재에서 문재인 전 대통령과 오찬에 앞서 인사말을 하고 있다. 2026.7.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령과 문재인 대통령이 1일 청와대 상춘재에서 열린 오찬 회동 때 나눈 대화 일부다. 화합과 통합에 뜻을 모았다. 8월 더불어민주당 전당대회를 앞두고 이른바 '적통 논쟁'까지 불거질 정도로 여권 안팎의 계파·노선갈등이 첨예해진 지금, 당을 대표하는 상징이자 어른으로서 전·현직 대통령이 함께 해야 한다고 목소리를 낸 것이다.문 전 대통령은 인사말을 통해 "국정 운영에 이 대통령께서 혼신의 힘을 다하고 계신 그 노고에 전임 대통령으로서 먼저 위로와 함께 감사 말씀을 드린다"며 "내란 종식, 국가 정상화, 또 민주주의와 국격 회복, 이런 아주 중대한 과제들을 빠른 시일 내에 이렇게 해낸 것만 해도 아주 큰 업적"이라고 했다.이 대통령의 국정운영 성과들도 하나씩 언급하면서 높게 평가했다. 문 전 대통령은 "미국과의 관세 협상, 미중 갈등 그리고 러시아-우크라이나 전쟁 그리고 중동 전쟁까지, 그런 막 이어지는 외교적 난제들에 대해서도 국익을 먼저 생각하는 실용외교적 자세로 아주 지혜롭게 잘 대처해주셨다"고 했다.이어 "지역균형발전 측면에서도 근래 거두고 있는 아주 획기적인 성과에 축하 말씀을 드리고 싶다"며 "이번에 (대한민국 대도약 3대) 메가프로젝트에 대해서 서운하다고 말을 하는 지역까지 잘 아울러 주시라"고 당부했다.또한 남북관계에 대해서도 "정부가 지금처럼 인내하면서 계속해서 대화의 문을 두드리고, 또 상황을 안정적으로 잘 관리해 나간다면 언젠가는 다시 대화할 수 있는 그런 계기가 마련될 것"이라고 했다.마지막으로 강조한 것은 '통합'이었다. 문 전 대통령은 "이재명 정부에 주어진 또 하나의 시대적 과제는 역시 국민통합"이라며 "지금까지 이재명 정부가 거둔 성과 위에서 더 큰 성과로 나아가기 위해서 꼭 필요한 일"이라고 말했다.그러면서 "국민통합으로 이렇게 나아가려면 역시 어떤 당내의 단합, 이게 이제 출발점"이라며 "민주당이 먼저 단합하고, 그 위에서 민주개혁 진영 그리고 빛의 혁명을 함께했던 그런 세력들과의 더 큰 단합을 이루어내야 국민들의 마음을 하나로 모을 수 있다고 본다"고 했다.아울러 "(이 대통령이) 더 큰 리더십을 발휘하셔서 정말 모두의 대통령이라는 그 꿈을 반드시 이루시기를 그렇게 바라겠다"면서 "이재명 정부의 성공을 위해서 내가 할 일이 있다면 힘껏 돕겠다라는 약속도 드린다"고 밝혔다.이 대통령은 현 정부는 문재인 정부를 포함한 역대 민주 정부의 바톤을 넘겨 받아 이어 달리는 중이라고 화답했다.이 대통령은 "문 전 대통령께서 말씀하신 것처럼 민주정부. 김대중·노무현·문재인을 넘어서 현 국민주권정부가 만들어졌다"며 "(지난 1년 동안) 문 전 대통령께서 하신 일 더하기 노무현 대통령, 김대중 대통령께서 만든 것이 정말로 역사적으로 평가 받을 큰 성과라는 생각을 하게 된다"고 말했다.호남 반도체 클러스터 구축과 관련해서도 "문 전 대통령께서 (서남권) 그쪽을 재생에너지 산업으로 육성 해놓은 덕"이라고 강조했다.이 대통령은 내부 단합은 물론, 그를 기초로 한 확장도 중요하다고 밝혔다.이에 대해 이 대통령은 "모두를 위한 정치를, 또 행정을 해야 한다. 그러려면 내부의 단합도 매우 중요하다. 속이 단단해야 되겠다"라며 "끊임없이 외연을 확장하고, 그래서 구조적 다수를 만들기 위해서 노력해야 되고, 거기서 끊임없이 성과를 내야 뒷받침 되는 것이지, 말로는 안 되지 않나. 이 두 가지를 조화롭게 해야 된다고 생각한다"고 말했다.한편 이 대통령이 취임 후 문 전 대통령을 초청해 만나는 건 이번이 처음이다. 청와대는 취임 직후부터 이 대통령과 문 전 대통령의 만남을 추진해 왔지만, 서로의 일정이 맞지 않아 계속 조율하다 이날 오찬 회동이 성사됐다고 설명한 바 있다.다만 차기 당권 경쟁이 과열된 시점에서의 전·현직 대통령의 만남이란 점이 주목됐다. 강유정 청와대 수석대변인은 전날(6월 30일) 유튜브 <매불쇼>와 한 인터뷰에서 "세상에 여러 상처와 갈등들도 있겠지만 매우 상징적인 부분으로 해소되는 마법 같은 순간들이 있다"는 기대를 표하기도 했다.청와대가 이날 준비한 오찬 메뉴도 해산물을 좋아하는 문 전 대통령을 위한 여름 보양식을 기본으로 하되, '화합과 통합'의 상징성을 더했다.문 전 대통령을 위한 남해 여름 제철 생선인 달고기와 이 대통령이 좋아하는 배추전을 한 접시에 모은 전 세트를 냈다. 또 한우 갈비찜 구이와 여름 최고 보양식인 민어탕에 통합의 상징인 비빔밥을 더했다.후식으로는 다양한 맛이 어우러질 수 있는 모둠떡과 과일화채를 준비했다. 청와대는 "화채는 2017년 이맘때 (문 전 대통령 배우자인) 김정숙 여사가 수해 지역 낙과로 화채를 만들어 청와대 참모진, 기자 등에게 제공했던 기억을 떠올리며 준비했다"고 설명했다.