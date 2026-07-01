전재수 부산시장 첫날 장면... 취임식 생략에 생중계까지

큰사진보기 ▲임기를 시작한 전재수 부산시장이 1일 부산시청 9층 브리핑룸에서 민생100일 비상조치 대책회의 결과를 직접 설명하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲임기를 시작한 전재수 부산시장이 1일 부산시청 회의실에서 민생 100일 비상조치 대책회의를 주재하고 있다. ⓒ 부산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲임기를 시작한 전재수 부산시장이 1일 부산시청 회의실에서 민생 100일 비상조치 대책회의를 주재하고 있다. ⓒ 부산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲임기를 시작한 전재수 부산시장이 1일 부산시청 집무실에서 취임 선서를 마친 뒤 인수인계 서명을 하고 있다. ⓒ 부산시 관련사진보기

1일 15개가 넘는 책상이 가운데 둥그렇게 배치된 부산시청 1층 대회의실로 전재수 부산시장이 들어서자, 뒤쪽 편에 서 있던 카메라가 나란히 한 방향을 향했다. 이 곳에는 여러 참석자와 공무원뿐만 아닌 카메라 기자들까지 북적였다. 역대 두 번째 더불어민주당 소속 부산시장이 당선자 신분을 벗고 임기의 시작을 알리자 언론의 관심이 집중됐다.이날 이른 시간 충렬사 참배를 거쳐 법적 절차인 취임 선서 낭독, 인수인계 서명을 마친 그는 9시가 되자 민생 100일 비상조치 대책회의를 주재했다. 간소화 의지에 따라 취임식과 식수는 아예 하지 않았다. 예산을 허투루 쓰지 않겠다고 한 약속 이행 차원에서 통상적인 행사를 생략했다.과거와 달라진 건 특히 회의의 생중계였다. 전재수 시장은 마치 이재명 대통령처럼 회의 전체를 그대로 공개했다. 부산시 유튜 채널인 '부산튜브'로 1시간 30분 동안 참석자들 발언이 실시간으로 노출됐다. 누적 2천여 명이 이를 지켜봤는데, 그는 "더 많은 시민에게 (결과가) 전달되는 긍정적 면이 있을 것"이라고 말했다.전 해양수산부 장관으로 경험한 국무회의 중계가 이런 결정에 영향을 미쳤다. 당시 처음에는 긴장해서 잠도 설쳤단 전 시장은 "(해보고 나니) 자료를 한 번 더 보고, 꼼꼼하게 챙기게 되더라. 행정의 책임감을 높이고, 어떤 과정을 거쳐 결정된 것인지 보여주는 자리가 될 것"이라고 효과를 기대했다. 그러면서 "앞으로 모든 회의를 공개하는 방향으로 가겠다"라고 확대까지 예고했다.취임사는 아예 서면으로 대신했다. 이 글에서 이날을 "부산의 미래를 위한 변화가 시작되는 날"로 표현한 전 시장은 "시민의 일상을 지키는 부산, 대한민국의 새로운 성장축으로 도약하는 부산을 만들겠다"라고 각오를 다졌다. 구체적으론 석 달 동안 민생 지원에 총력전을 펼치겠다고 했다. 그는 골목상권과 화물·플랫폼 노동자 지원, 동백전 15% 적립금(캐시백), 공공요금 동결 등 10가지 과제 이행을 첫 결재 사안으로 올렸다.크게는 1조3783억 원 규모 ▲ 소상공인 경영위기 ▲ 시민부담 경감 ▲ 민생안전망 구축 세 가지 분야를 강조했다. 예산의 대부분은 저리 이자 소상공인 대출로, 실제 필요한 재정은 2133억 원 정도다. 시비 투입만 보면 1804억 원이다. 고유가·고금리·고환율 조건에서 전 시장은 곧 시민이 체감할 수 있는 추경을 편성하겠다고 밝혔다.부산시의회 여소야대로 우려되는 지점은 3선 국회의원을 지낸 저력으로 풀어내겠다고 자신감을 내비쳤다. 전 시장은 "20년 동안 부산에서 정치가 쉬운 적 없었다. 그것을 극복하고 실적과 성과를 내왔다"라며 "늘 있었던 일이며 특이한 상황은 아니다. 자주 찾아뵈며 양보할 게 있다면 양보한 뒤 이해를 구하겠다"라고 국민의힘 설득 작전을 설명했다.이런 이유로 퐁피두 분관이나 부산오페라하우스 개관 공연 등 갈등 사안 해결은 '지금 당장'이 아닌 '올해 안 정리'를 선택했다. 초반부터 의회와 충돌하는 그림을 만들지 않겠단 생각이다. 전 시장은 "전임(박형준) 시장이 하던 일을 전부 뒤집어엎는다거나 재검토하는 일은 절대 없다"라며 절차적 정당성을 거친 최종적 결론에 무게를 실었다.같은 날 오후 전 시장의 발걸음은 시청을 벗어나 현장으로 향했다. 그는 이동·플랫폼노동자 쉼터인 부산진구 도담도담 서면센터, 중구의 40계단 일대 인쇄소 등 골목상권을 잇달아 둘러보며 자신이 세운 민생 조처를 설명하고 의견도 청취했다. 전 시장은 과거와는 달라질 4년을 지켜봐달라는 입장이다. 하루 전에도 그는 자신의 소셜미디어에 "실적과 성과로 반드시 보답하겠다"라는 내용의 글을 게시했다.시민단체는 부산의 위기를 극복하겠다고 한터라 '전재수호' 출범을 일단 반기는 분위기다. 부산경제정의실천시민연합(부산경실련)은 공개 의견도 냈다. 이 단체는 "지난 선거에서 시민들은 인구 감소, 청년 유출, 지역경제 침체, 소멸 위험 등의 위기에 대응하고 성장동력을 마련해줄 것을 명령했다. 전 시장은 이 명령의 무게를 내내 잊지 말아야 한다"라고 조언했다.