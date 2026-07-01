국힘 시의원들 "울산은 존재·확정된 계획 재탕 뿐...철저히 외면 당해"

큰사진보기 ▲국민의힘 울산시의원들아 1일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "대규모 투자에서 울산이 외면당했다"는 입장을 밝히고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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국민의힘 울산광역시의원들이 1일 기자회견을 갖고 "울산은 반도체, 물리적(피지컬) AI, AI 데이터센터의 세 가지 핵심 분야에 대한 800조 원 규모의 대규모 투자 계획 발표에서 철저히 외면당했다"며 우려를 나타냈다.이번 6.3지방선거에서 국민의힘은 전체 22석의 시의원 중 16석을 차지해 다수당이 됐다. 울산시의회 프레스센터에서 가진 이날 기자회견에는 이들 시의원들이 참여했다.시의원들은 이번 대규모 투자 발표 때 울산이 언급된 부분과 관련해 "SK는 데이터센터에, 삼성은 배터리에 투자한다고 하지만, 이는 이미 울산에 존재하거나 확정된 계획의 재탕일 뿐"이라며 "'왜 호남만 혜택을 보는가'라는 비판을 피하기 위한 구색 맞추기용에 불과하다"라고 지적했다. 지난해 투자 유치된 SK의 데이터센터와 이미 알려진 삼성SDI의 배터리공장 투자를 소환했다.특히 이들은 "국가 권력에 의해 결정된 대규모 투자계획이 우려스러운 것도 사실이지만, 다른 한편으로는 벌써부터 철저히 소외되고 있는 울산의 미래에 대한 걱정이 앞선다"며 "무엇보다 힘 있는 여당 소속임을 강조하며 시민의 선택을 받은 김상욱 시장은 다른 지자체장들이 앞다투어 경제살리기에 나서는 동안 대체 무엇을 하고 있는 것인지 묻지 않을 수 없다"라며 이날 취임식을 가진 김상욱 시장을 겨냥했다.국힘 시의원들은 "이번 선거에서 우리 의원들이 만나본 울산시민의 민심은 오직 경제 오직 민생이었다. 한결 같이 제발 경제를 살려달라고 말했다"라며 "하지만 그 기대를 얻고 당선된 김 시장의 지난 한 달은 실망스럽기 짝이 없다"고 지적했다.이어 "정치인과 경제인, 전문가가 입을 모아 '대규모 투자유치와 이를 통한 일자리 창출이 가장 시급하다'고 했지만 정작 당선인 시선은 오직 과거에만 머물러 있었다"라며 "인수위원회부터 경제전문가 한 명 없이 정치 논리에 따른 논공행상으로 구성해 전임 시장 흔적 지우기, 공무원 면박 주기, 철지난 얼차려식 기강 잡기를 이어갔다"고 비판했다.또한 "비전은 보이지 않고 대통령과 정부여당을 향해 울산을 챙겨달라는 호소문 하나 나오지 않았다"고 덧붙였다.그러면서 "앞으로 4년은 오직 경제만을 보고 달려야 할 만큼 울산의 재도약을 위해 매우 중요한 시간"이라며 "문제는 경제다. 보여주기식을 중단하고 기업유치와 일자리 창출을 위해 발 벗고 나서야 한다"고 주문했다.국힘 시의원들은 "앞으로 열릴 시의회에서 김 시장의 민생외면 행보에 대해 철저히 따져 물을 것"이라며 울산시정의 험로를 예고 했다.한편 김상욱 울산시장은 이날 취임식에서 "울산의 주인은 시민이며 시정의 모든 권한은 시민으로부터 나온다"라며 "시민의 목소리를 최우선으로 경청하고, 시민과의 충분한 숙의 과정을 거쳐 정책을 결정하는 의사결정 체계를 구축해 시민의 삶을 변화시키는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.이어 "시민이 정책의 대상이 아니라 시정의 주체가 되는 울산, 행정이 시민 위에 군림하는 시대를 뒤로하고 시민이 주인이 되는 민주도시 울산을 열어가겠다"라고 밝혔다.