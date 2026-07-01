'대숲' 같은 첫 책에 담은 이야기 "어떻게든 같이 살아보자"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"차라리 다 들통나면 덜 아프지 않을까 싶더라구요. 살고 싶어서 이 책을 썼어요."

큰사진보기 ▲달샘이 최근 출간한 에세이 '들통나야 살 것 같아서' 표지를 들어 보이고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

- 자기소개 부탁드립니다.

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- 책 제목이 인상적이네요. <들통나야 살 것 같아서>에는 어떤 내용이 담겼나요?

- 경계선지능이라는 사실은 언제 처음 알게 됐나요?

- 이후 어떤 시간을 보냈는지 궁금하네요.

큰사진보기 ▲달샘이 보내 온 사진. 아무도 신경 쓰지 않는 혼자만의 시간, 음악을 들으며 산책을 하는 건 그의 취미 중 하나다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

- 달샘님을 일어나게 해주는 또 다른 힘은 무엇인가요?

'아픈 거 알지만 일어나. 아침의 햇살을 언제까지 커튼으로 막아둘래? 밖으로 나가 새로운 그림을 그려봐.'

- 지금의 달샘님에게 경계선지능은 어떤 의미인가요?

- 앞으로 어떤 변화가 있으면 좋을까요?

- 마지막으로 독자들에게 하고 싶은 말이 있다면요?

큰사진보기 ▲달샘이 에세이의 한 페이지를 펼쳐 보이고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린인뉴스에도 실립니다(https://www.slowlearnernews.org/)

최근 첫 에세이 <들통나야 살 것 같아서>를 출간한 달샘(필명)은 제목에 담긴 의미를 이렇게 설명했다. 오랫동안 우울과 경계선지능을 안고 살아온 그는 책 속에 자신이 가장 숨기고 싶었던, 동시에 알아주길 바라던 이야기들을 담았다."살아가기 위해 뭐라도 해야겠다"는 마음으로 시작한 글쓰기는 한 권의 책이 되어 세상 밖으로 나왔다. <느린인뉴스>는 지난 6월 17일달샘과 만나 책을 쓰게 된 이유와, 책 너머에 있는 한 청년의 이야기를 들었다. 아래는 달샘과 나눈 대화를 일문일답으로 정리한 것이다(경계선지능인은 느린학습자라고도 불립니다. 본 기사에서는 인터뷰이의 표현을 반영해 두 용어를 함께 사용했습니다)."안녕하세요, 제 이야기를 담은 첫 에세이 <들통나야 살 것 같아서>를 출간한 달샘이라고 합니다.달샘은 제 필명인데요, 이전에 은둔·고립 커뮤니티에서 활동할 때 사용하던 닉네임이기도 해요. 평소 달을 보는 걸 좋아해서 '달'이라는 글자는 꼭 넣고 싶었고, 고민하다가 옹달샘이라는 단어에서 따와 만들게 됐어요. 사실 책을 내긴 했지만 아직도 고민 되는 것들이 많아요. 제일 큰 고민은 개인 SNS에도 책을 홍보하고 싶은데, 그러면 주변 지인들이 제가 경계선지능인이라는 사실을 알게 되잖아요. 아직은 제 모습을 모두에게 드러내는 게 조금 망설여집니다.""예전부터 제 생각이나 감정을 예술로 표현하고 싶다는 마음이 있었어요. 중·고등학생 때는 음악으로 표현하고 싶었고, 시간이 지나면서 글로 풀어내고 싶다는 생각이 점점 커졌어요. 그러다 고립·은둔 청년 프로그램에서 공저를 만드는 작업에 참여한 적이 있었는데, 그때 제 이름으로 된 책을 한 권 써보고 싶어지더라고요. 이후에 독립출판 북페어에서 만난 작가님의 수업을 들으며 주제를 정하는 것부터 인디자인으로 책을 만드는 것까지 전 과정을 배웠어요. 이후에 글을 쓰고 편집하고 인쇄를 맡기는 일까지 제가 직접 하면서 이번 책을 만들게 됐어요.책 제목도 정말 고민이 많았어요. 처음 원고를 완성하고 나서는 '저기 저 아픔을 넘어'라는 제목을 붙였어요. 그런데 내용을 다시 살펴보니 제가 전하고 싶었던 마음이 충분히 담기지 않은 것 같더라고요. 책을 쓰는 내내 가장 많이 했던 생각은 '차라리 좀 들통나더라도 내가 살 수 있으면 무엇이든 다 하고 싶다'는 거였어요. 닉네임으로 사용하던 달샘을 그대로 필명에 사용한 것도 비슷한 이유였고요. 대놓고 말하기는 망설여졌지만, 한편으로는 '누군가는 내 이런 모습을 알아봐 줬으면 좋겠다'는 마음이 있었던 것 같아요.이 책은 느린학습자이자 오랜 시간 우울 속에서 살아온 제 삶의 기록이에요. 언젠가 '이대로는 정말 못 살겠다'라는 생각이 들었는데, 이상하게도 그럴수록 더 살고 싶다는 마음도 제 안에 함께 있더라고요. 그때 문득 '내가 숨기고 있는 비밀들이 전부 들통나면 오히려 덜 아프지 않을까'라는 생각을 했어요. 경계선지능도 그렇고, 우울도 그렇고, 다른 사람들에게 말하지 못했던 사소한 이야기들도 모두요.살아가려면 뭐라도 해야겠다는 마음으로 글을 쓰기 시작했어요. 흔히 말하는 자기계발서 같은 책은 아니에요. 제가 아팠던 성장기를 담은 기록이고, 제 안에 있는 내면을 전부 꺼내 놓은 책이라고 생각해요. 어떻게 보면 제 대나무숲 같은 책인거죠. '이런 이야기를 하면 사람들이 나를 싫어하지 않을까', '나를 떠나면 어떡하지' 하는 걱정도 있었지만, 그동안 하지 못했던 이야기들을 이번 만큼은 솔직하게 담아보고 싶었어요.""고등학교 3학년 때부터 정신건강의학과를 다니기 시작했고, 이듬해 심리검사를 받으면서 웩슬러 지능검사도 함께 했어요. 그런데 당시에는 검사 결과에 관해 자세한 설명을 듣지 못했어요. 그러다 5년 정도 지난 뒤에 병원을 옮기고, 새로운 주치의 선생님께 일을 오래 못하고 적응하는 데 어려움을 겪고 있다는 고민을 이야기했어요. 그 과정에서 예전에 받았던 검사 결과를 다시 확인했는데, 그때서야 결과지에 IQ가 82라고 적혀 있는 걸 보게 된 거죠. 이전부터 경계선지능이라는 말을 들은 적이 있어서 그 숫자를 보고 나서는 어떤 의미인지 바로 알아차렸어요.지금도 그렇지만 처음에는 정말 불치병 판정을 받은 기분이었어요. 그때 선생님께서는 전문직이나 높은 지능을 필요로 하는 일은 어려울 수 있지만, 꾸준히 반복해서 익히는 일은 충분히 해낼 수 있다고 이야기하셨어요. 그 말을 듣고 한편으로는 '지금까지도 그게 잘 안 됐는데 앞으로 어떻게 살아야 하지?'라는 생각에 무섭기도 하더라고요. 그래도 한편으로는 조금 안도하는 마음도 있었어요. 그동안 저는 스스로를 게으른 사람이라고 생각했거든요. 그런데 제가 경계선지능 범주에 속하는 사람이라는 걸 알게 되니, '내가 왜 이렇게 힘들었는지'에 대한 설명을 찾은 것 같더라고요. 적어도 제 모습이 단순히 의지의 문제만은 아니라는 걸 알게 됐으니까요.""처음에는 아무에게도 말을 못하겠더라고요. '남들한테 말 못할 비밀이 생겼다'라는 생각이 들었어요. 저 스스로도 너무 막막했고요. 경계선지능이라는 상태가 질병처럼 치료해서 없어지는 것도 아니고, 평생 안고 살아가야 하니까요. 그러다 용기를 내서 가족들에게만 이야기했어요. 경계선지능이라는 개념을 명확하게 모르셔서 '지능점수가 평균에 미치지 못하고, 그래서 좀 부족한 점이 많다'라고 이야기했는데, 다행히 잘 이해해주시더라고요. 그러다 지난해 여름쯤 밈센터(서울특별시경계선지능인평생교육지원센터)를 알게 됐어요. 그전까지는 경계선지능인이라는 사실 자체를 인정하고 싶지 않았는데, 무료 심리상담을 받을 수 있다는 이야기를 듣고 처음 센터에 발을 들였어요.센터에서 다른 경계선지능 청년들을 처음 봤는데, 원래 갖고 있던 생각이 많아 달라졌어요. 저는 다들 저와 비슷한 우울이나 경험을 가지고 있을 줄 알았는데, 만나 보니 정말 다양한 사람들이 있더라고요. 그걸 보면서 제가 경계선지능인에 대해 갖고 있던 편견도 많이 깨진 것 같아요. 상담을 받으면서는 정말 많이 울었어요. 그런데 신기하게도 계속 울다 보니 오히려 단단해지더라고요. 눈물이 굳어서 제 단단한 벽이 된 것 같다는 생각이 들었어요. 예전에는 한 번 무너지면 정말 아무것도 못 했는데, 지금은 넘어져도 다시 일어나는 시간이 조금씩 빨라지는 것 같아요. 힘들더라도 다시 열심히 해보자, 주어진 일부터 해내자라는 자신감이 생겼어요. 여전히 남들보다 좀 많이 넘어지는 것 같긴 하지만 그래도 어쨌든 일어나서 걸어갈 수 있게 됐어요.처음 운동할 때도 낙법을 배우잖아요. 넘어지고, 일어나는 법을 배우는 게 힘이 될 것 같아요. 저는 자극에 굉장히 취약한 편이에요. 다른 사람들은 금방 잊고 넘어갈 수 있는 일도 오래 마음에 남아요. 긴장을 많이 하는 편이라서 작은 일에도 스트레스를 크게 받기도 하고, 우울해지면 아무것도 하고 싶지 않을 정도로 무기력해져요. 특히 정신적으로 힘들 때는 머리가 잘 돌아가지 않는 느낌이 들어요. 생각이 정리되지 않고, 판단도 느려지는 것 같아요. 그래서 행동도 자연스럽게 느려지고, 실수할까 봐 계속 고민하다 보니까 주변 사람들에게는 답답하게 보일 수도 있어요. 그런 시선이 또 부담이 되기도 하고요.예전에는 이런 예민한 성격이 너무 싫었어요. 그런데 지금은 그 예민함을 완전히 없애기보다는, 섬세함으로 바꿔서 좋은 방향으로 활용해 보고 싶다는 생각을 하고 있어요. 예전에 식당이나 매장에서 일을 할 때도 매번 손님들한테는 좋은 평가를 받았어요. 그때 생각한 게 같이 일하는 동료들의 숙련도를 이길 자신은 없지만, 유일하게 내가 좀 더 나을 수 있는 건 '친절함'이지 않을까 싶더라고요.""요즘은 베이킹하는 걸 좋아해요. 만들고 나서 주위 사람들에게 나눠주면 맛있다고 이야기하는데, 칭찬을 받으면 더 열심히 하고 싶은 마음이 들더라고요. 산책도 자주 하는 편이에요. 걸으면서 생각을 정리하기도 하고, 이동하거나 일상에서는 주로 음악을 들으며 시간을 보내요. 음악을 들으면서 글감을 얻기도 하고, 마음이 힘들 때는 위로를 받기도 해요. 지금 생각나는 건 가수 이제가 부른 '일어나'라는 노래가 있어요.이런 가사인데 이성적인 사람이 해줄 수 있는 최선의 위로인 것 같다는 생각이 들더라고요.""이전보다 많이 받아들이긴 했지만, 여전히 끔찍한 소식이라는 생각은 남아있어요. 갖다 버리고 싶어도 쫓아오는 그림자 같은 존재라고 생각이 드는데, 이런 그림자 같은 존재가 저를 잡아먹도록 둘지, 도움이 되도록 할지는 오롯이 제 몫인 것 같아요. 그래서 요즘은 제가 경계선지능인이라는 걸 도약의 기회로 삼으려고 노력 중이에요. 처음에는 정말 많이 아팠지만, 그 덕분에 심리 상담을 받게 되어서 정신 건강이 많이 나아지기도 했어요.또 이런 주제로 글을 써보기도 하고, 이렇게 인터뷰도 하게 됐고요. 저를 알아가는 과정이었다는 생각도 들어요. 사실 경계선지능, 느린학습자라는 단어가 좋지만은 않아요. 특히 경계선지능을 '경지'라고 많이 줄여서 부르는데, 이 말을 좋은 뜻으로 쓰는 사람은 아무도 없는 것 같아요. 단어 자체가 싫다기보다도, 이렇게 혐오하거나 비하하는 표현으로 쓰이는 게 속상하더라고요.그렇다고 이런 이름이 없어져야 한다고 생각하는 건 아니에요. 우리를 부르는 말이 있어야 사람들이 존재를 인식하는 데도 도움이 되고, 또 지원이 생기고 앞으로 나아갈 수 있을 테니까요. 꼭 필요한 단어인 만큼, 누군가를 조롱하는 말이 아니라 이해하고 설명하는 말로 쓰였으면 좋겠습니다.""일단 경계선지능인을 비롯해 모든 사람들이 자신의 정체성만으로 비난 받지 않는 세상이었으면 좋겠어요. 경계선지능이라는 이유만으로 낙인 찍히거나 혐오의 대상이 되지 않았으면 좋겠어요. 누군가 잘못한 행동을 했을 때는 그 행동을 비판하면 되는 거지, 그 사람의 정체성 자체를 욕하는 일은 없어졌으면 해요.요즘에는 경계선지능인들을 위한 지원이 많이 늘어나고 있는 것 같아요. 특히 일을 경험할 수 있는 기회가 많아진 건 감사한 일이라고 생각해요. 그렇지만 여기서 끝나는 것이 아니라, 그 이후에도 각자가 잘하는 일을 오래 이어갈 수 있는 환경이 만들어졌으면 좋겠어요.일 경험에서 끝나고 그 뒤가 없으면 결국 다른 사람들과 경쟁해서 살아남아야 하는데, 경계선지능을 가진 청년들에게는 그게 쉽지가 않거든요. 글을 쓰는 사람은 글을 쓰고, 베이킹을 좋아하는 사람은 베이킹을 하고, 운동을 좋아하는 사람은 운동을 하면서 자신의 재능을 충분히 펼칠 수 있는 환경이 있으면 좋을 것 같아요.저도 여러 곳에서 '느리다'라는 말을 많이 들었어요. 그런데 저 뿐만 아니라 조금만 더 시간을 주고 기다려주면 충분히 자기 역할을 하면서 사회에 기여할 수 있는 경계선지능인들이 많다고 생각해요. 그런 기다림이 없다 보니 결국 일을 오래 하지 못하고 다시 사회 밖으로 밀려난다고 생각해요. 느린학습자라는 특성을 이해해주고 기다려주는 환경이 더 많아졌으면 해요.또 경계선지능은 어릴 때 발견해 교육을 받으면 훨씬 도움이 된다고 들었어요. 그런데 심리검사는 비급여라 비용이 부담되는 경우가 많을 것 같더라고요. 필요한 사람들이 경제적인 부담 때문에 검사를 포기하지 않도록, 심리검사와 이후 지원까지 이어질 수 있는 시스템이 생기면 좋겠어요.""제 책을 어떤 분들이 읽게 될지 상상을 해봤어요. 경계선지능을 가진 당사자나 우울감을 느끼는 사람들, 아니면 누구에게도 말하지 못하는 자기만의 비밀을 안고 살아가는 분들이 이 책을 읽어주시면 좋을 것 같아요.저는 이 책을 쓰면서 만큼은 정말 솔직해지고 싶었어요. 그리고 저와 비슷한 고민을 사람들이 혼자서 끙끙대지 않았으면 좋겠어요. 아프더라도 같이 아프고, 힘들더라도 같이 힘들었으면 좋겠어요. 경계선지능, 우울증이 아니어도 좋으니 각자의 숨겨진 비밀이 있다면 같이 드러내자, 그리고 살고 싶지 않더라도 어떻게든 같이 살아보자는 말을 하고 싶어요.저는 앞으로 제가 좋아하는 일을 하면서 오래 일하는 사람이 되고 싶어요. 글을 쓰든, 다른 일을 하든 힘들더라도 계속할 수 있는 일을 찾고 싶어요. 당장 소박한 바람은 이번에 인쇄한 책 50부가 잘 팔렸으면 좋겠어요. 제 이야기가 누군가에게 와 닿을 수 있다면, 작은 위로나 이해의 계기가 될 수 있다면 그것만으로도 '성공했다'라고 말할 수 있을 것 같아요."