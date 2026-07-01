교사에게 회계 책임까지... 전교조충남지부 "행정업무 분리 지침 즉각 마련하라"

전국교직원노동조합 충남지부(아래 전교조 충남지부)가 일선 학교에서 교사에게 교육과 무관한 회계 및 시설 행정업무를 떠넘기는 관행을 '구조적 위법'으로 규정하고, 이병도 충남교육감 취임 즉시 대책 마련을 요구하고 나섰다.
앞서 충남 부여 A중학교 김아무개 교사는 지난 3월 안전을 위협하는 컴퓨터실 노후 기자재의 불용 처리를 요청했다. 그러나 행정실장은 조례상 행정실 업무인 '업체 견적서 수령'을 관례라며 교사에게 떠넘겼고, 서류 제출 전까지 물품 이동을 거부했다.
갈등이 커지자 5월 8일 학교장 지시로 불용처리 공문이 시행됐으나, 행정실장은 결재라인 제외를 요구하며 명시적으로 결재를 거부했다. 이에 김 교사는 학생 안전 위협과 부당한 업무 전가, 직무 명령 거부 등을 이유로 행정실장을 '소극 행정'으로 신고했다.
하지만 부여교육지원청은 '소극 행정이 아니다'라며 무혐의 결론을 내렸고, 김 교사는 결과가 불공정하다며 상급 기관인 충청남도교육청에 재신고를 접수했다.
이에 대해 전교조 충남지부는 지난 6월 30일 성명서를 발표하고 "교권 보호의 최우선 과제는 교육과 무관한 행정업무 경감"이라며 "충남교육청은 부여 A 학교의 행정업무 갈등 해결을 위해 교육과 행정업무를 명확히 구분한 지침을 즉각 시행하라"고 촉구했다.
전교조 충남지부는 "2026 교육행정 학교시설관리 도움자료에 따르면 물품 사용자는 반납 사유만 보고할 뿐, 이후의 반납 명령과 처리는 물품관리관과 물품 출납원(행정 직원)이 해야 할 일"이라며 "하지만 해당 학교 관리자와 담당자는 처리를 거부하며 교육청 지침만 요구하고 있으며, 관할 부여교육지원청은 이를 거부한 담당자에 대한 소극 행정 신고조차 인정하지 않았다"고 주장했다.
전교조 충남지부는 "현행 초·중등교육법 제20조는 교사의 임무를 '학생 교육'으로 명시하고, 행정사무는 행정 직원이 담당하도록 직무를 명확히 구분하고 있다"면서 "지방회계법 등 관련 규칙 역시 학교장과 행정실장 등을 회계 관계 공무원으로 규정하고 있다"고 설명했다.
특히 "국립 유치원 및 초·중등학교 회계규칙 제46조 1항에 따라 물품 출납원은 행정 직원 중에서 임명해야 함에도, 교사를 '분임물품 출납원'이라는 회계관계직원으로 일방 임명하는 것은 명백한 위법 행위"라고 비판했다.
"교사 93.3% 시설·채용·회계 분리 원해, 변상 책임까지 떠안아"
전교조 충남지부는 이러한 문제가 특정 학교의 일탈이 아닌 전국적인 구조적 문제라고 지적했다.
전교조가 지난 4월 21일부터 5월 1일까지 전국 교원 4921명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 응답자의 93.3%가 '시설·채용·회계 업무는 교사의 업무가 아니므로 반드시 분리해야 한다'고 답했다. 반면 '학교장 재량에 의한 업무 부과가 정당하다'는 의견은 3.43%에 그쳤다.
최근 5년간 이 같은 행정업무를 직접 경험한 비율은 유치원 93.1%, 초등학교 79%, 고등학교 70% 등으로 모든 학교급에서 과반을 훌륭히 웃돌았다.
전교조 충남지부는 교사가 분임물품 출납원으로 임명될 경우 발생하는 법적 위험성도 경고했다. 이들은 "교사가 임명되는 순간 학교 내 수백~수천 대에 달하는 정보기기의 회계상 관리 책임자가 된다"며 "노후 기자재 폐기를 떠맡는 것은 물론, 기기 분실·파손 시 변상 책임을 지고 학교가 가입한 물품 보증 보험의 피보험자로 등록되어 보험사의 구상권 행사 대상까지 될 수 있다"고 토로했다.
전교조 충남지부는 일선 학교의 업무 갈등을 방치하고 명확한 지침을 내리지 않은 충남교육청을 향해 "명백한 직무유기"라고 날을 세웠다. 이어 "교사가 교육에 전념하지 못하면 그 피해는 고스란히 학생의 학습권 침해로 돌아간다"고 경고했다.
이어 이병도 충남교육감에게 ▲ 취임과 동시에 부여 A 학교 문제 해결에 앞장설 것 ▲ 충남 모든 학교에 적용할 명확한 교육·행정업무 구분 지침 하달 등을 요구했다.
마지막으로 노조 측은 "더 이상 교사들이 교육과 무관한 행정업무로 고통받는 상황을 두고 보지 않겠다"며 "향후 부담이 높은 업무를 선정해 교사 업무에서 분리하도록 촉구하고, 지역교육청 내 학교지원센터로 업무를 이관하기 위한 TF팀 구성을 요구할 것"이라고 밝혔다.
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