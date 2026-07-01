안규백 "사관학교 개혁 시급... '골든타임' 놓치면 국가 생존의 문제"

큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관이 1일 서울 용산구 국방부 대회의실에서 열린 2026년 전반기 전군주요지휘관회의에서 발언하고 있다. 2026.7.1 ⓒ 국방부 제공 관련사진보기

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안규백 국방부 장관은 1일 "전시작전통제권(전작권) 회복과 사관학교 교육개혁, 군 방첩 및 정보기관 개편 등은 시대적 요청"이라며 "어떤 어려움이 있더라도 극복하고 개혁을 완수할 것"고 강조했다.안 장관은 이날 오전 서울 용산구 국방부 청사에서 열린 '2026년 전반기 전군 주요지휘관회의' 모두발언을 통해 전작권 회복·사관학교 교육개혁·방첩 및 정보기관 개편 등을 3대 국방 개혁 과제로 언급하면서 이같이 밝혔다.먼저 전작권 전환과 관련해서 안 장관은 "올해 한·미 안보협의회의(SCM)에서 완전운용능력(FOC) 검증을 마치고 전작권 회복의 X연도(목표 시점)를 보고할 수 있도록 최선을 다해 주기 바란다"고 주문했다.안 장관은 "전작권 회복은 자주국방이라는 수식을 넘어 더 강한 대한민국을 만들고, 한·미동맹을 한 차원 더 진화시키는 길"이라며 "전작권을 회복하면 군은 전시 기획부터 계획 수립, 작전 수행까지 온전히 주도하게 되고 이는 군이 그동안 쌓아 온 역량과 잠재력을 폭발시킬 것"이라고 강조했다.사관학교 개혁과 관련해선 "사관학교 규모를 키워 '국가 인재 양성을 위한 커다란 그릇'을 만들어야 한다"면서 "인공지능(AI), 드론, 양자 등 급변하는 과학기술을 습득하고, 전문화된 각 군 특성화 교육이 조화를 이루는 최고 수준의 '통합교육 플랫폼'을 구축해야 한다"고 밝혔다.그는 "각 군 전문성은 반드시 지켜져야 한다. 그러나 그 전문성이 칸막이가 되어서는 안 된다"면서 현재의 육·해·공군 사관학교를 통합해 가칭 '국군사관학교' 창설을 추진하겠다는 의지를 다시 내비쳤다.안 장관은 지휘관들을 향해 "여러분 스스로 자문해 보라"며 "1년 중 각 군이 합동 훈련을 위해 얼마의 시간을 할당하고 있나. 그것을 개인 시간으로 하면 얼마의 시간인가"라고 물었다. 그러면서 안 장관은 "이 '골든타임'을 놓치게 된다면 그 공백은 고스란히 국익의 손실이 되고, 더 나아가 국가 생존의 문제가 될 수도 있다"고 우려했다.안 장관은 "합동성은 사관학교에서부터 함께 배우고, 함께 훈련하고, 함께 생각하는 과정을 통해 체질화시킨 후에 야전에서 더 다듬고 진화시켜 나가야 한다"고 강조했다. 그는 또 "생도 한 명 한 명의 시선이 각 군을 넘어 대한민국 국군으로, 대한민국 전체로 넓어지는 것, 그것이 최종상태"라고 말하기도 했다.현재 국방부가 구상하고 있는 사관학교 개혁안의 골자는 생도 1·2학년 때 공통 교육을 이수하고, 생도 3·4학년 때 군을 선택해 특화 전공교육을 받도록 하는 통합 국군사관학교 체제다.이날 안 장관은 최근 사관학교 입학 성적 하락 추세를 언급하며 "지금의 사관학교가 우수한 인재들에게 자신의 비전과 잠재력을 펼칠 수 있다는 확신을 주지 못한다는 방증"이라고 지적하기도 했다.안 장관은 방첩·정보기관 개편에 대해서는 "보안사, 기무사, 현재의 방첩사에 이르기까지 실패한 개혁의 역사가 주는 교훈은 명확하다"며 "구성원의 개인적 도덕성이나 단편적인 인적쇄신으로는 제자리를 맴돌 뿐"이라고 했다.그는 특히 불법적인 12.3 비상계엄에 깊숙이 연루된 방첩사를 겨냥해서는 "법령상 근거가 명확하지 않거나 불법의 소지가 있는 임무를 원천적으로 폐지하고, 기능 중심으로 조직을 전면 재구성해야 한다"고 지시했다.안 장관은 "64년 만의 문민 국방부 장관으로서 취임 후 가장 중점을 둔 것은 '내란 청산'으로, 대한민국 헌법과 국민을 향해 총칼로 도전한 군인에게 자비를 베풀 수는 없었다"고 밝혔다.