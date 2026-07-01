전남광주특별시 서구 '선한 영향력 시민회의 꾸린다'

큰사진보기 ▲김이강 전남광주통합특별시 서구청장이 1일 민선9기 1호 결재로 구청장 직속 시민주권 정책제안 거버넌스인 '선한 영향력 시민회의 100' 구성·운영 계획을 확정하고 있다. ⓒ 전남광주특별시 서구청 관련사진보기

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전남광주통합특별시 서구는 1일 시민과 함께 선한 영향력을 지역사회 전반으로 확산하기 위해 '사람중심 신뢰도시' 조성에 나선다고 밝혔다.김이강 구청장은 이날 민선 9기 1호 결재로 구청장 직속 시민주권 정책제안 거버넌스인 '선한 영향력 시민회의 100' 구성·운영 계획을 확정했다.시민회의는 지역사회에서 선한 영향력을 실천하거나 구정 발전과 사회문제 해결에 전문성과 경험을 갖춘 '선한 영향력 리더' 100명으로 구성한다.이들은 돌봄건강·나눔·공동체·경제·미래세대 등 5개 분과를 중심으로 돌봄체계 강화, 기부·나눔문화 확산, 주민자치 활성화, 골목경제 회복, 기후위기 대응 등 분야별 의제를 발굴하고 지역사회의 변화를 이끄는 역할을 담당한다.또한 서구는 시민회의를 통해 시민주권 기반을 강화하고 민선 9기에 '선한영향러' 1만 명을 발굴·확산해 신뢰가 도시의 경쟁력이 되는 사람중심 신뢰도시를 실현해 나갈 방침이다.시민회의 출범 1년을 맞이하는 내년 7월에는 '선한 영향력 포럼'을 개최해 분과별 활동 성과를 공유한다.또 전문가 정책토론과 시민토크를 열어 도시브랜드 '착한도시 서구'의 발전 방향과 선한 영향력 확산 방안을 함께 모색한다.김이강 서구청장은 "민선 8기 '착한도시 서구'가 행정이 변화를 이끌었다면 민선 9기에는 시민이 그 변화의 주체가 될 것"이라며 "지역사회 곳곳의 선한 영향력을 연결해 신뢰가 자산이 되는 사람중심 신뢰도시를 28만 서구민과 함께 만들어 가겠다"고 말했다.