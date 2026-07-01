"잘 알지도 못하면서" 민주당에 쏟아진 질타... 2030의 외면 이유는

"더불어민주당은 2030 세대를 제대로 알지 못했다."

큰사진보기 ▲1일 국회 의원회관에서 열린 '왜 2030은 민주당을 지지하지 않는가?' 토론회에서 배강훈 정치싱크탱크 밸리드 공동대표 등 참석자들이 토론하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲여론조사단체 윤희웅 오피니언즈 대표는 <2030은 왜 민주당에 냉담해졌나> 발제문 중 갈무리 ⓒ 윤희웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲1일 국회 의원회관에서 열린 '왜 2030은 민주당을 지지하지 않는가?' 토론회에서 배강훈 정치싱크탱크 밸리드 공동대표 등 참석자들이 토론하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

1일 국회 의원회관에서 열린 '왜 2030은 민주당을 지지하지 않는가: 민주당이 가야할 길' 토론회에서 발제자들이 공통적으로 지적한 부분이다.이들은 민주당이 6.3지방선거에서 소득 적은 2030세대와는 동떨어진 '재산세 감면'을 공약했고(김형남 발제자), 2030이 생각하는 '공정'과는 전혀 다른 공정을 생각했으며(윤희웅 발제자), 전당대회에 관심이 팔려 비생산적 논쟁만을 했다(안병진 발제자)고 지적했다. 세 발제자는 모두 현 2030 삶과 일치된 의제를 민주당이 던져야 한다고 주장했다.이를 해결할 각 방법론은 다소 달랐다. 윤희웅 오피니언즈 대표가 앞선 지선 출구조사와 국무조정실 청년의 삶 실태조사 등 데이터를 기반으로 해 2030세대의 현재를 분석했다면, 김형남 전 민주당 서울시장 경선후보와 안병진 경희대 교수(전 국정기획위 기획위원)는 지선 과정에서의 사례를 기반으로, 가치와 철학의 관점에서 민주당이 앞으로 나아가야 할 길을 제시했다.그 또한 2030 세대로, 정원오 캠프 대변인이었던 김형남 발제자(전 민주당 서울시장 경선후보)는 민주당의 설득 실패를 꼬집었다. 그는 "지선에서 2030이 가장 많이 선택한 것은 민주당도 국민의힘도 아닌, 투표장에 안 나가는 것이었다"며 "당 지도부가 과거를 보고 있었던 건 아닌가 싶다. 그런 당에 2030은 관심 두지 않을 것"이라고 지적했다.그는 특히 정원오 후보가 지선 때 내건 '은퇴자 재산세 한시 감면'을 비판했다. "지난 5월 정 후보가 재산세 감면을 공약했는데 무주택자는 이에 박탈감을 느낄 수 있다"며 "2030에게는 자기가 살 세상에 대한 청사진이 보이지 않았을 것"이라는 지적이다. 그는 "아파트 가격이 핵심 이슈인 선거라면 2030이 투표할 이유가 떨어진다"고 분석했다.김 후보는 또한 "일례로 정부발 'AI 초과 세수 활용 방안' 논의가 있었는데 논쟁해볼 만한 주제였음에도 기회를 놓쳤다", "집권 여당 지도부가 미래 아젠다를 주도할 역할과 책임을 방임한 것은 아닌가하는 생각까지 든다"며 당-정 간 엇박자가 있고, 이게 비생산적 결과로 이어졌음을 환기시켰다.여론조사단체 윤희웅 대표는 <2030은 왜 민주당에 냉담해졌나> 발제에서 '청년 요구와 민주당 의제가 어긋났다'고 분석했다. 그는 "청년들 요구는 주거 지원이 45.7%로 가장 큰데, 정책은 이에 못 미쳤다"고 했다. 이어 "같은 '공정'이란 단어를 놓고 청년은 기회 적합성으로, 민주당은 재분배로 완전히 다르게 봤다"며 이를 패인으로 꼽았다.윤 대표는 또 서울 25개 자치구 중 구에선 민주당이 이겼지만, 대학생들 지역에선 국민의힘이 이긴 사례를 들어 "대학가는 더는 진보 텃밭이 아니"라고 했다. 일례로 서대문구는 정 후보가 앞섰으나, 연세대가 있는 서대문 신촌동에선 오 후보가 앞섰다. 이런 현상은 성북구(안암동, 고려대)와 성동구(사근동, 한양대), 관악구(낙성대동, 서울대)서도 나타났다.안병진 경희대 교수는 <한국 민주당의 10가지 착각> 발제에서 "민주당이 '도전자' 브랜드를 복원해야 한다"고 제안했다. 그는 한국 사회 전반의 보수화를 우려하면서 "민주당이 다양한 스펙트럼을 모아서 '반극우연합'을 복원, 진보와 중도 등 연합을 만들어내야 극우를 막아낼 수 있는데 이 점에서 민주당은 반성할 부분이 굉장히 많다"고 분석했다.그는 또 "한 청년이 '국힘은 시대착오적이지만 적어도 위선적이지는 않다'고 한 걸 봤는데, 그게 이 사태의 본질"이라며 "청년정치인들을 더 길러내고, 민주당 내 중요 포지션을 이들에 맡겨야 한다"고 강조했다. 기득권이 되는 게 아니라 기득권과 싸우는 도전자 브랜드를 복원시켜야 한다는 주문이다.남가희 민주당 김부겸 당시 대구시장 후보 홍보실장은 "이번에 김부겸 후보가 '주적이 누구냐'라는 질문, 즉 주적 챌린지를 두 번 받았다"며 "이게 2030이 정치를 소비하는 행태 중에 하나를 단적으로 보여준다, 정치를 놀이처럼 소비하는 것"이라고 말했다.그는 이어 그럼에도 "김 후보 2030 캠페인이 좋았다라고 평가받는 이유는 정확한 방향성을 통해서 메시지를 내보냈기 때문"이라며 "2030은 민주당의 아들 딸이 아니라 엄연한 유권자고, 현 기성세대보다 더 평가와 비교에 익숙해, 어떤 세대보다 까다로운 유권자"라고 분석했다.차기를 준비하지 않으면 위험하다는 지적도 여러 번 제기됐다. 토론자로 나선 유지영 <오마이뉴스> 기자는 "결선투표제를 비롯, 정치 제도의 개선에는 지선 초기 민주당이 거의 무관심을 넘어서 무반응을 보였다"며 "민주당이 내란 청산보다 관심 있었던 건 실은 '기득권 유지'가 아닌가, 거기에 저는 '아니다'라고 답을 내리진 못했다"고 꼬집었다.배강훈 정치싱크탱크 밸리드 공동대표는 "민주당원과 일반 국민 사이 인식 괴리가 크다. 거기다 20대는 민주당이 '부자를 위한 극좌 정당'이라고까지 본다"며 "이와 싸울 게 아니라 어떤 미래를 준비하는지 증명해 달라"고 했다. 그는 "'기득권 정당'이라는 프레임을 깨지 못하면, 민주당의 2028년 총선, 2030년 대선 해보기도 전에 질 것"이라고 짚었다.8.17 전당대회가 47일 남은 와중, 참가자들은 그 너머를 보자고 제안했다. 안병진 교수는 "(국민 삶과 동떨어진) 비생산적 논쟁을 넘어서, 청년 삶을 어떻게 지킬지를 두고 논쟁하자"고 했고, 남가희 홍보실장은 "2030 세대를 잡아야 민주당의 10년 20년이 무너지지 않을 것"이라며 "이 시기를 놓치면 한 세대와 정면으로 맞붙어야 할 수도 있다"고 우려했다.