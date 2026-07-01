사순문 장흥군수 취임…"예산 1조 원 시대·통합 군정 열겠다"

큰사진보기 ▲사순문 장흥군수가 1일 장흥군민회관에서 '민선 9기 취임식'을 갖었다. ⓒ 김정업 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲사순문 장흥군수가 1일 장흥군민회관에서 '민선 9기 취임식'을 갖었다. ⓒ 김정업 관련사진보기

조국혁신당 소속으로 이번 지방선거에서 당선돼 기대를 모은 사순문 제47대 전남 장흥군수가 1일 취임식을 하고 민선 9기 군정 운영에 본격적으로 돌입했다.사 군수는 이날 장흥군민회관에서 국회의원, 도·군의원, 기관 단체장, 군민 등 1000여 명이 참석한 가운데 열린 취임식에서 '도약하는 장흥, 함께 여는 미래'라는 군정 비전을 선포했다.그는 취임사에서 "이번 선거는 한 사람의 승리가 아니라 장흥을 바꾸라는 군민의 명령이자 새로운 도약을 시작하라는 시대의 요청"이라며 "군민의 선택이 얼마나 무거운 책임인지를 늘 가슴에 새기고 반드시 결과로 보답하겠다"고 포부를 밝혔다.특히 치열했던 선거전 이후 지역 사회 결속을 염두에 둔 듯 화합을 강조했다. 사 군수는 "이제 선거는 끝났고 저는 어느 한 편의 군수가 아니라 모든 군민의 군수"라며 "저를 지지한 분과 그렇지 않은 분 모두를 품고 갈등보다 화합, 경쟁보다 협력이 앞서는 통합의 군정을 펼쳐 나가겠다"고 역설했다.사 군수는 '돈이 들어오고, 청년이 돌아오며, 사람들이 다시 찾는 장흥'을 만들기 위한 구체적인 청사진도 제시했다.이를 실현할 핵심 과제로는 ▲ 예산 1조원 시대 기반 마련 ▲ 인공지능(AI)과 첨단기술을 접목한 미래 농어촌 조성 ▲ 청년 일자리 및 정주 여건 개선 ▲ 아이 키우기 좋은 보육환경 구축 ▲ 어르신 맞춤형 복지 강화 ▲ 문화예술 및 체류형 관광 활성화 등을 꼽았다.또한 현장 행정의 중요성을 언급하며 "행정은 군청 책상에서 시작되는 것이 아니라 군민의 삶 속에서 시작돼야 한다. 현장에서 답을 찾고 군민의 목소리를 가장 먼저 듣는 군수가 되겠다"고 약속했다.취임식을 마친 사 군수는 군청 청사 공원에서 민선 9기 출범을 기념하는 금목서 기념식수를 한 뒤, 국회의원 간담회와 장흥군의회 개원식 등에 잇따라 참석하며 바쁜 첫 공식 일정을 소화했다.