박수현 충남도지사, 충청정신·통하는 도지사실 1호 결재

큰사진보기 ▲박수현 충남도지사가 취임 1호로 결재한 '충효예 충청정신 실천, 통하는 도지사실 추진 계획서'를 들어 보이고 있다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

박수현 충남도지사가 1일 집무실에서 1호 결재로 충효예 충청정신 실천, 통하는 도지사실 추진 계획서에 서명했다.이번 계획은 민선 9기 '인공지능(AI) 대전환'으로 미래를 선도하는 동시에, 충효예 복원 운동을 통해 따뜻하고 품격 있는 사람 중심 충남을 완성하고, 도지사 집무실 상시 개방과 CCTV 설치 등을 통해 열린 소통 행정을 구현한다는 목표에 따라 마련했다.충효예 충청정신 실천을 위해 도는 ▲태극기 달기 운동(충) ▲어르신·국가유공자 등 '최고 예우'(효) ▲청소년 '사랑의 일기쓰기 운동'(예) 등을 펼친다.우선 태극기 달기 운동은 '태극기를 가장 잘 게양하는 충남', '도내 전 가정 태극기 게양'을 목표로 잡았다.이를 위해 ▲태극기 나눠주기 캠페인을 전개하고 ▲태극기 공모전 개최 ▲홍보 및 학생 교육 ▲아파트·경로당·마을회관·공공기관 등 국기 게양 실천 점검 등을 실시한다.캠페인은 노인회와 보훈단체, 이통장, 국민운동 3단체 등과 협업할 계획이다.노인·국가유공자 등에 대한 의전에서 최고 예우는 도지사 행사 시 노인회장과 보훈단체장이 가장 먼저 입장하고, 도지사 옆에 자리를 마련해 앉을 수 있도록 한다.이 같은 내용을 골자로 의전 매뉴얼을 개정, 도 전 부서는 물론, 시군과 유관 기관 등에 배포해 활용하도록 하고, 주기적으로 직무교육도 실시한다.이와 함께 매월 1일을 '부모님께 안부전화 드리기' 등 효의 날로 지정해 실천 운동을 편다.청소년 사랑의 일기쓰기 운동은 일기가 '자신을 돌아보고 부모와 대화하며 이웃을 사랑하는 마음을 배우는 과정'이라는 점을 감안했다.주요 대상은 도내 초·중·고 학생으로, 일기쓰기 활성화를 위해 도교육청·민간 단체와 협업하고, 조례 제정까지 검토한다.통하는 도지사실은 집무 전 과정 공개를 통해 소통하는 열린 도정을 구현한다는 의지를 담아 추진한다.우선 도지사실 출입문을 개방해 개인·단체 등 도민 누구나 자유롭게 방문·소통할 수 있도록 한다.도지사실에는 또 CCTV를 설치, 24시간 녹화해 도 홈페이지에 공개한다.추후에는 건물 구조를 확인·분석한 뒤, 구조적인 문제가 없다면 도지사실 벽을 투명 유리로 교체하는 방안도 검토한다.도지사 집무 전 과정에는 기록 전담 직원을 배석시켜 공식 일정과 결재 문서, 연설문, 발언, 사진, 영상, 메모 등을 기록 및 정리해 공개하도록 한다.도는 1호 결재에 따라 조속한 시일 내 세부 추진 계획을 수립·추진할 방침이다.박수현 지사는 "첫째도 둘째도 셋째도 AI 충남도지사를 자처했으나, AI는 기본 중의 기본"이라며 "우리 사회가 지속 가능하게 오래 발전하려면 어르신과 부모에 효도하고, 이웃을 아끼고, 국가에 충성하고, 국가에 충성했던 분에 대한 보훈을 하며, 자녀들의 마음속에 애국심과 효의 정신을 심어줘야 한다"고 추진 의지를 밝혔다.