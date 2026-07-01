'회색 넥타이' 맨 이완섭 시장 "여야 떠나 시민만 보는 '서산당' 자세로 임할 것"

큰사진보기 ▲7월 1일 오전 10시 충남 서산시문화회관에서 ‘제12대 이완섭 서산시장 취임 및 민선 9기 출범식’이 열렸다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲평소 소속 정당의 상징색인 빨간색 넥타이를 자주 매던 이 시장은 이날 회색빛 넥타이를 착용하고 단상에 올랐다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲이 시장은 배우자와 함께 무대 위에서 참석한 내빈과 시민들을 향해 큰절을 올렸다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲이완섭 서산시장이 1일 도보 출근길에서 시민과 소통했다. ⓒ 서산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이완섭 시장은 이날 취임 선서를 통해 민선 9기 시정 운영 방향과 핵심 비전을 시민들과 공유했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

7월 1일 오전 10시 충남 서산시문화회관에서 '제12대 이완섭 서산시장 취임 및 민선 9기 출범식'이 열렸다. 이 시장은 이날 기존의 관행적 표현인 '취임식' 대신 '출범식'이라는 명칭을 사용하며, 새로운 4년 임기의 시작을 알렸다.이날 행사에서 눈길을 끈 장면 중 하나는 이 시장의 넥타이였다. 평소 소속 정당의 상징색인 빨간색 넥타이를 자주 매던 이 시장은 이날 회색빛 넥타이를 착용하고 단상에 올랐다. 그는 이에 대해 "초심으로 한결같이 서산시민과 서산 발전을 위해 몸 바쳐 희생하겠다는 의지"라며 "여당과 야당을 떠나 오직 시민만 바라보는 '서산당'의 자세로 임하겠다는 다짐"이라고 밝혔다.'통합과 화합'의 메시지는 출범식 곳곳에서 이어졌다. 이 시장은 새로 당선된 여야 시의원들을 무대 위로 불러 시민들에게 함께 인사하도록 했다. 정당은 다르지만, 서산의 미래를 위해 견제와 협력의 책임을 함께 짊어진 선출직 공직자라는 점을 강조한 장면으로 읽혔다.시민을 향한 감사 인사도 이어졌다. 이 시장은 배우자와 함께 무대 위에서 참석한 내빈과 시민들을 향해 큰절을 올렸다. 민선 9기 출범을 가능하게 한 시민들에게 감사의 뜻을 전하고, 시정의 주인인 시민을 섬기겠다는 의지를 표현한 것이다.출범식에 앞선 첫 출근길도 민생 행보로 시작됐다. 재임 시절부터 도보 출근을 이어온 이 시장은 이날도 이른 아침 도보로 출근하며 시장 상인들을 만나 현장의 목소리를 들었다. 그는 "시민들께 감사한 마음을 절대 잊지 않겠다"며 "이미 추진 중인 사업들을 차질 없이 마무리해 서산의 도약을 이끌겠다"고 말했다.이완섭 시장은 이날 취임 선서를 통해 민선 9기 시정 운영 방향과 핵심 비전을 시민들과 공유했다. 민선 9기 서산시정은 정치적 대립을 넘어 시민 통합과 지역 발전을 앞세우겠다는 메시지와 함께 출발했다.다만 선거 과정에서 드러난 지역 내 갈등과 정치적 견해 차이를 실제 시정 운영에서 어떻게 풀어낼지는 민선 9기 초반의 과제로 남았다. '서산당'이라는 선언이 상징에 그치지 않고, 의회와 시민사회, 현장의 목소리를 폭넓게 반영하는 협치로 이어질 수 있을지가 앞으로의 관건이다.