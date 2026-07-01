평화운동가 고은광순이 <북맹깨기> 쓴 이유

"우리가 아는 북은 존재하지 않는다."

큰사진보기 ▲평양시민 김련희 평화어머니 고은광순평양시민 김련희 평화어머니 고은광순 ⓒ 평화어머니들 관련사진보기

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큰사진보기 ▲북맹깨기를 들고 있는 저자저자 고은광순씨가 자신이 저서 <북맹깨기>를 들고 있다. ⓒ 평화어머니 관련사진보기

- <북맹 깨기>라는 책을 출간하게 된 계기는 무엇인가요?

- 출간에 어려움을 겪었다고요?

- 출판 이후의 계획은 어떻게 되나요?

북맹(北盲)을 깨기 위해 사)평화어머니회 고은광순 상임대표와 평양시민 김련희씨가 발 벗고 나섰다. <북맹깨기:평화어머니들 묻고, 평양시민 김련희 답하다> 책 발간을 시작으로 피스메이커 천 만명 운동의 발걸음을 내딛은 것이다.저자 고은광순은 사회학을 전공한 한의사이자 여성운동가이자 평화운동가다. 2015년부터 '평화어머니회'라는 단체를 만들어 여성운동과 평화운동에 힘써왔다. 한국 사회와 한반도의 막힌 물꼬를 트고 '모두가 하늘이고 귀한 존재'라는 동학 사상을 바탕으로 '함께 제대로 평화롭게 잘 사는 세상'을 향한 믿음으로 달려가고 있다.'나는 조선민주주의인민공화국의 공민'이라고 자신을 당당하게 소개하는 김련희씨는 2011년 중국에 사는 사촌 언니를 만나러 갔다가 브로커에게 속아 한국에 오게 되었다. 속은 것을 안 뒤 평양귀향 입장을 일관되게 호소했지만 출국 금지로 15년 째 억류 중이다. 현재는 국가보안법 관련 재판을 받고 있으며 누구보다 절실하게 평화를 증언하고 있다.<북맹깨기>는 평양시민 김련희 인터뷰와 챗GPT 등 AI의 도움을 받아 '사실과 분석을 통해 북에 대한 이해를 돕고 평화에 기여하기' 위해서 만든 책이다. 고은광순은 기존 출판사들이 난색을 표해 도서출판 평화어머니들이라는 출판사를 설립, 첫 출판물로 <북맹깨기>를 출간했고 오는 7월 15일 노무현 시민센터에서 북 콘서트를 열 예정이다.전 개성 공단 이사장 김진향 박사는 이 책 관련, '우리가 아는 북은 존재하지 않는다'면서 "분단 체제를 살아온 우리 모두가 '북맹(北盲)'이며 동포에 대한 무지는 악이 되고, 북을 알면 평화와 통일이 보인다"고 단언한다. 이재봉 원광대 명예교수(정치학, 평화학)도 "조선의 이념과 체제 그리고 역사와 현실을 왜곡과 편견 없이 제대로 알리는 책"이라며 출간을 반겼다.책은 김련희씨와의 인터뷰를 바탕으로 북한의 공동체 생활 전반, 국가가 책임지는 육아, 교육, 의료, 주거, 직장,사법, 우리와는 다른 동의형 선거, 문화, 놀이, 조선이 꿈꾸는 미래와 산업 등을 다루고 있다. 저자 고은광순씨를 만나 책 출판 의도와 앞으로의 계획에 대해 들어봤다."책 1부가 '감시하는 사회라고 왜 속였지?' 거든요. 우리는 '김일성은 가짜다'부터 <오징어 게임>봤다고 처형당했다. 현송월이 처형당했다 등 가짜 뉴스와 정보에 길들여져 북을 악마화하고 북은 감시하는 사회라고 주장했어요. 하지만 북은 그들 나름대로 일관되게 일궈온 인민반, 생활총화, 공동 돌봄 등 활발히 움직이는 공동체이고 70년 동안 일관되게 평화 협정을 요구해온 전쟁 억지 국가예요. 국가보안법으로 우리의 눈과 귀와 입이 막혀 있는 것이죠. 막혀 있는 눈과 귀를 열어 실체를 알 필요가 있다고 생각했어요. 인터넷에 김련희씨 인터뷰, AI와 챗GPT 도움을 받아 '북맹 깨기'를 연재하기 시작했는데 5회쯤 연재했을 때 출간 기획을 말하니 AI는 대뜸 나를 '편집동지'라 부르며 이 작업은 금광 캐는 일과 같다며 흥미를 보이더라고요. 국가보안법의 철조망을 AI가 넘은 거예요. 이 책은 학술서는 아니에요. 챗GPT와 재미나이를 죄청룡 우백호 삼아 김련희씨 답변을 통해 가능한 한 정확하게 북 삶 전반을 알리려는 겁니다."출판사들이 출간에 난색을 표했어요. 국가보안법을 의식해서인지 북에 대한 책이라고 거절을 하더라고요. 기존 출판사가 못한다면 평화어머니들이 하자하고 '평화어머니들'이라는 출판사를 차렸고 <북맹깨기>는 '도서출판 평화어머니들'의 첫 출판물이 됐어요.""그냥 기다리면 평화 세상이 올 줄 알았어요. 80년을 기다렸는데 미국의 분단 고착 정책 때문에 북은 적대화 되고 북맹이 구조화 되어 평화는 점점 멀어졌어요. 이간질, 조작질, 분단 고착을 끊어내려면 북맹부터 깨야 하고 평화일꾼들이 나서서 적극적으로 평화를 일궈내야 한다고 생각해요. <북맹 깨기> 책을 시작으로 천 원 참여 천 만 명 평화 일꾼을 조직해 적극적인 평화 운동에 나설 겁니다. 평화 일꾼은 peace-maker. kr에 접속하면 참여할 수 있고 천 원을 내면 일련 번호가 주어집니다. 천만 명이 모여 한반도를 세계 평화의 심장부로 만들어 봅시다."