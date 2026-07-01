다수당 국힘, 부산·경남 지방의회 상임위 싹쓸이?

큰사진보기 ▲민의의 전당인 의회. 부산시의회 본회의장에 '의회' 마크가 부착돼 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲민의의 전당인 의회. 그러나 원 구성에서 다수당이 의석을 이유로 소수당을 배제하는 일이 벌어지고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

부산·경남 광역의회에서는 압도적 의석을 차지하고 있는 거대 야당이 전반기 의장·상임위원장을 독식하려는 움직임을 보인다. 더불어민주당이 주축인 국회와는 상황이 완전히 뒤바뀌었다. 국민의힘은 일찌감치 내정자를 정리했고, 임시회에서 이 결과를 밀어붙이겠단 태도다. 그러나 의석 역부족에도 민주당이 의장 도전 등 맞대응을 예고하면서 진통이 예상된다.1일 <오마이뉴스>의 취재를 정리하면, 부산시의회·경남도의회에서 국민의힘은 전반기 의장단, 상임위원장직을 모두 가져갈 전망이다. 이틀 전인 지난 29일 당선자 총회를 개최해 전반기 의회를 이끌 이들을 뽑았다. 부산은 3선의 강무길 시의원, 경남도는 박준 시의원을 의장 후보로 확정했다. 다수당이 국민의힘이어서 표결로 간다면 일방적 통과 가능성이 크다.부의장과 상임위원장직도 국민의힘이 싹쓸이한다. 부산시의회에서는 제1부의장과 운영위·기획재경위·행정문화위·복지환경위·건설교통위·해양도시안전위·교육위 위원장 후보 명단에 재선인 송상조·김재운·김태효·송우현·서국보·조상진·윤지영·김효정 시의원의 이름을 각각 올렸다.경남도의회에선 제1부의장과 2부의장 후보로 3선의 신종철, 재선의 이찬호 도의원을 후보로 낙점했다. 국민의힘은 운영위(박동철)·기획행정위(장병국)·교육위(정재욱)·농해양수산위(이경재)·경제환경위(김구연)·건설소방위(정쌍학)·문화복지위(김순택) 위원장 후보에 모두 자당 재선 의원을 포진시켰다.민주당의 상임위원장 요구는 결국 받아들여지지 않았다. 민의가 의회에 골고루 반영돼야 한다는 취지에서 민주당은 해양도시안전위나 건설교통위 등 2석 배분을 주장했다. 그러나 국민의힘은 2부의장 정도만 내어줄 수 있다며 이를 일축했다. 2부의장직은 의장 권한을 대행하기도 하지만, 실권이 없어 협치나 의전용 자리로 평가받는다.이는 6.3 지방선거 결과로 예정된 수순이기도 하다. 국민의힘은 부산시의회 48석 가운데 37석을, 경남도의회 68석 중 44석을 확보했다. 그야말로 압도적 숫자다. 유권자들은 민주당에 교섭단체 구성 의석을 안기면서도 국민의힘이 지방정부를 견제하도록 사실상 비율을 조절했다. 특히 부산에선 부산시장 '전재수', 광역의회 '국민의힘' 등 여소야대 구도가 만들어졌다.국민의힘은 일방적이란 비판을 듣더라도 의회 주도권을 놓지 않겠단 방침이다. 부산의 한 야당 시의원은 "8대 의회 때에도 우리 당이 부의장 자리만 가져갔다. 배분은 어렵다고 본다"라며 양보 가능성에 선을 그었다. 다른 시의원도 "국회 역시 똑같지 않으냐. 또한 민주당은 모두 초선이다. 재선 의원이 1명이라도 있다면 그나마 달랐을 것"이라고 말했다.정치개혁 시민단체는 "유권자들의 뜻에 따라 여야가 협치해야 한다"라고 규탄했다. 선거 결과가 한쪽으로 쏠린 상황이 아닌데 다수당 횡포로 비칠 행동은 바람직하지 않다는 지적이다. 정치개혁부산공동행동의 이성한 공동집행위원장은 "국민의힘이 의석이 더 많다고 해도 시민을 생각한다면 협치가 먼저다. 힘의 승부로만 구성을 해선 안 된다"라고 비판했다. 국회를 겨냥해선 "민주당이 모범을 보여야 지방의회에서도 같은 분위기가 만들어질 수 있다"라고 꼬집었다.공동행동에 따르면, 충남도의회의 사례를 참조할 만하다. 충남 역시 대표적 여소야대(민주당 33석, 국민의힘 17석) 광역의회다. 그러나 서로 상임위원장 배분에 합의하면서 원만한 의회 출발을 알렸다. 민주당 5석, 국민의힘 2석으로 의견을 모아 갈등을 최소화했다.그러나 부산·경남에선 이런 장면을 보기 쉽지 않아 보인다. 하루 전 총회를 한 민주당은 저지를 결의했다. 의장은 물론 해도위·건교위 위원장 도전에 나선다. 김정원 민주당 원내대표 대변인은 "소수당이어도 11명이 선출됐고, 44%의 정당 지지율을 얻었는데 이 목소리를 대변할 수 있어야 한다. 2일 기자회견에서 이런 입장을 발표할 계획"이라고 말했다.부산시의회와 경남도의회는 오는 6일 나란히 임시회를 연다. 부산에 이어 경남도의회 민주당 의원들도 상대가 협치를 거부한다면 표결 불참으로 완강한 의사를 표시하기로 했다. 일방적 원 구성에 반발하는 손팻말 시위를 한 뒤 본회의장을 퇴장하겠다는 게 방침이다. 국민의힘을 향해 민주당 경남도의원들은 "독점 시도를 중단해야 한다"라고 촉구했다.