"민간위탁은 관리가 아닌 협력… 시민사회 정책 패러다임 전환해야"

큰사진보기 ▲지난 29일, 서울 여의도 국회의원회관에서 2026 공익활동가 주간 심포지엄 '국가-시민사회 관계, 정책 패러다임 전환이 필요한 때: 민간위탁·보조금 제도의 현실과 개선 방안'이 열렸다. ⓒ 최소원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲성공회대학교 사회과학연구소 조철민 연구위원이 ‘국가-시민사회 관계, 새로운 정책 패러다임이 필요한 이유’를 주제로 발표하고 있다. 그는 시민사회를 규제와 지원의 대상이 아니라 공공성을 함께 실현하는 협력 주체로 바라보는 정책 패러다임으로 전환할 것을 제안했다. ⓒ 최소원 관련사진보기

큰사진보기 ▲사단법인 시민 전규해 정책위원(사단법인 온율 변호사)이 ‘민간위탁 제도의 현실과 개선방안’을 주제로 발표했다. 그는 민간위탁 일반법 제정은 필요하지만, 현재 정부안은 지방자치단체 사무를 제외하고 협치형 민간위탁의 특성을 반영하지 못하는 등 구조적 한계가 있다고 말했다. ⓒ 최소원 관련사진보기

큰사진보기 ▲사회적협동조합 한강 염형철 공동대표가 종합토론에서 의견을 내고 있다. 그는 사회적협동조합 한강의 사례를 공유하며 민간위탁 제도가 협력보다 관리 중심으로 운영될 때 시민사회가 활동 기반을 잃을 수 있음을 보여줬다. ⓒ 최소원 관련사진보기

큰사진보기 ▲법무법인 디엘지 공익인권센터 염형국 센터장이 ‘보조금 제도의 현실과 개선방안’을 주제로 발표했다. 그는 현행 보조금 제도가 법과 행정 지침의 충돌 속에서 운영되며 공익활동의 지속가능성을 해치고 있다고 말했다. ⓒ 최소원 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주광역시시민사회지원센터 이기훈 센터장이 종합토론문을 발표하고 있다. 그는 보조금 제도가 현장의 현실을 반영하지 못한다며, 현장의 실태와 개선 방향을 이야기했다. ⓒ 최소원 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국YWCA연합회 조은영 회장이 좌장으로서 종합토론을 이끌었다. 왼쪽부터 ▲성공회대 사회과학연구소 조철민 연구위원 ▲법무법인 디엘지 공익인권센터 염형국 센터장 ▲사단법인 시민 전규해 정책위원 ▲광주광역시시민사회지원센터 이기훈 센터장 ▲한국마을연합 마을정책연구소 손우정 소장 ▲사회적협동조합 한강 염형철 공동대표 ▲한국YWCA연합회 조은영 회장. ⓒ 최소원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 소셜임팩트뉴스에도 실립니다.6월 29일부터 7월 3일까지 공익활동가들을 응원하고 그 가치를 인정하자는 취지로 '2026 공익활동가주간'이 진행됩니다. '세상의 변화에는 늘 공익활동가가 있습니다'라는 슬로건 아래 닷새간 전국 곳곳에서 공익활동가를 위한 여러 활동이 펼쳐집니다. 이번 심포지엄은 그 첫 번째 행사였습니다.

'보조금은 비용이 아니라 투자여야 하고, 민간위탁은 관리가 아니라 협력이어야 한다.' 공익활동의 지속가능성을 위해 국가와 시민사회 간 관계와 정책 패러다임이 이같이 전환돼야 한다는 목소리가 나왔다.시민사회는 공공서비스를 수행하지만 여전히 '지원받는 민간'으로 여겨진다. 그 결과 단년도 사업과 획일적인 성과평가, 부족한 간접비와 인건비, 행정 중심의 계약 구조가 반복되며 시민사회 활동의 지속가능성을 흔들어왔다는 지적이 나왔다.지난 6월 29일 열린 '2026 공익활동가 주간 심포지엄'에서는 이러한 한계를 국가와 시민사회 관계를 바라보는 정책 패러다임의 문제로 진단했다. 참석자들은 민간위탁과 보조금 제도의 현실을 짚고 국가와 시민사회의 새로운 관계 설정과 제도 개선 방향을 논의했다.성공회대 사회과학연구소 조철민 연구위원은 먼저 의문을 던졌다. 시민사회의 역할은 커졌는데 왜 정책과 제도는 여전히 규제 중심에 머물러 있는가. 그는 이러한 규제 중심의 정책 환경이 민간위탁과 보조금 제도에도 그대로 반영되고 있다고 진단했다.그는 한 아시아 비영리 정책환경 평가기관이 "한국의 시민사회는 역동적이지만 시민사회를 규제하는 법령은 아시아에서 가장 복잡하다"고 평가한 사례를 소개하며, 민간위탁 제도 역시 이러한 규제 중심 구조 안에서 운영되고 있다고 설명했다.사단법인 시민 전규해 정책위원(사단법인 온율 변호사)은 이러한 문제를 2024년 행정안전부가 국회에 제출한 '행정사무의 민간위탁에 관한 법률안'을 중심으로 분석했다. 그는 민간위탁 분야에 일반법을 마련하려는 첫 시도라는 점은 긍정적으로 평가하면서도, 지방자치단체 사무를 적용 대상에서 제외하는 등 구조적인 한계도 안고 있다고 밝혔다.가장 큰 문제는 지방자치단체 사무가 적용 대상에서 빠졌다는 점이다. 복지·문화·시설 등 실제 민간위탁 대부분이 지자체 사무 영역에서 이뤄지는데 정작 일반법은 지방자치단체 사무를 적용 대상에서 제외했다. 법안에는 협치형 민간위탁을 구분하는 기준도 없다. 사회적 가치 실현을 위해 다양한 민간주체를 지원하고 이해관계자 네트워크를 구축하는 사무는 일반 위탁과 운영 원리가 다른데도 법안에 이를 구분할 근거가 없다는 설명이다.전 정책위원은 계약 구조가 위탁기관 중심으로 설계됐다는 점도 지적했다. 수탁기관은 위탁기관이 일방적으로 설계한 표준협약에 도장을 찍을 것인지만 선택할 수 있다고 짚었다. 계약 전 협의 절차가 없어 형식은 공법상 계약이지만, 실질은 일방적 지시 구조인 셈이다. 종사자 보호 규정도 빠졌다. 2020년 의원 발의안에 있던 고용승계 의무화, 재하도급 금지 조항이 2024년 정부안에서는 모두 삭제됐다.한국마을연합 마을정책연구소 손우정 소장은 협치형 민간위탁의 운영 방식 자체를 돌아봤다. 중간지원조직이 행정과 민간 사이를 매개하는 역할로 출발했지만, 시간이 지날수록 행정을 대행하는 역할에 머무르고 있다는 비판이 내부에서도 나왔다고 전했다. 종사자들의 처우와 복지가 공무원 기준에 맞춰지면서 운동성은 약화되고 관료성은 높아지는 현상도 나타난다고 말했다.또 그는 법과 조례가 아무리 수평적 관계를 명시해도, 자치단체장의 성향에 따라 그 빈틈이 얼마든지 활용될 수 있다는 지적도 더했다.이러한 구조적 한계는 사회적협동조합 한강이 여의샛강생태공원을 운영한 경험에서 여실히 드러났다.사회적협동조합 한강은 2018년 관리 주체가 없어 방치된 여의샛강생태공원을 찾아 쓰레기를 치우고 가시박을 제거하는 등 시민들과 함께 공원을 가꿨다. 이후 서울시의 요청으로 운영관리 활성화 협약을 맺었고, 2020년에는 민간위탁 운영기관으로 선정됐다. 이후 6년 동안 약 5150회의 프로그램을 운영하고 10만 6000명이 참여하는 등 샛강 공원을 시민 공간으로 만들어왔다.한강조합은 민간위탁을 염두에 두고 활동한 것이 아니었지만, 2025년 민간위탁 재선정 과정에서 탈락하며 그간 활동해온 공간을 떠나야 했다. 사회적협동조합 한강 염형철 공동대표는 민간위탁 평가가 시민사회와 함께 만들어온 활동을 지속하기보다 단절시키는 방식으로 작동했다고 말했다. 당시 평가에서는 해설사 시연 평가에 20점을 배정하고, 심사위원 8명 가운데 절반을 서울시 전·현직 공무원으로 구성했다. 또 고용안정성 배점을 절반으로 줄이면서도 이를 사전에 공개하지 않았다.염형철 공동대표는 자신의 경험이 특정 단체의 탈락 문제가 아니라 민간위탁 제도가 협력보다 관리 중심으로 운영될 때 어떤 일이 벌어질 수 있는지를 보여준다고 말했다. 시민이 공공의 빈틈을 메우고 행정과 협력해 운영해 온 공간도 민간위탁 평가 결과에 따라 활동 기반을 잃을 수 있다는 것이다. 그는 정부가 지원을 명분으로 간섭하고 통제하기보다 시민들이 자율적으로 활동할 수 있는 공간을 인정해야 하며, 시민사회가 수동적인 수탁자가 아니라 사회를 함께 이끌어가는 주체가 돼야 한다고 강조했다.광주광역시시민사회지원센터 이기훈 센터장은 이 법적 공백을 보완할 출발점을 제시했다. 위탁업체 변경이나 통폐합 시 조건 없는 자동 고용승계를 명문화하는 작업이다. 최근 대법원 판례가 고용승계 기대권 법리를 확대 적용하는 흐름과도 맞아떨어진다는 점을 근거로 들었다.그는 또 지역별 민간위탁 조례가 이미 정부안보다 진일보한 내용을 담고 있는 경우가 많다고 전했다. 이어 일반법이 이 수준에 못 미치면 오히려 지역의 진전된 조례를 후퇴시키는 빌미가 될 수 있다고 우려를 표했다.민간위탁을 둘러싼 논의는 행정 중심의 관리에서 공공의 협력으로, 위탁기관과 수탁기관의 관계도 계약에서 파트너십으로 전환해야 한다는 데로 모였다. 법에 협의 절차와 종사자 보호 조항을 명문화하는 작업이 그 출발점으로 제시됐다.보조금 제도 역시 '시민사회를 어떤 존재로 바라볼 것인가'라는 문제의식에서 논의됐다.조 연구위원은 보조금을 공익을 실현하기 위해 시민사회 활동을 뒷받침하는 재원으로 정의했다. 그러나 그는 국가가 여전히 시민사회를 '지원'의 대상으로 바라보고 있다고 지적했다.법무법인 디엘지 공익인권센터 염형국 센터장은 현행 보조금 제도가 상위 법령과 행정 지침이 충돌하는 구조에서 운영되고 있다고 짚었다. 지방보조금법 시행령 제3조는 인건비를 운영비로 사용할 수 있는 경비 항목으로 명시하고 있지만, 행정안전부 지침은 보조사업을 직접 수행하는 공익단체 상근자의 인건비를 사업 경비로 인정하지 않는다. 염 센터장은 법적 근거가 있는데도 법적 효력이 없는 내부 지침이 이를 제한하고 있다고 설명했다.이 같은 구조는 책임 소재도 불분명하게 만든다. 행정안전부는 사업 수행에 직접 드는 경비인지는 지방자치단체가 판단할 사항이라고 답하고, 지자체 담당자는 행안부 지침을 근거로 인건비 편성이 어렵다고 설명한다. 염 센터장은 행안부와 지자체가 서로 책임을 미루는 사이 현장의 혼란만 커지고 있다고 문제 제기했다.광주광역시시민사회지원센터 이기훈 센터장은 광주 지역 실태조사 결과를 소개하며 현장의 가장 큰 어려움으로 ▲인건비 미인정 ▲높은 진입장벽 ▲정산의 어려움 ▲자부담을 꼽았다.특히 비영리민간단체 등록 요건인 상시 구성원 100명 이상, 1년 이상 공익활동 실적이 신규 단체와 1인 활동가의 참여를 가로막는다는 점을 짚었다. 문화체육관광부가 이미 문화예술단체 대표와 임직원에게 사례비 지급을 허용한 사례를 언급하며, 행안부 지침만 절대 기준으로 삼는 현재 방식의 정당성에도 의문을 제기했다.인건비를 인정하지 않는 구조에서는 사업의 지속가능성을 유지하기가 어렵다. 기존 직원이 무급으로 사업을 수행하거나, 경험이 부족한 임시직이 그 자리를 대신하게 되면서 사업의 전문성과 연속성이 떨어질 수밖에 없다는 것이다. 염형국 센터장은 이러한 구조가 단체를 불법의 영역으로 밀어넣는 환경을 만들고 있다며 '보조금 사업의 역설'이라고 표현했다.염 센터장은 미국과 유럽연합, 일본 사례를 소개하며 운영비와 인건비를 제도적으로 인정하는 방향을 제안하기도 했다. 간접비를 인정하거나 근무 일지를 기반으로 인건비를 인정한 사례 등이다. 포괄보조금 제도 확대와 성과보조금제 도입도 함께 거론했다.손우정 소장은 인건비 문제의 뿌리를 행정과 시민사회의 시각차에서 찾았다. 행정은 시민사회 운영이 자립적이어야 한다는 전제 위에서 민간의 사업을 지원한다고 본다. 반면 시민사회는 행정이 해야 하지만 하지 못한 공적 역할을 자신들이 수행한다고 본다. 보조금을 둘러싼 갈등도 이러한 인식 차이에서 비롯된다는 설명이다.제도를 운영하는 행정의 이해가 중요하다는 의견도 나왔다. 한국YWCA연합회 조은영 회장은 종합토론에서 공공기관 담당자가 비영리단체에 대한 전문성을 갖추지 못하면 제도 개선만으로는 협력이 이뤄지기 어렵다고 지적했다.보조금을 둘러싼 논의 역시 패러다임 전환이 필요하다는 결론으로 모였다. 보조금은 비용이 아니라 투자로, 통제가 아니라 신뢰로 인식이 바뀌어야 한다는 제안이다.조철민 연구위원은 정책 패러다임 전환의 방향으로 ▲ 소극적 협력에서 적극적 협력으로 ▲ 불신에서 신뢰 기반 관계로 ▲ 비용에서 투자로의 전환이라는 세 가지 방향을 제시했다. 시민사회를 규제 대상이 아니라 공공성을 함께 만드는 협력 주체로 바라볼 때 민간위탁과 보조금 제도도 본래 취지에 맞게 작동할 수 있다는 설명이다.한편 토론에서는 정책 패러다임 전환이 정부의 제도 개선만으로 완성되지는 않는다는 의견도 제시됐다. 손우정 소장은 중간지원조직의 관료화와 시민사회 내부의 투명성·책임성 문제를 함께 돌아봐야 한다고 말했다. 정부뿐 아니라 시민사회 역시 변화의 주체가 돼야 새로운 협력 관계도 가능하다는 것이다.이날 논의는 민간위탁과 보조금 제도를 어떻게 고칠 것인가를 넘어, 국가와 시민사회가 어떤 관계를 맺어야 하는가라는 질문으로 이어졌다. 참석자들은 시민사회를 관리와 지원의 대상이 아니라 공공성을 함께 만드는 협력 주체로 바라보는 정책 패러다임이 민간위탁과 보조금 제도 개선의 출발점이라고 강조했다.