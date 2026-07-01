'늑대가 나타났다' 곡 변경 요구 손해배상청구소송 변론기

큰사진보기 ▲검열대응TF 대리인단 & 싱어송라이터 이랑, 강상우 감독 ⓒ 민주사회를 위한 변호사모임 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 법무법인 율립 변호사입니다.



민주사회를 위한 변호사모임 공익인권변론센터는 2016년 4월 21일 민변 변호사들의 공익인권변론활동을 체계적으로 지원하고자 설립되었습니다. 민변 공익인권변론센터 월간변론 편집팀의 '시선'은 민변 회원들에게 매월 발송되고 있는 '월간변론'에 편집위원들이 기고하는 글입니다. '시선'은 최근 판례와 주요 인권 현안에 대한 편집위원들의 단상을 담고 있습니다.

2022년 가을경 강상우 감독이 사무실로 찾아왔습니다. 제43주년 부마민주항쟁 기념식 총연출을 맡아 행사를 준비하던 중, 행정안전부 쪽에서 싱어송라이터 이랑의 <늑대가 나타났다>를 다른 곡으로 바꾸라는 요구가 있었고, 결국 이랑의 공연도, 강상우 감독의 총연출도 무산되었다는 내용이었습니다.처음 이야기를 들었을 때 가장 먼저 들었던 생각은 '이게 정말 가능한 일인가'였습니다. 부마민주항쟁은 국가권력의 억압에 맞서 시민들이 자유와 민주주의를 외쳤던 사건입니다. 그런데 그런 항쟁을 기념하는 국가기념식에서, <늑대가 나타났다>의 '늑대'가 VIP, 즉 대통령을 상징하는 것 아니냐는 이유로 이미 준비 중이던 공연의 곡을 바꾸라는 요구가 있었다는 것이었습니다. 그러나 이 노래를 한 번이라도 들어본 사람이라면, 이를 특정 권력자를 겨냥한 노래로 받아들이기는 어려웠을 것입니다.당사자들에게도 이 사건을 문제 삼는 일은 상당히 부담스러운 선택이었습니다. 강상우 감독과 이랑은 모두 문화예술인이고, 앞으로도 정부나 공공기관이 주최하거나 지원하는 행사와 마주칠 수밖에 없었기 때문입니다. 그럼에도 그냥 넘길 수 없었던 것은, 이랑의 노래가 부마민주항쟁을 직접 겪지 않은 젊은 세대에게 그 의미를 새롭게 전하려는 기획 속에서 선택되고 확정된 곡이었기 때문입니다. 당사자들이 받아들이기 어려웠던 것은 곡 하나를 바꾸라는 요구 자체만이 아니라, 부마민주항쟁을 새롭게 전하려던 기획이 곡의 의미와 전혀 맞지 않는 어처구니없는 이유로 공연이 좌절되었다는 점이었습니다.이 사건에서 처음 선택한 절차는 민사소송이 아니었습니다. 당시에는 예술인권리보장법이 시행된 지 얼마 되지 않은 시점이었습니다. 예술인권리보장법은 문화예술계 블랙리스트 사건 이후, 국가와 공공기관이 부당한 이유로 예술의 내용에 개입해서는 안 된다는 반성 위에서 만들어진 법이었습니다.그래서 먼저 예술인권리보장위원회에 신고하는 절차를 진행했습니다. 강상우 감독과 이랑이 겪은 일은 예술인의 자유로운 예술 활동을 해치거나, 우월한 지위를 이용하여 계약 조건과 다른 활동을 강요하는 행위를 금지하는 예술인권리보장법의 취지와 맞닿아 있었습니다. 그러나 위원회 절차는 기대한 만큼 진행되지 않았습니다. 신고를 통해 사건의 실체가 빠르게 확인되고 권리구제가 이루어질 것이라고 기대했지만 절차는 더뎠고, 사건을 충분히 다루지 못했습니다. 결국 위원회 절차만으로는 이 문제를 해결하기 어렵다고 판단했고, 민사소송을 준비하게 되었습니다.준비 과정에서는 민변 문화예술스포츠위원회 차원의 논의가 이어졌습니다. 검열대응 TF를 구성했고, 여러 변호사들이 함께 기록을 검토했습니다. 이 사건은 문화예술인의 표현이 어떤 방식으로 배제되었는지, 그리고 이를 어떤 언어로 설명할 것인지가 함께 고민되어야 하는 사건이었습니다.재판 과정에서는 재단 실무자의 증언이 큰 도움이 되었습니다. 이 사건은 행정안전부 측의 요구가 어떤 방식으로 전달되었는지, 재단이 그 요구를 어떻게 받아들였는지, 그리고 그 과정에서 당사자들에게 어떤 설명이 이루어졌는지를 입증해야 했기 때문에 처음부터 쉽지 않은 사건이었습니다. 시간이 흐를수록 각 기관이 자신의 책임을 흐리기 쉬운 구조였고, 실제 현장에서 오간 말과 판단 과정을 객관적으로 드러내는 데에도 어려움이 예상되었습니다. 그런데 재단 실무자는 자신의 이해관계와 무관하게 당시 상황을 무척 용기있게 증언해주었습니다. 그 증언은 행정기관의 요구가 실제로 어떤 경로로 전달되었고, 그 요구로 인해 이미 준비되고 있던 노래와 공연이 결국 행사에서 배제되었다는 점을 드러내는 데 중요한 역할을 했습니다.소송이 계속되던 사이, <늑대가 나타났다>는 전혀 다른 자리에서 다시 불렸습니다. 12.3 내란 이후 시민들이 거리에서 민주주의를 외치던 집회에서, 이랑은 <늑대가 나타났다>를 불렀고 시민들도 함께 따라 불렀습니다. 부마민주항쟁 기념식에서는 사라졌던 노래가, 시민들이 다시 민주주의를 외치는 자리에서는 아무런 설명 없이도 자신의 의미를 얻고 있었습니다. 이 장면을 보며, 부마민주항쟁 기념식에서 이 노래가 왜 사라져야 했는지 다시 묻지 않을 수 없었습니다.결국 법원은 행정안전부 측의 곡 변경 요구가 있었고, 재단이 곡 변경을 요구하게 되었다는 점, 그리고 이랑과 강상우 감독이 이러한 요구를 받아들일 수 없어 행사에 함께하지 못하게 되었다는 경위를 인정하면서 원고들의 청구를 일부 인용했습니다. 법원은 대한민국과 부마민주항쟁기념재단이 공동하여 강상우 감독과 이랑에게 각 위자료를 지급하고, 공연대행업체는 강상우 감독에게 연출비를, 이랑에게 공연비를 지급해야 한다고 판단했습니다. 사건이 발생한 지 4년 가까운 시간이 지나서야, 강상우 감독과 이랑은 자신들이 겪은 일이 부당한 요구에서 비롯된 것이었음을 법원의 판단으로 확인받았습니다.부마민주항쟁 기념식에서 <늑대가 나타났다>는 끝내 불리지 못했습니다. 판결이 그날의 행사를 되돌릴 수는 없습니다. 소송이 제기되고 판결이 선고되기까지 적지 않은 시간이 흘렀고, 그 시간 동안 강상우 감독과 싱어송라이터 이랑이 겪은 부담과 상처가 제대로 치유되고 회복되었는지도 쉽게 말하기 어렵습니다.그럼에도 이 사건에서 법원이 국가와 공공기관의 행위가 위법하다고 판단한 것은 다행스러운 일입니다. 문화예술계 블랙리스트 사건 이후 예술인의 자유를 보장하기 위한 법과 제도가 만들어졌지만, 권력자의 심기를 살피는 방식으로 예술표현의 내용을 문제 삼고, 이미 정해진 공연을 행사 직전에 바꾸려는 일이 반복된다면 예술인의 자유로운 창작과 표현은 다시 위축될 수밖에 없을 것입니다.당연하게도 예술의 자유는 정부가 허락한 범위 안에서만 보장되는 자유가 아닐 것입니다. 부마민주항쟁을 기념하는 자리에서 벌어진 이 일이 다시 반복되어서는 안 됩니다. 이 사건이 앞으로 예술가의 자율성과 표현의 자유를 존중해야 한다는 기본적인 원칙을 다시 확인하는 계기로 남기를 바랍니다.