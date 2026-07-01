요양보호사의 날에 다시 생각하는 돌봄의 가치

큰사진보기 ▲표창패성동구가 요양보호사의 날을 기념해 유경순 요양보호사에게 수여한 표창패. ⓒ 유경순 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지난 6월 29일 성동구청에서 열린 요양보호사의 날 기념 표창식에서 유경순 요양보호사(왼쪽)가 표창을 받고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 허정애 관련사진보기

요양보호사의 날인 7월 1일을 맞아, 지난 6월 29일 성동구청 대회의실에서는 장기요양 현장에서 오랜 기간 헌신해 온 요양보호사 10명에게 표창을 수여하는 행사가 열렸다. 이날 표창을 받은 요양보호사 가운데 한 명인 유경순씨를 만나 13년 동안 이어온 돌봄의 이야기를 들었다.유경순 요양보호사는 2012년 요양보호사로 일을 시작했다. 이듬해인 2013년부터 한 여성 어르신을 돌보기 시작했고, 이후 남편까지 장기요양서비스를 이용하게 되면서 현재까지 13년째 한 부부와 인연을 이어오고 있다.여성 어르신과 남편 모두 시청각 등에 어려움이 있어 일상생활 전반에 지속적인 도움이 필요한 상황이다. 유경순 요양보호사의 하루는 이른 새벽부터 시작된다. 그가 거주하는 곳은 동대문구지만 돌봄을 맡고 있는 어르신 부부는 성동구에 거주하고 있어 매일 지하철을 이용해 출퇴근한다. 이른 아침부터 점심 무렵까지 여성 어르신과 남편을 번갈아 돌보며 하루 6시간 넘는 시간을 두 어르신 곁에서 보낸다.성동구가 아닌 동대문구에 거주하면서도 오랜 기간 같은 기관에서 근무를 이어온 이유를 묻자 유경순 요양보호사는 소속 기관에 대한 신뢰와 안정적인 근무 환경을 가장 큰 이유로 꼽았다.13년이라는 시간은 결코 짧지 않다. 매일 안부를 묻고 건강을 살피며 계절을 함께 보내는 동안 요양보호사와 어르신 사이에는 깊은 신뢰가 쌓였다. 처음에는 서비스 제공자와 이용자의 관계였지만, 시간이 흐르면서 서로의 일상을 가장 가까이에서 함께하는 존재가 됐다.유경순 요양보호사가 가장 기억에 남는 일도 이러한 신뢰를 확인했던 순간이었다. 돌봄을 이어오는 과정에서 다른 장기요양기관 관계자가 어르신을 찾아와 서비스를 이용해 보라고 권유한 적도 있었지만, 어르신은 기존의 돌봄을 계속 이어가기를 원했다. 오랜 시간 함께하며 쌓인 신뢰가 있었기에 가능한 선택이었다.이 사례는 장기요양서비스가 단순히 기관을 선택하거나 계약을 변경하는 문제가 아니라는 점을 보여준다. 돌봄은 사람과 사람 사이의 관계를 바탕으로 이루어진다. 이용자의 의사와 생활을 존중하며 오랜 시간 형성된 관계의 연속성을 유지하는 것 역시 돌봄의 중요한 가치다.초고령사회에 접어든 지금 요양보호사의 역할은 어느 때보다 중요해지고 있다. 특히 한 이용자를 장기간 돌보는 사례는 개별 서비스의 질을 넘어 이용자가 익숙한 환경에서 안정적인 일상을 이어갈 수 있도록 돕는 돌봄의 연속성 측면에서도 의미가 크다. 장기요양 정책 역시 인력 수급뿐 아니라 이용자와 돌봄 제공자 사이에 형성된 관계를 어떻게 존중하고 지속할 것인지에 대한 고민이 함께 이뤄질 필요가 있다.성동구 역시 요양보호사를 비롯한 필수노동자 지원 정책을 추진하며 현장 종사자의 처우 개선을 위해 노력하고 있다. 이번 표창 역시 오랜 시간 현장을 지켜온 요양보호사들의 헌신에 감사의 뜻을 전했다는 점에서 의미를 더했다.요양보호사는 단순히 신체활동을 지원하는 사람이 아니다. 식사와 위생관리, 병원 동행, 말벗은 물론 어르신의 작은 건강 변화와 정서까지 가장 가까이에서 살피며 일상을 함께 만들어가는 돌봄의 전문가다. 가족이 곁을 지키고 싶어도 직장과 생계, 거리와 시간 등 현실적인 여건으로 늘 함께할 수 없는 시간을 함께 책임지며, 어르신이 익숙한 삶의 터전에서 존엄한 일상을 이어갈 수 있도록 돕는 중요한 사회적 역할을 수행하고 있다.우리나라는 이미 초고령사회에 접어들었고 장기요양서비스를 이용하는 어르신은 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 전망된다. 이에 따라 요양보호사는 단순한 복지서비스 제공 인력을 넘어 우리 사회의 돌봄 체계를 지탱하는 핵심 전문인력으로서 그 중요성이 더욱 커지고 있다. 특히 13년 동안 한 부부를 돌봐 온 유경순 요양보호사의 사례처럼 오랜 시간 형성된 신뢰와 관계는 하루아침에 만들어질 수 없는 돌봄의 가치이며, 이용자의 심리적 안정과 삶의 질, 서비스의 연속성을 유지하는 데 중요한 기반이 된다.좋은 돌봄에는 시간이 필요하다. 어르신의 생활 습관과 건강 상태를 이해하고 작은 변화까지 살피기 위해서는 오랜 시간 축적된 경험과 관계, 그리고 전문성이 필요하다. 이러한 돌봄의 연속성은 단순히 한 명의 요양보호사가 오래 근무했다는 의미를 넘어, 이용자가 안정적인 환경 속에서 생활을 이어갈 수 있도록 하는 장기요양서비스의 중요한 가치이기도 하다.인공지능과 디지털 기술이 빠르게 발전하면서 다양한 직업의 업무 방식도 변화하고 있다. 그러나 돌봄은 사람의 손길과 공감, 상황에 따른 즉각적인 판단, 그리고 오랜 시간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 이루어지는 영역이다. 기술은 돌봄을 지원할 수는 있지만, 이용자의 감정을 이해하고 신체와 정서의 미세한 변화를 살피며 관계를 형성하는 역할까지 대신하기는 쉽지 않다. 이러한 점에서 요양보호사의 전문성은 앞으로도 더욱 중요한 사회적 가치로 평가될 것으로 보인다.앞으로의 장기요양 정책은 서비스 제공 인력을 확보하는 데 그치는 것이 아니라, 장기간 이용자와 신뢰를 쌓아온 요양보호사의 전문성과 돌봄의 연속성을 존중하고 지원하는 방향으로 발전할 필요가 있다. 또한 요양보호사가 안정적인 근무환경 속에서 전문성을 발휘하며 오랫동안 현장을 지킬 수 있도록 처우 개선과 교육, 사회적 인식 제고를 위한 노력도 함께 이어져야 한다.13년 동안 한 부부의 곁을 지켜온 유경순 요양보호사의 이야기는 한 사람의 헌신을 넘어 초고령사회가 요구하는 돌봄의 본질을 보여준다. 요양보호사의 날이 단순한 기념일에 머무르지 않고, 돌봄의 가치를 사회가 함께 되새기며 요양보호사의 전문성과 헌신이 정당하게 존중받는 계기가 되기를 기대해 본다. 돌봄은 누군가의 일상을 지켜내는 일이며, 초고령사회를 살아가는 우리 모두의 삶을 지탱하는 가장 중요한 사회적 기반이기 때문이다.