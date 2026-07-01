"논산의 미래, 영화처럼" 백성현 민선9기 닻 올렸다

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 1일 오전 논산아트센터 대공연장에서 열린 민선9기 취임식에서 취임선서를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 1일 오전 논산아트센터 대공연장에서 열린 민선9기 취임식에서 취임사에 앞서 시민들에게 감사의 마음을 담아 큰절을 올리고 있다. 백 시장은 "오직 논산의 발전과 시민의 행복을 위해 뛰겠다"며 민선9기 시정 운영에 대한 각오를 밝혔다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 1일 오전 논산아트센터 대공연장에서 열린 민선9기 취임식에서 취임사에 이어 민선9기 핵심 시정목표를 직접 브리핑하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 1일 오전 논산아트센터 대공연장에서 열린 민선9기 취임식에 앞서 임장식 대한노인회 논산시지회장을 비롯한 지역 기관·단체장들과 함께 입장하며 시민들에게 환한 미소로 인사하고 있다. 이날 취임식에는 시민과 각급 기관·단체장 등 1000여 명이 참석해 민선9기의 출범을 함께 축하했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

국민의힘 백성현 논산시장이 민선9기 임기를 시작하며 '인구 반등'과 '국방산업 중심도시 완성'을 양대 축으로 한 시정 청사진을 제시했다. 재선에 성공한 백 시장은 "4년은 부족했다"며 민선8기에서 추진한 대형 사업들을 본궤도에 올려 논산의 미래 성장동력을 완성하겠다는 의지를 분명히 했다.백 시장은 1일 오전 10시 논산아트센터 대공연장에서 시민과 각급 기관·단체장, 시의원 등 1000여 명이 참석한 가운데 열린 민선9기 취임식에서 취임선서와 취임사에 이어 핵심 시정목표를 직접 브리핑하며 향후 시정 방향을 설명했다.취임식은 논산전통국악연구소와 논산시무용협회의 식전 공연으로 시작해 청년대표 축하 메시지, 대통령과 행정안전부 장관, 충남도지사 등의 축하영상, 논산시립합창단 공연, 시민 카드섹션 퍼포먼스 등 시민 참여형 행사로 꾸며졌다.백 시장은 취임사에서 "논산이 직면한 가장 큰 과제는 인구 감소"라며 "감소세가 다소 주춤한 지금이 전환의 기회"라고 진단했다.이어 "2030년에는 인구가 증가하는 도시로 반드시 대전환을 이루겠다"며 "생산과 소비, 복지가 선순환하는 도시를 만들어 시민의 삶의 질을 높이겠다"고 밝혔다.이날 백성현 시장은 민선9기 핵심 시정 목표도 직접 설명했다.가장 먼저 국방국가산업단지 조성 사업의 속도를 높이겠다는 방침을 설명했다.그는 "현재 토지 매입이 약 40% 진행됐지만 남은 부지는 국가 절차에 따라 신속히 수용 절차를 진행하겠다"며 "올 연말 착공과 분양이 이뤄질 수 있도록 속도를 내겠다"고 말했다.이어 "국방국가산단은 대한민국 최초의 국가 국방산업단지"라며 "기회발전특구 지정에 따른 세제와 규제 완화 혜택까지 더해지면 1500명 이상의 양질의 일자리가 창출될 것"이라고 전망했다.방산기업 투자 계획도 공개했다.백성현 시장은 "드론 분야 기업의 300억원 투자 협약이 체결돼 있고, 풍산 등도 추가 투자를 검토하고 있다"며 "국방산업이 논산 경제를 이끄는 핵심축이 될 것"이라고 강조했다.국방산업과 관광, 소비를 연계한 지역경제 전략도 제시했다.백 시장은 "기업을 유치하는 것만으로는 부족하다"며 "기업 관계자들이 머물고 소비할 수 있는 리조트와 공연장, 컨벤션 기능을 갖춘 복합시설이 필요하다"고 말했다.그러면서 "기업과 관광객이 지역에 머무르면서 논산 농축산물을 소비하고 지역경제를 활성화하는 구조를 만들어야 한다"며 "국방산업과 관광산업을 함께 키우는 것이 논산의 미래 경쟁력"이라고 설명했다.생활 SOC 확충 계획도 밝혔다.백 시장은 현재 논산아트센터를 리모델링해 약 1100석 규모의 공연장으로 확대하고, 3000석 규모 체육관 건립도 추진하겠다고 밝혔다.그는 "시민들이 문화와 체육을 함께 누릴 수 있는 공간을 확충해 삶의 만족도를 높이겠다"고 말했다.이날 취임식에서는 민선9기 비전도 시민들과 함께 공유했다.시민들은 '시민이 선택한 변화', '투자 5조원 유치', '일자리 2만 개 창출'이 적힌 피켓을 들어 올리는 카드섹션 퍼포먼스로 민선9기 출범을 축하했다.백성현 시장은 "민선8기 동안 추진한 사업은 중앙정부 설득과 예산 확보, 행정절차 등으로 단기간에 끝낼 수 없는 사업들이었다"며 "이제 그 결실을 맺는 시간이 시작됐다"고 말했다.이어 "논산의 미래를 책임질 국방산업과 미래산업을 반드시 완성해 시민이 체감하는 변화를 만들겠다"며 "오직 논산 발전과 시민 행복만 바라보며 더 큰 논산의 미래를 열어가겠다"고 강조했다.백 시장은 이날 취임식에 앞서 논산시 강산동에 있는 충령탑에서 순국선열과 호국영령의 숭고한 넋을 기리는 참배를 했다.