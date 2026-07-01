추경호 "대구시정 최우선 화두는 경제"... 이 대통령 축하메시지는?

큰사진보기 ▲추경호 대구시장이 1일 열린 취임식에서 선서를 하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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추경호 신임 대구시장이 취임사에서 "대구시정의 최우선 화두는 경제"라며"기업이 투자하고 청년이 돌아오는 도시를 만들겠다"고 밝혔다.추 시장은 민선 9기 시정 비전으로 '변화와 성장, 더 나은 내일'을 제시했다. 이를 실현하기 위한 5대 실천 목표로 ▲미래를 선도하는 경제 대개조 ▲누구나 누리는 문화 행복 ▲일상을 바꾸는 공간 대전환 ▲모두를 지키는 안전 복지 ▲시민과 함께하는 공간 시정을 약속했다.1일 오전 대구문화예술회관 팔공홀에서 열린 민선9기 대구시장 취임식에는 지역 국회의원들과 김범일·조해녕 전 대구시장, 시민사회 각계에서 300여 명이 참석해 축하했다.이재명 대통령은 중앙정부와 지방정부가 대한민국 대도약을 이끌 '원팀'이라는 내용의 축사를 보내 축하했고 구자욱·원태인 삼성라이온즈 선수와 시민들도 영상으로 새 시장을 응원하며 지역 경제 회복을 호소했다.추 시장은 "취임과 동시에 비상경제대책회의를 가동해 민생경제를 세밀하게 살피겠다"며 "기업이 투자와 혁신을 이어가고 청년들이 일자리를 찾아 돌아오는 새로운 기회의 도시를 만들겠다"고 강조했다.우선 경제 분야와 관련 AI와 로솝, 반도체, 미래모빌리티, 의료·바이오를 미래 핵심 산업으로 육성하고 투자유치단을 신설해 국내외 유망기업과 글로벌 대기업 유치에 나서겠다고 밝혔다.또 섬유·기계·금속 등 전통 제조업은 AI 전환을 통해 경쟁력을 높이고 창업 성장펀드와 딥테크 창업벨트를 기반으로 '국가대표 청업도시'를 만들겠다고 했다. 여기에 기업과 민생을 제약하는 규제와 조례는 과감히 정비하겠다고 약속했다.공간 혁신 분야에서는 오는 2028년을 목표로 대구·경북 행정통합을 추진하고, TK신공항은 국가 주도 사업으로 전환해 조기 개항을 추진하겠다고 밝혔다. 대구·경북 광역철도와 달빛철도 건설, 금호강·낙동강 친수공간 조성, 군부대 이전과 서대구 역세권 개발, 신청사 건립도 주요 과제로 제시했다.안전·복지 분야에서는 "안전에 지나침은 없다"며 재난 대응과 응급의료 체계를 강화하겠다고 밝혔다. 정부가 추진 중인 취수원 이전 방안은 수질과 수량을 철저히 검증하고 관련 데이터를 실시간 공개하겠다고 했다. 난임 시술비 지원 제한 폐지, 365일 24시간 돌봄센터 확대, 사회복지 종사자 처우 개선과 장애인 복지 인프라 확충도 약속했다.시정 운영 방식으로는 "진단은 정확하게, 공개는 솔직하게, 판단은 균형 있게 하겠다"며 시민·언론·학계·경제계가 참여하는 원탁회의를 운영하겠다고 밝혔다.또 시장 관사를 폐지하고 청사 인근에 자비로 거처를 마련했다며 "시장실보다 현장에서 더 많은 답을 찾겠다"고 말했다. 공직사회의 권위주의를 없애고 적극행정과 열린 시정을 실천하겠다고도 강조했다.이재명 대통령은 축하메시지를 통해 "국민께서는 저에게 국정 운영의 책임을, 추경호 시장에게는 대구의 미래를 이끌 막중한 소임을 맡겼다"며 "중앙정부와 지방정부는 대한민국 대도약을 함께 만들어갈 동반자이자 원팀"이라고 강조했다.이 대통령은 "정부는 지방이 주도하는 대한민국 대도약을 핵심 국정 방향으로 잡고 5극 3특 균형성장 전략과 자치분권 정책을 통해 지역이 스스로 성장하고 주민의 삶이 더 나아지는 변화를 만드는데 총력을 다하고 있다"며 "국민의 삶과 가장 가까운 현장을 책임지는 지방정부와 중앙정부가 함께 협력할 때 국민께서 체감하는 진짜 변화가 비로소 시작될 것"이라고 협력을 당부했다.영상으로 축하메시지를 보낸 시민들은 "골목 골목마다 손님들이 미어터지고 장사하는 사람 웃음소리가 가득하게 해 달라", "대구의 청년들이 고향을 떠나지 않고도 좋은 직장을 구하고 꿈을 펼칠 수 있게 만들어 달라", "대구의 꺼진 엔진을 다시 살렸으면 좋겠다"는 등의 바람을 나타냈다.