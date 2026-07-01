박정주 홍성군수 취임 '변화와 도약' 선언

큰사진보기 ▲박 군수는 앞으로의 군정 방향으로 ▲지역경제 활성화 ▲농업 미래산업화 ▲복합 정주 인프라 확충 ▲청년·여성·소상공인 지원 ▲체류형 문화관광 육성 ▲원도심 활성화 등 6대 핵심 과제를 제시했다. ⓒ 이은주 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

민선 9기 홍성군정을 이끌 제43대 박정주 홍성군수가 1일 공식 취임하며 '변화와 도약'을 군정의 핵심 가치로 제시했다.박 군수는 "군민의 행복과 홍성군의 발전이라는 하나의 기준으로 군정을 운영하겠다"며 공직사회 혁신과 지역경제 회복, 농업 혁신, 정주환경 개선, 원도심 활성화 등을 핵심 과제로 제시하고 "군민과 함께 성장하는 홍성을 만들겠다"고 밝혔다.박정주 군수는 이날 취임사를 통해 "오늘 우리는 홍성의 새로운 도약을 선언하는 출발점에 서 있다"며 "선거 과정에서 군민들의 준엄한 목소리를 들었고, 지금 홍성에 가장 필요한 것은 실질적인 변화와 지역 발전"이라고 강조했다.이어 "민선 9기 군정은 군민의 행복과 홍성군 발전이라는 하나의 기준으로 움직일 것"이라며 "변화의 중심에는 언제나 군민이 있을 것"이라고 약속했다.박 군수는 가장 먼저 공직사회 혁신을 선언했다. 그는 "책임은 군수가 지고 권한은 부서장과 읍·면장에게 위임해 신나게 일할 수 있는 조직문화를 만들겠다"며 "불필요한 관행과 보여주기식 행정을 없애고 부서 간 장벽을 허물어 공직자들이 군민에게 더 빠르고 더 나은 행정서비스를 제공하도록 하겠다"고 밝혔다.또 "행정은 책상 위에서 완성되는 것이 아니라 군민의 삶 속에서 시작된다"며 현장 중심·미래 중심 행정을 통해 주민의 목소리가 정책으로 이어지는 군정을 만들겠다고 밝혔다.박 군수는 앞으로의 군정 방향으로 ▲ 지역경제 활성화 ▲ 농업 미래산업화 ▲ 복합 정주 인프라 확충 ▲ 청년·여성·소상공인 지원 ▲ 체류형 문화관광 육성 ▲ 원도심 활성화 등 6대 핵심 과제를 제시했다.경제 분야에서는 전통시장과 골목상권 중심의 소비 구조를 만들고 기업 유치가 지역 고용과 재투자로 이어지는 선순환 경제체계를 구축하겠다고 밝혔다.농업 분야에서는 생산부터 유통·브랜드화까지 전 과정을 체계적으로 지원해 농업의 부가가치를 높이고 청년이 돌아오는 농촌을 만들겠다는 구상을 내놓았다.정주환경 개선을 위해서는 교통망 확충과 함께 교육·보육·문화 인프라를 강화해 누구나 살고 싶은 홍성을 조성하겠다고 밝혔다.청년에게는 일자리와 주거가 연계된 정착 기반을 마련하고, 여성 돌봄체계 강화와 소상공인 경영 안정 지원도 확대하겠다고 약속했다.박 군수는 침체된 원도심 회복 의지도 강하게 드러냈다. 그는 "홍성 경제의 심장은 원도심"이라며 "홍성읍과 광천읍을 중심으로 각 지역의 기능을 특성에 맞게 분화하는 전략을 통해 상권을 되살리고 지역경제를 반드시 복원하겠다"고 강조했다.관광 분야에서는 체류형 관광산업을 육성해 관광객 소비가 자연스럽게 지역 상권으로 연결되는 구조를 구축하겠다는 청사진도 제시했다.박 군수는 군민 중심의 열린 행정을 약속하며 민관협력 거버넌스 확대와 전문가 참여, 데이터 기반 행정, 민원 처리의 투명성 강화 등을 추진하겠다고 밝혔다.특히 "이청득심(以聽得心)의 자세로 군민의 목소리에 더욱 귀를 기울이겠다"며 "군민과 함께하는 군수가 되겠다"고 말했다.이어 "홍성을 돌아오는 도시, 머물고 살고 싶은 성장하는 도시로 만들겠다"며 "위대한 홍성의 새로운 여정에 군민 모두가 든든한 동행자가 되어 달라"고 호소했다.