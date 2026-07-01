전남광주통합특별시의회, 의장단·상임위원장 선출

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시의회가 1일 오전 전남 무안군 의회 본회의장에서 첫 본회의를 열고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

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전남광주통합특별시의회가 출범 첫날인 1일 의장단과 상임위원장 선출을 마무리하고 본격적인 의정 활동에 돌입했다.전체 의석의 90% 이상을 차지한 더불어민주당은 의장단과 12개 상임위원회 위원장 자리를 모두 차지했다.의회는 이날 오전 제1회 임시회 제1차 본회의를 열고 초대 의장에 송형곤(고흥1·4선) 의원을 선출했다.부의장에는 광주 조석호(북구3·3선) 의원과 전남 김문수(신안1·3선) 의원을 각각 선출했다.의회는 이날 12개 상임위원회 위원장 선출도 마쳤다.운영위원장에는 전남 동부권 3선 신민호(순천6) 의원을 선출했다.운영위원회는 특별시 부시장 인사청문회와 의회 운영 전반을 담당하는 상임위다.이어 ▲기획재정위원장 임형석(광양1·재선) ▲행정소방위원장 박성재(해남·3선) ▲미래산업위원장 이귀순(광산4·재선) ▲농수산위원장 류기준(화순2·재선) 의원을 선출했다.또 ▲기후환경에너지위원장 박원종(영광1·재선) ▲일자리경제위원장 진호건(곡성·재선) ▲안전건설위원장 강정일(광양2·3선) ▲도로교통위원장 강수훈(서구1·재선) 의원을 선출했다.아울러 ▲문화관광체육위원장 홍기월(동구2·재선) ▲보건복지위원장 안평환(북구1·재선) ▲교육위원장 최정훈(목포4·재선) 의원을 선출했다.전남광주통합특별시의회 의원은 모두 91명이다. 민주당 83명, 진보당 5명, 조국혁신당 2명, 국민의힘 1명이다.