최저임금만 겨우 받았는데... 노조를 하고 달라졌습니다

민주노총이 '최저임금으로 다시 쓰는 나의 이야기' 공모전을 진행했습니다. 최저임금 대폭 인상을 요구하는 저임금노동자의 목소리를 전해드립니다

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큰사진보기 ▲노동조합 설립된 지 벌써 6년. 매년 최저임금 인상 폭만큼만 오르던 급여는 임금 교섭을 통해 비로소 우리 손으로 올리기 시작했다. ⓒ 민주노총 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 민주노총 노동과세계에도 실립니다. 글쓴이 연승훈 님은 사무금융노조 KB손보CNS지부 조합원입니다

내가 처음으로 콜센터에 입사한 해는 2008년이었다.보험사 자동차 긴급출동 접수를 대행하는 곳이었는데, 지금 생각해 보니 내가 속한 회사는 하청의 하청이었다. 그 당시 월급이 100만 원도 안 되는 최저임금이었는데, 집에 생활비를 드리고, 전철비와 담뱃값, 그리고 점심으로 작은 사발면을 사 먹고 나면 한 달에 단 한 번 치맥을 먹기도 언감생심이었다. 종일 상담하느라 퇴근 때가 되면 목이 너무 칼칼했다. 정말 정말 맥주 한 잔이 생각나면 동료 몇몇과 돈을 모아 퇴근길 편의점 파라솔에서 캔맥주 한 캔과 노란 소시지를 사 먹곤 했다.'내가 사회생활을 하는 게 맞나? 집에서 노는 것보다 이게 나은 삶이 맞나?'라는 생각이 들었지만, 아버지가 갑자기 돌아가시고 홀로 되신 어머니를 모셔야 하는 자식의 입장에서 매달 생활비는 꼭 드려야 하는 고정비였기에 다른 선택지가 없었다.그렇게 1년을 다니다가 우연히 다른 콜센터에 다니던 친구를 만났다. 그 친구도 자동차 긴급출동 접수를 대행하는 콜센터였는데, ○○손해보험의 자회사였고 심야 근무를 한다고 했다. 심야 수당이 붙어서 월급이 100만 원이 넘는다고 했다. 지금 내가 받는 월급보다 20~30만 원은 더 받을 수 있다는 생각에 친구에게 사정사정했고, 얼마 지나지 않아 그 친구의 사내 추천으로 지금 다니는 회사 심야 팀으로 입사하게 되었다.이틀에 한 번 밤을 새워 15시간을 일해야 했지만, 전보다 금전적으로 조금의 여유는 생겼다. 매년 자동으로 월급도 올랐다. 월초가 되면 사내 게시판에 '올해 임금은 1.5%가 인상된다' 이런 식으로 게시됐다. 부당하다고 생각해 보지도 않았고, 왜 1.5%밖에 안 오르지? 하는 의문조차도 가져본 적 없었다. 비록 심야 일을 하지만 이전 회사보다 더 많은 급여를 받는다는 것에 만족했고, 최저임금이라는 개념조차 몰랐다. 무지했다. 그냥 나에게 회사는 고마운 존재였고, 열심히 일을 했다.그러던 2018년 초 임금이 크게 올랐다. 내 기억으로 월 10만 원 이상이 올랐던 것 같다. 모두가 그렇게 올랐던 것은 아니고 일반사원과 그 다음 직급까지만 그렇게 크게 올랐다. 우리 회사는 콜센터지만 직급이 있어 승급이 가능했고, 각 직급에 따라 급여도 달랐다. 회사가 고직급자보다 저직급자의 급여를 더 많이 올렸다는 사실에 직원들이 술렁거렸고, 회사는 설명회를 가졌다.이유인 즉슨 그해 문재인 정부가 들어서면서 최저임금이 많이 올라 우리 회사 일반사원과 다음 직급의 급여는 10만 원 이상 올리지 않으면 최저임금에 미달된다는 설명이었다. 그때 처음 알았다. 우리 급여가 매년 자동으로 오르던 것이 최저임금에 연동되어 있어서 그렇다는 것을. 승급을 못하면 계속 최저임금을 받으면서 회사에 다녀야 한다는 것을.더 이상 나에게 회사는 은혜로움의 대상이 아니었다. 내가 남들보다 조금 더 급여가 많았던 것은 남들 자는 시간에 내 몸을 갈아 넣었기 때문이었다는 것을 명확히 깨달았다. 그때부터였던 것 같다. 우리 회사에도 노동조합이 있었으면 좋겠다고 생각한 것이.하지만 전국에 흩어져 있는 우리 회사 직원들을 한데 모아서 노동조합을 만든다는 건 당시 일반 상담사였던 나에게는 불가능한 미션이었다. 마음속에 답답함은 있었지만, 할 수 있는 게 없었다. 마음속으로는 언젠가 노조를 만들고 싶다는 생각만 품은 채, 그저 열심히 일을 했다.그러다 보니 운이 좋게 팀장으로 승진이 됐다. 팀장으로 일하다 보니 노사협의회 근로자대표를 해보라는 부서장의 추천이 있었고, 근로자대표도 겸하게 되었다. 근로자대표를 맡은 지 몇 달 안 되어 회사 동료가 나에게 우리 회사가 아웃소싱업체로 매각이 될 거라는 이야길 했다. 심장이 바닥으로 떨어지는 느낌이었다.하지만 이내 생각을 했다. '노조를 만들어야겠다.' 위기가 곧 기회였다. 매각을 막지는 못하더라도 그냥 앉아서 당할 수는 없다고 생각했다. 마침 팀장을 맡고 있고, 근로자대표까지 하고 있으니, 이보다 더 좋은 기회가 있을까?우리 모회사 노조가 소속되어 있는 사무금융노조를 찾아가 노조 가입서를 만들고 다음 날 팀장들을 회의실로 모아 회사가 매각될 거라 이야기하고, 노조 가입을 통해 매각을 막아보자고 설득했다. 노조를 하면 집안이 망한다며 반대하는 팀장들도 있었지만, 괘념치 않았다.다른 지역 팀장들에게도 전화를 돌렸다. 서울, 구리, 대전 동시다발로 조합원들이 가입했다. 이 모든 게 매각 소식을 듣고 불과 사흘 만에 이뤄진 것이었다. 사무금융노조의 적극적인 도움으로 우리는 거짓말처럼 노동조합 설립 보름여 만에 진짜로 매각을 막아냈다.노동조합이 설립된 지 벌써 6년이 지났다. 매년 최저임금 인상 폭 만큼만 자동으로 오르던 급여는 임금 교섭을 통해 비로소 우리 손으로 올리기 시작했다. 이제 일반 사원도 최저임금보다 더 많이 받게 됐다. 매년 수백만 원의 성과급도 받아내고, 10년 넘게 꼼짝하지 않던 식대도 두 배로 올렸다. 이젠 퇴근 후 술이 생각나면 편의점 파라솔이 아닌 치맥 집을 갈 수 있다.내가 치맥 집을 갈 수 있게 해준 것은 정부도 아니고, 회사도 아니고 바로 우리 스스로 만든 노동조합이었다.하지만 아직 갈 길이 멀다. 정규직과의 임금 격차는 여전히 크다. 앞으로 우리 조합원 모두가 고유가 지원금을 받을 수 없게 만들고 싶다. 정말 그러고 싶다.쉽지 않은 싸움이 되겠지만, 돌아보면 지나온 과정도 단 한순간 쉬운 것은 없었다. 가다 못 가면 쉬었다 가면 된다. 그렇게 뚜벅 뚜벅 걷다 보면 꿈꾸는 세상은 반드시 올 거라 믿는다.