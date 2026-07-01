전진선 양평군수 "시작한 일 끝까지 책임지고 매력양평 완성하겠다"

큰사진보기 ▲전진선 양평군수가 1일 오전 군청 대회의실에서 ‘민선 9기 정책보고회’를 열고 민선 9기 공식 출범을 알렸다. ⓒ 용은성 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

경기 양평군이 1일 오전 군청 대회의실에서 전진선 군수 취임식과 함께 '민선 9기 정책보고회'를 열고 '매력양평' 완성을 위한 새로운 비전을 제시했다.이번 정책보고회는 민선 9기 공식 출범을 알리는 자리로, 민선 8기 군정 성과를 바탕으로 양평군의 지속 가능한 발전과 미래 비전을 군민에게 제시하는 자리로 진행됐다.전진선 군수는 "양평의 미래지향적 정책들의 중단 없는 추진을 염원하는 군민 여러분의 선택으로 재선 군수로서 이 자리에 섰다"며 "지난 선거 기간 동안 양평군 발전을 위해 함께 선전해 주신 박은미 후보께 감사드린다"고 말문을 열었다.전 군수는 "지난 4년간 관광 활성화를 통한 지역경제 회복의 기반을 마련하고, 생활 인프라 확충과 환경 개선, 군민이 체감하는 복지를 단계적으로 확대해왔다"며 "안전, 관광, 환경, 건강의 4대 키워드를 실천해 매력양평의 기틀을 만들었다"고 말했다.또 "연속적인 정책과 조직 운영으로 경기도와 중앙정부로부터 예산을 확보하고, 행정의 신뢰와 지속성을 기반으로 외부 투자와 협력 사업을 이끌겠다"며 "현재 추진 중인 핵심사업들은 앞으로 2~3년 안에 성과로 보여드리겠다"고 밝혔다.이어 "양평은 이제 결과를 만들어야 할 단계에 와 있다"면서 "군민이 풍요롭고 행복한 삶이 보장되는 매력양평을 완성해야 할 시점으로써 시작한 일을 끝까지 책임지고 군민과 한 약속을 결과로 증명해 군민의 삶을 실질적으로 바꾸어 내는 군수가 되겠다"고 다짐했다.그러면서 ▲ 글로벌 관광도시 도약을 통한 지역경제 발전 ▲ 안전·환경·주거가 조화를 이루는 도시 ▲ (응급) 의료(공백) 때문에 지역을 떠나지 않게 삶의 질을 높이는 힐링 복지 도시 조성 ▲ 기회와 일자리가 있는 미래도시 등을 주요 정책 방향으로 내세웠다.전 군수는 끝으로 "앞으로 4년간의 확실한 성과를 더해 더 살기 좋고, 더 성장하는 양평을 반드시 만들어 내겠다"며 "KTX의 속도로 으뜸 양평을 완성하는 발걸음을 멈추지 않겠다"고 말했다.