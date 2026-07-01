'트럼프 vs. 슬로터' 판결이 던진 질문, 한국도 예외 아니다

큰사진보기 ▲지난 6월 30일(현지 시간) 미국 연방대법원의 모습 ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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지난 6월 29일(현지 시간) 미국 연방대법원이 내린 '트럼프 대 슬로터' 판결은 미국 행정부 구조를 흔드는 사건으로 평가할 만하다. 연방대법원은 6대 3으로, 대통령이 연방거래위원회(FTC) 위원을 임기 중이라도 해임할 수 있다고 판단하면서 1935년 '험프리스 이그제큐터'(Humphrey's Executor) 판례를 사실상 뒤집었다. 90년 넘게 유지돼온 이 판례는 정책 견해 차이 만으로는 독립규제기관 위원을 해임할 수 없다는 원칙을 세운 것이었다.사건의 발단은 단순했다. 트럼프 대통령이 2025년 3월 임기가 남은 민주당 소속 FTC 위원 두 명을 해임했고, 이 중 리베카 슬로터가 소송을 냈다. 존 로버츠 대법원장은 다수의견에서 "FTC는 명백히 행정권을 행사하므로 그 권한이 부여된 대통령의 통제를 받아야 한다"며 "슬로터는 FTC에서 대통령의 부하로서 근무한 것이고, 대통령은 그녀의 임기를 단축시킬 권한이 있었다"고 썼다. 반면 소니아 소토마요르 대법관은 반대의견에서 "수십 개의 독립위원회가 순수한 행정기관으로 전환돼 미국인의 삶 전반에 걸친 막대한 권력이 대통령 손에 집중될 것"이라고 경고했다. 이 판결은 다른 독립기관 관련 소송에도 곧바로 파급될 전망이다.바다 건너 이야기 만은 아니다. 대통령의 임면권과 합의제 독립(행정)기관의 정치적 중립성이 충돌하는 장면은 한국에서도 낯설지 않다.헌법재판소는 2025년 2월 27일, 최상목 당시 대통령 권한대행이 국회가 선출한 마은혁 후보자를 정당한 사유 없이 재판관으로 임명하지 않은 것은 국회의 헌법재판소 구성권을 침해한 것이라고 재판관 전원일치로 결정했다. '트럼프 대 슬로터' 판결이 "대통령이 왜 해임할 수 있어야 하는가"를 다뤘다면, 이 결정은 "대통령(권한대행)이 왜 임명을 거부할 수 없는가"를 다뤘다는 점에서 방향은 정반대다. 하지만 결국 두 사건 모두 독립기관의 인적 구성에 대통령이 어디까지 개입할 수 있는지를 묻고 있다는 공통점이 있다. 이 결정 이후 최 권한대행은 4월 8일 마은혁을 재판관으로 임명했다.국가인권위원회를 둘러싼 논의도 비슷한 결을 갖는다. 인권위는 법률로 설치된 독립기관이어서 헌법기관인 헌법재판소나 중앙선거관리위원회보다 제도적 기반이 상대적으로 취약하다는 지적을 받아왔다. 이재명 대통령은 대선 공약으로 인권위원장 선출 시 후보추천위원회를 구성하고 위원의 의무·징계 규정을 신설하는 등 "인권위 정상화"를 내걸었다. 독립기관의 인적 구성에 정치권이 개입하는 방식을 제도화하겠다는 취지지만, 이 역시 결국은 대통령과 여당의 영향력이 어디까지 미쳐야 하느냐는 오래된 질문으로 되돌아간다.한편, 최근 한국에서 벌어진 일은 반대 방향의 질문을 던진다. 지난 6월 3일 제9회 전국동시지방선거에서 전국 50개 투표소의 투표용지가 동나 22곳에서 투표가 일시 중단되는 사태가 벌어졌다. 노태악 중앙선거관리위원장은 이틀 뒤인 6월 5일 "모든 사태에 대한 책임을 통감한다"며 사퇴했고, 허철훈 사무총장도 사의를 표명했다. 국회는 진상 규명과 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회를 꾸려 8월 1일까지 조사하기로 했다.이 사건이 논쟁적인 이유는 선관위가 대통령도, 국회도, 심지어 감사원도 함부로 손댈 수 없는 헌법기관이기 때문이다. 헌법재판소는 공교롭게도 마은혁 사건과 같은 날인 2025년 2월 27일, 감사원이 선관위 채용비리 의혹과 관련해 벌인 직무감찰이 선관위의 헌법상 독립성을 침해해 위헌이라고 재판관 8명 전원일치로 결정한 바 있다. 감사원은 선관위에 대해 예산 집행을 들여다보는 회계검사만 할 수 있을 뿐, 업무 전반을 감찰할 권한은 없다는 것이다.이번 투표용지 사태 이후 여야 모두 선관위 개혁 필요성에는 공감하면서도, 정작 방법론에서는 "대통령 소속인 감사원의 통제를 받게 하면 선관위의 독립성이 훼손된다"는 반론과 "내부 통제가 이미 실패로 드러난 이상 외부 감시가 불가피하다"는 반론이 정면으로 맞서고 있다. 트럼프 대 슬로터 판결이 "독립기관에 대한 정치적 통제를 늘려야 한다"는 방향의 논쟁이라면, 선관위 사태는 "독립성이 지나쳐 아무도 책임을 물을 수 없게 된 것 아니냐"는 정반대 방향의 논쟁인 셈이다.미국과 한국의 제도적 맥락은 다르고, 같은 한국 안에서도 기관마다 사정이 다르다. 미국의 이번 판결은 '단일 행정부(unitary executive)' 이론, 즉 행정권은 헌법상 대통령 한 사람에게 귀속된다는 논리에 기반한다. 반면 한국은 헌법재판소나 중앙선거관리위원회처럼 헌법 자체가 독립성을 명문화하고 감사원의 직무감찰까지 차단한 기관과, 방통위(현 방송미디어통신위원회)나 인권위처럼 법률로 독립성을 부여받아 상대적으로 손대기 쉬운 기관이 혼재해 있어 접근 방식이 단순 비교되기 어렵다. 또한 한국의 합의제 행정기관들은 대통령의 임명권은 인정하되 임기 중 해임 사유를 법으로 엄격히 제한해온 경우가 많아, 미국식으로 '해임의 자유'를 정면으로 다투는 소송 자체가 흔치 않았다.이 사례들이 던지는 질문은 하나로 모인다. 정권이 바뀔 때마다 정책 방향을 정면으로 반영하고 싶은 대통령의 민주적 정당성과, 정치적 풍향에 흔들리지 않아야 하는 독립기관의 존재 이유 사이에서 균형점을 어디에 둘 것인가라는 질문이다.미국 대법원은 이번에 그 저울을 대통령 쪽으로 옮겼다. 한국의 방통위·인권위 사례도 같은 방향의 긴장을 보여준다. 하지만 선관위 투표용지 사태는 독립성을 지나치게 두텁게 쌓아 올리면 이번엔 반대로 아무도 실패의 책임을 묻지 못하는 사각지대가 생길 수 있다는 점을 함께 보여준다. 우리 행정사를 되짚어 보면, 대표성(representativeness), 중립적 역량(neutral competence), 행정리더십(executive leadership)이 시대마다 번갈아 우위를 점해왔다.독립기관 설계는 '정치로부터 얼마나 떼어 놓을 것인가'라는 한 가지 질문이 아니라, ''라는 두 가지 질문을 동시에 푸는 데 있다. 이는 특정 정부의 문제가 아니라, 민주주의가 스스로에게 계속 던져야 할 질문이다.