제10대 태안군의회 전반기 의장에 4선 김영인 의원 선출

큰사진보기 ▲제10대 태안군의회제10대 태안군의회가 1일 출범한 가운데 전반기 의장으로 4선의 김영인 의원(사진 오른쪽에서 세번째)이 선출됐다. 부의장에는 장영숙 의원(사진 맨 오른쪽)이 선택을 받았다. ⓒ 태안군의회 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲수락인사는 하는 김영인 의장제10대 태안군의회의 전반기 의장에 4선의 김영인 의원이 선출됐다. 김 의장은 수락인사에서 소통과 화합을 최우선 가치로 삼겠다는 의지를 전했다. ⓒ 테안군의회 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제10대 태안군의회 전반기 부의장 장영숙 의원장영숙 부의장이 수락인사를 하고 있다. ⓒ 태안군의회 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

7명의 군의원 중 6명이 새 얼굴로 바뀐 제10대 태안군의회가 전반기 의장으로 4선의 김영인 의원을 선출했다. 부의장은 나선거구에서 최다 득표로 당선된 장영숙 의원이 맡게 됐다. 다만, 의장과 부의장 선출과정에서 7명의 의원 중 5명만이 찬성표를 던지고, 2명의 의원은 기권표를 던지며 사실상 보이콧 해 제10대 군의회가 출발선에서부터 균열 되는 듯한 모습을 보이는 모양새여서 벌써부터 군민들의 우려를 사고 있다.제10대 태안군의회는 1일 본회의장에서 제321회 태안군의회 임시회를 열어 전반기 의장과 부의장을 선출했다.선거 결과 전반기 의장에는 김영인 의원이 당선되며 무관의 한을 풀었다. 김영인 신임 의장은 지난 제9회 지방선거에서 무소속으로 4선에 당선되면서 무소속 신화를 쓴 뒤 최근 국민의힘에 입당했다. 김 의장의 국민의힘 입당으로 제10대 태안군의회는 국민의힘 5명, 더불어민주당 2명의 구도로 의회가 구성됐다.김영인 신임 의장은 당선수락 인사에서 "의회를 대표한다는 책임감에 벌써 어깨가 무겁다"면서 "앞으로 저는 무엇보다 소통과 화합을 최우선 가치로 삼아 의회를 운영하겠다"고 밝혔다.김 의장은 이어 "소속 정당을 떠나 오직 군민만을 바라보며 화합하는 의회를 구현하고, 의장으로서 특정인이나 특정 의견에 치우치지 않고, 의회 운영 전반에 있어 공정성과 청렴성을 최우선 가치로 삼아 원칙과 절차가 존중되는 의회를 만들겠다"고도 했다. 화합을 기치로 내건 김 의장의 각오가 출발선부터 균열 조짐이 보이는 제10대 군의회를 봉합할 수 있을지 리더쉽이 기대되는 이유다.덧붙여 김 의장은 "집행부와는 철저한 견제와 감시를 통해 균형을 유지하되, 지역 발전을 위해서는 적극적으로 협치하는 생산적인 의회를 구현하겠다"는 각오도 다졌다.김 의장과 함께 제10대 전반기 부의장에는 장영숙 의원이 선출됐다. 장 부의장은 수락인사에서 "의장님을 잘 보필하면서 늘 의정 생활을 함께하는 동료 의원님들의 의견을 잘 받들어 가교 역할을 성실히 수행하겠다"면서 "어느 누구도 소외되지 않고, 상호 간의 존중과 배려로 갈등과 반목이 생기지 않도록 성심을 다해 노력하겠다"고 말했다.한편, 제10대 태안군의회는 김영인 의장과 장영숙 부의장을 비롯해 6000표가 넘는 최다득표로 민의의 전당에 입성한 임해환 의원, 오동원 의원, 비례대표인 최성미 의원 등 5명의 국민의힘 의원과 태안군의원 가·나선거구에서 각각 '1-가'의 기호를 받고 당선된 더불어민주당 소속의 홍상금·김주성 의원 등 7명의 의원으로 의정활동에 돌입했다. 제10대 태안군의회는 1일 오후 개원식을 갖고 본격 시동을 걸었다.