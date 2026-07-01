김상욱 울산시장 관행 없앤 취임식 "시민이 주인되는 민주도시로"

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장이 1일 울산시청 대강당에서 열린 제9대 울산광역시장 취임식에서 취임선서를 하고 있다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

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김상욱 제9대 울산시장이 1일 취임식을 하며 축하 화환과 화분을 받지 않고 취임식 공식 오찬도 생략했다. 대신 직원들과 오찬하며 내부 소통에 나섰다. 불필요한 관행을 줄이고 실용과 효율을 우선하는 시민 중심 시정을 실천하겠다는 뜻을 담았다.취임 첫날 지난 2024년 시내버스 노선 개편 과정에서 폐지됐던 126번 노선을 즉시 복원하고, 시청사 출입게이트를 전면 개방했다. 시민이 체감할 수 있는 변화에 즉시 나선다는 민선 9기 시정 운영을 감안했다.특히 출근 직후 최우선으로 민원봉사실을 찾았고, 첫 결재로는 '120 울산민원센터 고도화 체계 구축'에 서명했다. 흩어진 민원 창구를 하나로 묶어, 시민이 단 한 번의 접수로 해결까지 마칠 수 있는 통합(원스톱) 체계를 조기에 구축하기 위해서라는 설명이다.이날 오전 10시 30분 울산시청 본관 2층 대강당에서 열린 취임식은 국민의례를 시작으로 송철호 전 울산시장의 축사, 취임선서, 취임사, 이재명 대통령 축하 메시지 대독, 민선 9기에 바라는 시민 영상 상영, 퍼포먼스 등의 순으로 진행됐다.김 시장은 취임식 직후 곧바로 시민들의 일상 속으로 들어간다는 의미로 덕하 공영차고지에서 이날 복원된 126번 시내버스를 직접 이용, 시민들과 대화를 나누며 대중교통 이용 불편과 민선 9기에 바라는 점 등 다양한 의견을 들었다.김 시장은 취임사에서 "울산의 주인은 시민이며 시정의 모든 권한은 시민으로부터 나온다"라며 "시민의 목소리를 최우선으로 경청하고, 시민과의 충분한 숙의 과정을 거쳐 정책을 결정하는 의사결정 체계를 구축해 시민의 삶을 변화시키는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.이어 "시민이 정책의 대상이 아니라 시정의 주체가 되는 울산, 행정이 시민 위에 군림하는 시대를 뒤로하고 시민이 주인이 되는 민주도시 울산을 열어가겠다"라고 밝혔다.